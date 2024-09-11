Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"11 вересня міністр Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як забезпечити Україні військовий, економічний та демократичний розвиток в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Після Києва Блінкен вирушить до Польщі, де проведе зустріч із чиновниками польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, зокрема поглиблення оборонної та енергетичної співпраці, роботу як членів НАТО щодо підтримки оборони України.

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