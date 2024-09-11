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Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві, - Держдеп США

Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Великої Британії проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"11 вересня міністр Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як забезпечити Україні військовий, економічний та демократичний розвиток в довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Після Києва Блінкен вирушить до Польщі, де проведе зустріч із чиновниками польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, зокрема поглиблення оборонної та енергетичної співпраці, роботу як членів НАТО щодо підтримки оборони України.

Читайте: США не виключають надання Україні дозволу на удари вглиб РФ, - Блінкен

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) США (22778) Блінкен Ентоні (1157) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+4
Єрмак напевне заряджає батарейки феесбешні для диктофону...
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11.09.2024 09:30
+3
Знову будуть забороняти Україні бити по НПЗ орків ?!
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11.09.2024 09:28
+2
якщо не привезуть далекобійні ракети і дозвіл бити по параші то науй цей цирк?
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11.09.2024 09:48
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Знову будуть забороняти Україні бити по НПЗ орків ?!
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11.09.2024 09:28 Відповісти
Подивися як падають світові ціни на нафту. А янкі важливіші ціни на бензин ніж Україна. За два місяці до виборів. Сє-ля-ві.
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11.09.2024 09:59 Відповісти
НІХТО НЕ ЗАБОРОНЯВ Україні бити Нептуном чи Вільхою по кацапні.

вибачаюсь, ніхто крім the, який знищував ці ракетні програми ЦІЛЕСПРІМОВАНО з 2019 року!
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11.09.2024 12:05 Відповісти
Єрмак напевне заряджає батарейки феесбешні для диктофону...
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11.09.2024 09:30 Відповісти
зєлю з України ТЦК не випускає?
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11.09.2024 09:33 Відповісти
Ідуть 🤡зеленському казати , шоб не поспішав підписувати мир з кремлем, за рахунок теріторії України ! Та шоб готувався до виборів ,як не хоче сісти, за грати !
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11.09.2024 09:35 Відповісти
Хочуть забезпечити Украіні віиськовии розвиток в довгостроковіи перспективі - зараз би гарно допомогли
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11.09.2024 09:36 Відповісти
якщо не привезуть далекобійні ракети і дозвіл бити по параші то науй цей цирк?
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11.09.2024 09:48 Відповісти
Невже таки захотіли однозначно перемоги України над ху...лом?
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11.09.2024 09:49 Відповісти
Ого, скільки "гостей"... І Науседа ще іде в Київ. Цікава мета візитів.
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11.09.2024 09:55 Відповісти
та придушить вже його....
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11.09.2024 09:59 Відповісти
Блінкен та Леммі (для підтримки "зеленого рейтингу" проведуть зустріч із Зеленським у Києві,для України і її народу .мабуть. від цієї зустрічі нічого доброго не буде.???
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11.09.2024 10:40 Відповісти
Зачем приедут? Мы ждем разрешений на дальнебойные ракеты по территории раши, а могут привезти и новые запреты и нытье. Ждем...
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11.09.2024 11:17 Відповісти
Леммі Кілмістер?
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11.09.2024 12:18 Відповісти
Перше питання: "зєля, поц, де бабки?"
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11.09.2024 14:04 Відповісти
 
 