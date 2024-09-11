Блінкен та Леммі прибули до Києва. ФОТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже прибули із офіційним візитом до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Відповідна світлина вже поширюється у соцмережах.
Як повідомлялося, у столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ.
Топ коментарі
+24 saimansay
показати весь коментар11.09.2024 12:35
+13 Joshua Brooks
показати весь коментар11.09.2024 13:22
+11 Володимир Кіндрат #581932
показати весь коментар11.09.2024 12:28
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Офіційні повідомлення відсутні,хоча численні укр.інформресурси повідомляють про цю подію.
перед нами два политика с практическим опытом около 30 лет, они, эти политики, якобы не понимают того факта, который понятен любому шофёру-дальнобойщику?
Что нельзя вежливо уговаривать гопника-налётчика, нападающего на мирных людей на большой дороге, что его надо сразу мочить монтировкой по башке....
МакДональс чи Пузата Хата.