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Блинкен и Лемми в Киеве хотели услышать от Зеленского детальный план ударов по РФ, - Bloomberg

Мета візиту Блінкена та Леммі до Києва

США и Великобритания дали понять, что они уже открыты к просьбе Украины разрешить бить по РФ дальнобойным оружием Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми имел целью услышать план президента Владимира Зеленского по более глубокому удару по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.

На встрече Зеленский подробно объяснил, почему Украине нужно нанести удар внутри России. И подчеркнул, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил планы на ближайшие месяцы, сообщил один из собеседников.

"США и Великобритания дали понять, что они открыты к просьбе Украины использовать предоставленное Западом оружие для более глубокого удара по России, несмотря на опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, который длится уже третий год", - говорится в материале Bloomberg.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем". Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

Читайте также: Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне в ближайшее время, - Блинкен

 

Автор: 

визит (3081) Зеленский Владимир (20348) Блинкен Энтони (937) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+23
Ага. Якраз та людина, у якої можна щось серйозне питати.
План є але ге той...
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12.09.2024 08:19
+21
"...хотіли почути від Зеленського детальний план..."

Багато хто хоче почути від Зеленського хоч щось виразне - але усі чують тільки пустопорожнє белькотіння і словесний понос. Особливо коли наш псевдо-президент намагається щось ляпнути без папірця.
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12.09.2024 08:35
+20
Хотіли план від безтолкового ішака. Як у мультфільміІ: єсть лі у вас містер Фікс план. Ішак і якийсь план - речі несумісні.
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12.09.2024 08:24
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Ага. Якраз та людина, у якої можна щось серйозне питати.
План є але ге той...
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12.09.2024 08:19 Ответить
І шо Зеля? - мовчав як риба?
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12.09.2024 08:21 Ответить
Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний оманський план ударів по раZZії...
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12.09.2024 09:38 Ответить
Хотіли план від безтолкового ішака. Як у мультфільміІ: єсть лі у вас містер Фікс план. Ішак і якийсь план - речі несумісні.
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12.09.2024 08:24 Ответить
Ішак, безсумнівно, ішак ЗЕлуплений, але цікаво, через скільки днів, чи навіть годин, той план буде відомим ******?
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12.09.2024 08:28 Ответить
100%%!!!

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело:
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12.09.2024 09:40 Ответить
А може навпаки? План кремля доведуть зє для виконаня?
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12.09.2024 10:00 Ответить
а Єрмак дозволив рота відкривати?
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12.09.2024 08:25 Ответить
отут таки да, щоб не сказали, що дєрьмак злив інфу, а так всі знають що Зєлю все розьриндів
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12.09.2024 10:25 Ответить
ПЛАН - іба..мо по цілях у мацкві
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12.09.2024 08:27 Ответить
Такого плана у нього нема. Він тільки може привезти зброю НАТО на червону Площу в Мацкву щоб здати ії.
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12.09.2024 11:10 Ответить
🤡 актор, він ворог для України ...вивче з листа ,шо казати ...а поті в ЗМІ запустять інфу ,шо сказали можно, але нізяааа...бо оман виконує сирський ,а він тоді, не впишеться у графік ,здачи української теріторії...
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12.09.2024 08:28 Ответить
Актори у шоці. Порівнювати тупого блазня з акторами, на мій погляд, не варто.
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12.09.2024 09:53 Ответить
Він 🤡 блазень, ворог ...але зміг примусити, повіряти мільйони українців ,шо він голобородько ... українські Актори , хай попустять свій шок...вони масово були у 19 р, у 🤡 на підтанцовки ...
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12.09.2024 09:59 Ответить
Ні, Блінкену план ударів то, звичайно, можна, тут без проблем. А от Зеленському? Ви ще в дЄрмака той план запитайте...
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12.09.2024 08:28 Ответить
"...хотіли почути від Зеленського детальний план..."

