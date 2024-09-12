Блинкен и Лемми в Киеве хотели услышать от Зеленского детальный план ударов по РФ, - Bloomberg

США и Великобритания дали понять, что они уже открыты к просьбе Украины разрешить бить по РФ дальнобойным оружием Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми имел целью услышать план президента Владимира Зеленского по более глубокому удару по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.

На встрече Зеленский подробно объяснил, почему Украине нужно нанести удар внутри России. И подчеркнул, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил планы на ближайшие месяцы, сообщил один из собеседников.

"США и Великобритания дали понять, что они открыты к просьбе Украины использовать предоставленное Западом оружие для более глубокого удара по России, несмотря на опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, который длится уже третий год", - говорится в материале Bloomberg.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем". Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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