Блинкен и Лемми проведут встречу с Зеленским в Киеве, - Госдеп США
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.
"11 сентября министр Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы обсудить продолжение поддержки защиты Украины от агрессии России и то, как обеспечить Украине военное, экономическое и демократическое развитие в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
После Киева Блинкен отправится в Польшу, где проведет встречу с чиновниками польского правительства, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в частности углубление оборонного и энергетического сотрудничества, работу как членов НАТО по поддержке обороны Украины.
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