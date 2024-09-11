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Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України у боротьбі проти агресії РФ

Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський ввечері в середу, 11 вересня, зустрівся з Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі. Він подякував дипломатам за участь у Кримській платформі.

Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Своєю чергою очільник британського зовнішньополітичного відомства Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Читайте також: США не виключають надання Україні дозволу на удари вглиб РФ, - Блінкен

Леммі також подякував за партнерство та висловив співчуття у зв'язку з величезними втратами серед цивільного населення України за останні два тижні.

Нагадаємо, що у середу, 11 вересня, Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже прибули із офіційним візитом до Києва.

Читайте також: Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві, - Держдеп США

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) підтримка (603) Блінкен Ентоні (1157) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+4
Це все? А де те що всі чекають?
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11.09.2024 19:50
+3
Опять пиз...лй для возврата в реальность вставили.
Надолго?
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11.09.2024 19:59
+3
Підтвердили? І заради цього треба було пертися?
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11.09.2024 20:02
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Це все? А де те що всі чекають?
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11.09.2024 19:50 Відповісти
А що всi чекають? Скумбрiю по 7 грн?
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11.09.2024 19:56 Відповісти
Вони не озвучують. І правильно роблять.
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11.09.2024 21:40 Відповісти
Блiнкен! Леммi!
Де ракетитпо Засрашцi?
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11.09.2024 19:55 Відповісти
Веселі! - а Украіна кров"ю умивається
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11.09.2024 19:55 Відповісти
Опять пиз...лй для возврата в реальность вставили.
Надолго?
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11.09.2024 19:59 Відповісти
Підтвердили? І заради цього треба було пертися?
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11.09.2024 20:02 Відповісти
А Залужний у Київській тіні сьогодні ? А перемога Харріс на дебатах саме в канун?

Дотепний як завжди у
САМИЙ СОК -Республиканский пат: Трамп добил свой рейтинг на дебатах с Камалой Харрис

перлися мабуть недаремно...
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11.09.2024 20:08 Відповісти
Знов заяви. Де дозвіл на удари?
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11.09.2024 20:14 Відповісти
Глядячи на висерьж на цю новину - щось не дуже гарне привезли для особисто ЄЗЕМАРОДЕРНІ ?
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11.09.2024 20:15 Відповісти
може Залужного на місце Шмигаля?
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11.09.2024 20:17 Відповісти
Блінкен:
- Зєля все дамо, тільки не кради..
- А я шо, я нішо...
- От коз-зел брехливий... Все розкажу Байдену. А він тобі пісю дасть, а не ракети...
- Нє вінаватая Я !!!
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11.09.2024 20:31 Відповісти
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Не виключено,що це є для України і її народу , аналогія минулої майже трьохрічної підтримки, за котрої Україна отримала рашистську окупацію своїх територій,сотні тисяч вбитими ,кладовища ,заповнені жертвами рашистського кровопивці,та вбивці українців повно калік ,сиріт, вдів страшні руйнування.мільйони біженців....
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11.09.2024 20:35 Відповісти
Всі чекали дозволу а його нема, то якого біса ви приперлись......
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11.09.2024 20:53 Відповісти
Напевно чуваки привезли план капітуляції, або гівнокомандувач їм презентував свій план капітуляції
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11.09.2024 21:26 Відповісти
 
 