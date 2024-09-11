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Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский

зеленський

Украинские компании готовы увеличивать производство оружия, однако это требует финансирования от партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Говоря о производстве оружия в Украине, Зеленский отметил: "Сегодня украинские участники рынка готовы увеличивать, удваивать производство. Некоторые частные компании готовы делать все как можно лучше и увеличивать производство. Они готовы - мы не имеем средств в бюджете. Поэтому мы просим наших партнеров помочь с финансированием, потому что это важно".

Президент добавил, что украинские производители оружия "дешевле и быстрее".

Зеленский также отметил, что поднимал этот вопрос на последней встрече в формате "Рамштайн".

Также читайте: Мы начнем производство оружия под землей, - Зеленский

военно-промышленный комплекс (246) Зеленский Владимир (20348) оружие (10215)


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Топ комментарии
+22
А ТУТ ПОШУКАТИ НЕ ПРОБУВАЛИ?!

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11.09.2024 18:39
+16
По кишенях пошарудіть, гниди!
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11.09.2024 18:36
+9
Как нет средств? На поднятие зарплат госчиновникам и депутатам есть, а на оборону нет? Расходы на госаппарат и армию чинуш сократите и деньги сразу найдутся.
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11.09.2024 18:45
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По кишенях пошарудіть, гниди!
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11.09.2024 18:36 Ответить
Ось із першого чісла і пошарудять по кишенях. У нас...
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11.09.2024 19:09 Ответить
Некоторые частные компании готовы делать все как можно лучше и увеличивать производство Источник:
В чьих карманах и для каких компаний нужно шурудить.
У нас не место красит человека, а человек найдет что украсть на любом месте. У нас капитализм, а потому и карманы и компании принадлежат одним и тем же людям.
Пох, шо асфальт класть шо дрон клепать
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11.09.2024 19:58 Ответить
Ви нам гроші, а від нас відосики з красивими циферками про виконання.
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11.09.2024 18:38 Ответить
А ТУТ ПОШУКАТИ НЕ ПРОБУВАЛИ?!

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11.09.2024 18:39 Ответить
Так, чемодани вже у минулому - тренд новий - багажниики, а х.лі новие лица, мать їх.
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11.09.2024 19:07 Ответить
тю - хіба це гроші?
ми на таке пілюйом!
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11.09.2024 23:18 Ответить
*****-попрошайка - викапуй шо закопав!
і да - Україна ні з якого боку не ти, шмок вороватий..
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11.09.2024 18:41 Ответить
Для зермаків головне викачати гроші а там побачимо.
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11.09.2024 18:41 Ответить
З 2022-го року в Україні помітно збільшилась купівля елітних авто.
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11.09.2024 18:43 Ответить
Как нет средств? На поднятие зарплат госчиновникам и депутатам есть, а на оборону нет? Расходы на госаппарат и армию чинуш сократите и деньги сразу найдутся.
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11.09.2024 18:45 Ответить
Козир і буратіна хочуть кушоть.
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11.09.2024 18:45 Ответить
для волинян - знаю один славний схрончик...
в якому ховатися не треба - свої ж комсомольці здадуть..
треба копати нові!
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11.09.2024 18:46 Ответить
Просимо партнерів пояснити зеленському,що гроші на асфальт можна перерозподілити на озброєння України.
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11.09.2024 18:48 Ответить
Виголосив і зніяковівши згадав, про більше 100 млрд грн, які вивели у ТУРБОРЕЖИМІ, оті, резніков з шмигалем та іншими, «НЕПРИЧЕТНИМИ», у 2022-23 роках, з України!!… Але схаменувся, розуміючи, що Західні Партнери, добре знають про набагато більші суми, «ПОТУЖНО» виведені «НЕЗЛАМНИМИ»…
А Свято, наближається …
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11.09.2024 18:49 Ответить
А каким боком тут слово "партнёры"? Если человек подаёт назойливому нагловатому нищему, они уже партнёры?
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11.09.2024 18:50 Ответить
МММ («я не халявщик, я - партнер!»») - реклама «финансовой пирамиды» про похождения Лени Голубкова.
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11.09.2024 19:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/11/7474591/ Британия объявила о большом пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов
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11.09.2024 18:55 Ответить
Зюзя,а своїх пейсатих дружбанів Бєню.Піню,Суркісятину,Шуфріча,Тіщенка,Вєрєвсково,Корогодскава,Рабіновіча,Фельдмана не хочеш попросити?
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11.09.2024 19:14 Ответить
пусть Фёдоров застосунок робе: є-закликун, є-потужун, є-саммітун
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11.09.2024 19:16 Ответить
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11.09.2024 20:22 Ответить
Якби це зелене дурбецало не закатало в асфальт більш ніх 40 мільярдів $ а збільшувало розробку та виробництво зброі , так як це робив Порошенко, то з більшою вирогіднісьбю можно стверджувати щоб і війни могло б не буть. .... А тепер все розваливши та просравши і розікравши,привівши краіну до такоі катастрофи, воно постійно дорікає що хтось винен, що мало дають, що мало допомагають, що затримують і таке інше...... Ну це ж звичайна психологія- якщо людина тяжко працює, цікавиться, старається, шукає нові шляхи щоб поліпшити сітуацію , але в неі щось не виходить і вона просить про допомогу - то ій завжди добрі люди будуть готові допомогти. Ну а якщо людина дурна, хитра та ледача, краде і тільки просить, та ще й дорікає при цьому - то і бажання допомагати дуже немає....
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11.09.2024 19:20 Ответить
А ти із зелених офшорів поверни зараза зелена!
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11.09.2024 19:29 Ответить
Хрошики закінчилися, продайте слузі народу!!! Тварина зелена!!!
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11.09.2024 20:35 Ответить
А я так считаю, шо военка - це импортозамещение вэлыкого крадiвництва в асфальтоделе. Тока военку так не проверить, как асфальтостроение... Я бы не стал вкладываться в архи коррумпированное государство, а то потом аналог твоей же военки, тебе же будет переходить дорогу. И ты просто заморишся воювати з рiзними там IДIЛами.
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11.09.2024 21:48 Ответить
 
 