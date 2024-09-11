Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України у боротьбі проти агресії РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський ввечері в середу, 11 вересня, зустрівся з Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі. Він подякував дипломатам за участь у Кримській платформі.

Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Своєю чергою очільник британського зовнішньополітичного відомства Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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Леммі також подякував за партнерство та висловив співчуття у зв'язку з величезними втратами серед цивільного населення України за останні два тижні.

Нагадаємо, що у середу, 11 вересня, Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже прибули із офіційним візитом до Києва.

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