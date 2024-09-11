Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский
Украинские компании готовы увеличивать производство оружия, однако это требует финансирования от партнеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Говоря о производстве оружия в Украине, Зеленский отметил: "Сегодня украинские участники рынка готовы увеличивать, удваивать производство. Некоторые частные компании готовы делать все как можно лучше и увеличивать производство. Они готовы - мы не имеем средств в бюджете. Поэтому мы просим наших партнеров помочь с финансированием, потому что это важно".
Президент добавил, что украинские производители оружия "дешевле и быстрее".
Зеленский также отметил, что поднимал этот вопрос на последней встрече в формате "Рамштайн".
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В чьих карманах и для каких компаний нужно шурудить.
У нас не место красит человека, а человек найдет что украсть на любом месте. У нас капитализм, а потому и карманы и компании принадлежат одним и тем же людям.
Пох, шо асфальт класть шо дрон клепать
ми на таке пілюйом!
і да - Україна ні з якого боку не ти, шмок вороватий..
в якому ховатися не треба - свої ж комсомольці здадуть..
треба копати нові!
А Свято, наближається …