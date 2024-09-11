Блинкен и Лемми подтвердили Зеленскому поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Президент Владимир Зеленский вечером в среду, 11 сентября, встретился с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми. Он поблагодарил дипломатов за участие в Крымской платформе.
Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".
В свою очередь глава британского внешнеполитического ведомства Лемми отметил, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
Лемми также поблагодарил за партнерство и выразил соболезнования в связи с огромными потерями среди гражданского населения Украины за последние две недели.
Напомним, что в среду, 11 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Блiнкен! Леммi!Де ракетитпо Засрашцi?
Надолго?
Дотепний як завжди у
САМИЙ СОК -Республиканский пат: Трамп добил свой рейтинг на дебатах с Камалой Харрис
перлися мабуть недаремно...
- Зєля все дамо, тільки не кради..
- А я шо, я нішо...
- От коз-зел брехливий... Все розкажу Байдену. А він тобі пісю дасть, а не ракети...
- Нє вінаватая Я !!!