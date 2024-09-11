Блинкен и Лемми подтвердили Зеленскому поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Владимир Зеленский вечером в среду, 11 сентября, встретился с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми. Он поблагодарил дипломатов за участие в Крымской платформе.

Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

В свою очередь глава британского внешнеполитического ведомства Лемми отметил, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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Лемми также поблагодарил за партнерство и выразил соболезнования в связи с огромными потерями среди гражданского населения Украины за последние две недели.

Напомним, что в среду, 11 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.

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