Багато хто хоче почути від Зеленського хоч щось виразне - але усі чують тільки пустопорожнє белькотіння і словесний понос. Особливо коли наш псевдо-президент намагається щось ляпнути без папірця.
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12.09.2024 08:35 Ответить
Хотіли почути про удари, а той надав план капітуляції
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12.09.2024 08:37 Ответить
Всі тиснуть на Україну щоб здалась, ніхто не тисне на оркостан щоб припинив війну.
Слабенькі США, слабеньке ЄС... Сцикуни!
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12.09.2024 08:47 Ответить
Потужний, це ти? Ти хоча б читав статтю?
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12.09.2024 08:59 Ответить
Сценарій ще не готовий , сценарист на лікарняному .
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12.09.2024 08:50 Ответить
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12.09.2024 08:55 Ответить
У ЗЕлі план? Звісно є! Покурити всім вистачить!
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12.09.2024 09:01 Ответить
Війна в Україні майже три роки,аж раптом приїхали два "великих" із США І Англії,котрі не відають звідкіля і чим рашисти вбивають український народ і руйнують Україну ,щоб подумати пару років,чи мають вони чим допомогти Україні і українському народові захиститися від рашистської смерті
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12.09.2024 09:08 Ответить
nu i začem osj cei vyser ? jakšo ņebilo cih "два "великих"" vy bi vže lapatami raketi otbivaļi.
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12.09.2024 09:11 Ответить
posluhav Šveca , vin razpoviv šo trapilos....jakšo ce ņe brehņa - treba sročno meņati vsju vladu , načinaja s prezedenta
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12.09.2024 09:09 Ответить
Невже Залізний погано пояснив?
Досить вже ішаків зображати!
Цікаво, вже капітуляцію США готують перед Іраном та Пів.кореєю?
Схоже, що морально ці НАТівці готові підкоритися пу@лові
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12.09.2024 09:11 Ответить
Шо, знову план? Та це вже було! Ермак з Умеровим їздили ж до Вашингтону з переліком цілей для Атакамсів... Хтось тут бреше, або ті що їздили від нас, або ті що приїхали до нас. Крутяться, викаблучуються як жуки на паличці, ці наші партнери але дозволу не дають бо лінії ще червоні і Байден " не велів".
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12.09.2024 09:23 Ответить
Валяти дурня і грати на піаніно - це так. А по військових справах краще з Сирським.
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12.09.2024 09:26 Ответить
Сподіваюсь зелебовдуру посол України в Британії написав куди стріляти .
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12.09.2024 09:29 Ответить
От мені цікаво, а що на окупованих територіях мало цілей? Чі постійно чути що у нас бк мало, та ви тут палить їх по чорному разом з піхотою, а от якщо колись будуть залишки ракет, тоді вже займатися їх територіею
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12.09.2024 09:29 Ответить
А його цікавлять цілі в Московії.
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12.09.2024 09:49 Ответить
Для цего досить ударних дронов, просто наращувати темпи їх виробництва і збільшувати частоту ударів. І не треба там щось когось просити куда і навіщо бити. Там де є можливість бути незалежним на удари, потрібно бути такім. Бо та ахінея що робиться повна херня і головне вона забирає наш золотий час.
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12.09.2024 09:59 Ответить
Та тут тисячі важливих цілей, починаючі від порту закінчуючи жд вузлами
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12.09.2024 09:31 Ответить
Идиоты...
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12.09.2024 09:32 Ответить
Чі плять ви ті золоті на справді золоті ракети у ху.ню пустити і з них більшість просто буде збита
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12.09.2024 09:33 Ответить
Госсекретарь і міністр МЗС (!!!), приїхали побачили дурника, якій випускає букви з писку і подумали: якщо такий індивідуум рахується найліпшим, найрозумнішим, най освіченим в українському народі, то про які ракети може іти мова, бо дай дурню сірники, він і хату спалить.
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12.09.2024 09:41 Ответить
тобто Твій понос до того, що "великі" не відають звідкіля з рашистської території прилітає смерть і розруха в Україну і вони знають менше про війскові обєкти в 3,14дерації.як "зезедент" ???
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12.09.2024 09:57 Ответить
Підкажу, де вони зараз більш за все потрібно. Напрямок Покровський, важливість вже майже всі розуміють, у деталі не буду вдаватися. От там їх треба всі до останньої пустити, спалити всю потугу підарив там. По факту це запинить наступ і дасть нам час організації більш потужної оборони.
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12.09.2024 10:18 Ответить
План з координатами цілей? Щоб передати Путіну? Чи "це дозволяємо, а це не дозволяємо" - щоб Путін не образився
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12.09.2024 10:24 Ответить
Дурня вибрали на посаду президента. Так що ви хочете почути від дурня?
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12.09.2024 10:35 Ответить
Это смешно....
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12.09.2024 10:46 Ответить
Може інший план?
Пововтузивши зє "мармизою по пілозі",зажадали чіткий план припининя крадівництва і мародьорки допомоги?
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12.09.2024 11:34 Ответить
Я дивлюся дуже багато спеціалістів в військових справах коментаторів. "Диванних". Я скажу одне,якби не Зеленський, не було б у нас ніякої зброї,від слова зовсім.
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12.09.2024 21:23 Ответить
але і війни б не було
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13.09.2024 02:37 Ответить
 
 