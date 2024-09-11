Блинкен и Лемми проведут встречу с Зеленским в Киеве, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"11 сентября министр Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы обсудить продолжение поддержки защиты Украины от агрессии России и то, как обеспечить Украине военное, экономическое и демократическое развитие в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

После Киева Блинкен отправится в Польшу, где проведет встречу с чиновниками польского правительства, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в частности углубление оборонного и энергетического сотрудничества, работу как членов НАТО по поддержке обороны Украины.

Читайте: США не исключают предоставления Украине разрешения на удары вглубь РФ, - Блинкен