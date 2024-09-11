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Блинкен и Лемми подтвердили Зеленскому поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Владимир Зеленский вечером в среду, 11 сентября, встретился с Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми. Он поблагодарил дипломатов за участие в Крымской платформе.

Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

В свою очередь глава британского внешнеполитического ведомства Лемми отметил, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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Лемми также поблагодарил за партнерство и выразил соболезнования в связи с огромными потерями среди гражданского населения Украины за последние две недели.

Напомним, что в среду, 11 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.

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Зеленский Владимир (20348) поддержка (679) Блинкен Энтони (937) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+4
Це все? А де те що всі чекають?
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11.09.2024 19:50
+3
Опять пиз...лй для возврата в реальность вставили.
Надолго?
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11.09.2024 19:59
+3
Підтвердили? І заради цього треба було пертися?
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11.09.2024 20:02
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Це все? А де те що всі чекають?
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11.09.2024 19:50 Ответить
А що всi чекають? Скумбрiю по 7 грн?
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11.09.2024 19:56 Ответить
Вони не озвучують. І правильно роблять.
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11.09.2024 21:40 Ответить
Блiнкен! Леммi!
Де ракетитпо Засрашцi?
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11.09.2024 19:55 Ответить
Веселі! - а Украіна кров"ю умивається
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11.09.2024 19:55 Ответить
Опять пиз...лй для возврата в реальность вставили.
Надолго?
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11.09.2024 19:59 Ответить
Підтвердили? І заради цього треба було пертися?
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11.09.2024 20:02 Ответить
А Залужний у Київській тіні сьогодні ? А перемога Харріс на дебатах саме в канун?

Дотепний як завжди у
САМИЙ СОК -Республиканский пат: Трамп добил свой рейтинг на дебатах с Камалой Харрис

перлися мабуть недаремно...
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11.09.2024 20:08 Ответить
Знов заяви. Де дозвіл на удари?
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11.09.2024 20:14 Ответить
Глядячи на висерьж на цю новину - щось не дуже гарне привезли для особисто ЄЗЕМАРОДЕРНІ ?
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11.09.2024 20:15 Ответить
може Залужного на місце Шмигаля?
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11.09.2024 20:17 Ответить
Блінкен:
- Зєля все дамо, тільки не кради..
- А я шо, я нішо...
- От коз-зел брехливий... Все розкажу Байдену. А він тобі пісю дасть, а не ракети...
- Нє вінаватая Я !!!
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11.09.2024 20:31 Ответить
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Не виключено,що це є для України і її народу , аналогія минулої майже трьохрічної підтримки, за котрої Україна отримала рашистську окупацію своїх територій,сотні тисяч вбитими ,кладовища ,заповнені жертвами рашистського кровопивці,та вбивці українців повно калік ,сиріт, вдів страшні руйнування.мільйони біженців....
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11.09.2024 20:35 Ответить
Всі чекали дозволу а його нема, то якого біса ви приперлись......
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11.09.2024 20:53 Ответить
Напевно чуваки привезли план капітуляції, або гівнокомандувач їм презентував свій план капітуляції
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11.09.2024 21:26 Ответить
 
 