Блинкен и Лемми в Киеве хотели услышать от Зеленского детальный план ударов по РФ, - Bloomberg
США и Великобритания дали понять, что они уже открыты к просьбе Украины разрешить бить по РФ дальнобойным оружием Запада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми имел целью услышать план президента Владимира Зеленского по более глубокому удару по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.
На встрече Зеленский подробно объяснил, почему Украине нужно нанести удар внутри России. И подчеркнул, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил планы на ближайшие месяцы, сообщил один из собеседников.
"США и Великобритания дали понять, что они открыты к просьбе Украины использовать предоставленное Западом оружие для более глубокого удара по России, несмотря на опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, который длится уже третий год", - говорится в материале Bloomberg.
Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем". Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
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План є але ге той...
Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть
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Багато хто хоче почути від Зеленського хоч щось виразне - але усі чують тільки пустопорожнє белькотіння і словесний понос. Особливо коли наш псевдо-президент намагається щось ляпнути без папірця.
Слабенькі США, слабеньке ЄС... Сцикуни!
Досить вже ішаків зображати!
Цікаво, вже капітуляцію США готують перед Іраном та Пів.кореєю?
Схоже, що морально ці НАТівці готові підкоритися пу@лові
Пововтузивши зє "мармизою по пілозі",зажадали чіткий план припининя крадівництва і мародьорки допомоги?