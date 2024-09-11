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Блінкен та Леммі прибули до Києва. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже прибули із офіційним візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Відповідна світлина вже поширюється у соцмережах.

Також читайте: Блінкен та Леммі проведуть зустріч із Зеленським у Києві, - Держдеп США

Блінкен Леммі у Києві

Як повідомлялося, у столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Блінкен та глава МЗС Великої Британії Леммі відвідають цього тижня Київ.

Автор: 

США (22778) Блінкен Ентоні (1157) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+24
позаду Залужний...
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11.09.2024 12:35
+13
Вітаємо. Батько ЗАЛУЖНИЙ на Українській землі.
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11.09.2024 13:22
+11
Я зразу подумав що Блінкін з Остіном приїхали . А це британський голова МЗС
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11.09.2024 12:28
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Я зразу подумав що Блінкін з Остіном приїхали . А це британський голова МЗС
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11.09.2024 12:28 Відповісти
позаду Залужний...
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11.09.2024 12:35 Відповісти
Розчарування в чому, пердякало? Що нема заколоту і громадянської війни?
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11.09.2024 19:27 Відповісти
Мабуть, ще запитають у зеленського, про важку долю резнікова, баканова, шуфрича з каламойшою, та >100млрд грн зниклих з України!?!?
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11.09.2024 12:30 Відповісти
будуть уламувати на капітуляцію?...
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11.09.2024 12:30 Відповісти
дадуть добро на 1500 км?
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11.09.2024 12:33 Відповісти
Рос.війська почали контнаступ на курській території,хочуть заблокувати шляхи відступу,що було прогнозовано.
Офіційні повідомлення відсутні,хоча численні укр.інформресурси повідомляють про цю подію.
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11.09.2024 12:34 Відповісти
То пан Залужний на фото?
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11.09.2024 12:34 Відповісти
Не здивуюсь якщо наслідками цього візиту буде відступ українських сил з Курська і подальше посилення мобілізації. Американці переконують Україну що війна має йти в передбачуваному для них руслі і без всякої "ескалації".
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11.09.2024 12:37 Відповісти
До виборів щоб ніяких сюрпризів
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11.09.2024 12:55 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/tom-kuper-poyasniv-chomu-ssha-zaboronyayut-ukrajini-biti-atacms-po-rosiji-50449946.html
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11.09.2024 14:32 Відповісти
Залужного привезли. Сейчас скажут Вова, прекращай свои кадровые пляски, возвращай вот этого парня на место. Без него вам никакое оружие впрок не идёт
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11.09.2024 12:59 Відповісти
Наші вітання, панове.
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11.09.2024 13:03 Відповісти
В Лондоні поправив здоровя,пройшов там обстеження і ніяких навіть признаків інвалідності.Повна підстава для повернення на посаду ГК.
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11.09.2024 13:06 Відповісти
.."вставте вчоному піаністу пістона"... пліііііз, бо в нас зв'язані руки Великою Війною ВеликАга Найвеличнівшивого аби вдавити той криворожений викидень прямо на Банковій, разом з бандою його мародерів-зрадників...
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11.09.2024 13:17 Відповісти
Не чипайте Залужного. Ви йго нігтя не варті.
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11.09.2024 13:19 Відповісти
да невже? от прям всі не варті?
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11.09.2024 16:32 Відповісти
Вітаємо. Батько ЗАЛУЖНИЙ на Українській землі.
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11.09.2024 13:22 Відповісти
А сзади "Непридатный Валера"лыбу тянет.
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11.09.2024 13:33 Відповісти
Аааа пан Залужний дома ! Ми вже скучили ! Зараз втрьох ( Блінкен , Леммі , Залужний ) будуть зелі мізки вправляти . Леммі схож на репера !
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11.09.2024 13:44 Відповісти
Что привезли эти два важных гостя ?
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11.09.2024 13:56 Відповісти
И обеспокоенность, переходящую в озабоченность ))
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11.09.2024 14:17 Відповісти
Всё-таки странная, абсолютно ненормальная ситуация:

перед нами два политика с практическим опытом около 30 лет, они, эти политики, якобы не понимают того факта, который понятен любому шофёру-дальнобойщику?

Что нельзя вежливо уговаривать гопника-налётчика, нападающего на мирных людей на большой дороге, что его надо сразу мочить монтировкой по башке....
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11.09.2024 14:53 Відповісти
Ща скажут "по раше стреляйте чем хотите и куда хотите!" Мы: "а ракеты где?!!!" Они: "так отож!"
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11.09.2024 14:18 Відповісти
Будуть намагатися повернути Україну в русло "контрольованої ними війни", щоб ніяких курсков, бєлгородов і брянсков...
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11.09.2024 14:37 Відповісти
Будуть ділити територію кремля і обговорювати що буде на місці мавзолею -
МакДональс чи Пузата Хата.
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11.09.2024 16:47 Відповісти
Зачем они приехали? Решать сколько територий Украина должна подарить рф ???
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11.09.2024 16:57 Відповісти
 
 