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Блинкен и Лемми проведут встречу с Зеленским в Киеве, - Госдеп США

Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании проведут встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"11 сентября министр Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы обсудить продолжение поддержки защиты Украины от агрессии России и то, как обеспечить Украине военное, экономическое и демократическое развитие в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

После Киева Блинкен отправится в Польшу, где проведет встречу с чиновниками польского правительства, чтобы обсудить ряд важных двусторонних вопросов, в частности углубление оборонного и энергетического сотрудничества, работу как членов НАТО по поддержке обороны Украины.

Читайте: США не исключают предоставления Украине разрешения на удары вглубь РФ, - Блинкен

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) США (26620) Блинкен Энтони (937) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+4
Єрмак напевне заряджає батарейки феесбешні для диктофону...
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11.09.2024 09:30
+3
Знову будуть забороняти Україні бити по НПЗ орків ?!
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11.09.2024 09:28
+2
якщо не привезуть далекобійні ракети і дозвіл бити по параші то науй цей цирк?
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11.09.2024 09:48
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Знову будуть забороняти Україні бити по НПЗ орків ?!
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11.09.2024 09:28 Ответить
Подивися як падають світові ціни на нафту. А янкі важливіші ціни на бензин ніж Україна. За два місяці до виборів. Сє-ля-ві.
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11.09.2024 09:59 Ответить
НІХТО НЕ ЗАБОРОНЯВ Україні бити Нептуном чи Вільхою по кацапні.

вибачаюсь, ніхто крім the, який знищував ці ракетні програми ЦІЛЕСПРІМОВАНО з 2019 року!
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11.09.2024 12:05 Ответить
Єрмак напевне заряджає батарейки феесбешні для диктофону...
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11.09.2024 09:30 Ответить
зєлю з України ТЦК не випускає?
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11.09.2024 09:33 Ответить
Ідуть 🤡зеленському казати , шоб не поспішав підписувати мир з кремлем, за рахунок теріторії України ! Та шоб готувався до виборів ,як не хоче сісти, за грати !
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11.09.2024 09:35 Ответить
Хочуть забезпечити Украіні віиськовии розвиток в довгостроковіи перспективі - зараз би гарно допомогли
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11.09.2024 09:36 Ответить
якщо не привезуть далекобійні ракети і дозвіл бити по параші то науй цей цирк?
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11.09.2024 09:48 Ответить
Невже таки захотіли однозначно перемоги України над ху...лом?
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11.09.2024 09:49 Ответить
Ого, скільки "гостей"... І Науседа ще іде в Київ. Цікава мета візитів.
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11.09.2024 09:55 Ответить
та придушить вже його....
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11.09.2024 09:59 Ответить
Блінкен та Леммі (для підтримки "зеленого рейтингу" проведуть зустріч із Зеленським у Києві,для України і її народу .мабуть. від цієї зустрічі нічого доброго не буде.???
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11.09.2024 10:40 Ответить
Зачем приедут? Мы ждем разрешений на дальнебойные ракеты по территории раши, а могут привезти и новые запреты и нытье. Ждем...
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11.09.2024 11:17 Ответить
Леммі Кілмістер?
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11.09.2024 12:18 Ответить
Перше питання: "зєля, поц, де бабки?"
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11.09.2024 14:04 Ответить
 
 