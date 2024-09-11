Блінкен та Леммі прибули до Києва. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже прибули із офіційним візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Відповідна світлина вже поширюється у соцмережах.

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Як повідомлялося, у столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ.