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Уверены, что Крым будет свободным, - Зеленский открыл Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский открыл Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Сегодня - особый день. Мы открываем этот мемориал в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы. Это символ нашего единства и решимости восстановить справедливость. Это так важно! Мы видим, как российская оккупация снова принесла горе в Крым. Сегодня наши братья и сестры - крымские татары, украинцы, активисты, все смелые люди - сидят в российских тюрьмах за то, что говорят правду, за то, что не подчинились в этом оккупанту. Ление Умерова, Сервер Мустафаев, братья Азиз и Асан Ахтемовы и еще сотни других потомков ранее депортированных теперь снова подвергаются гонениям и преследованиям. Но оккупанты не смогут нас сломить, так же как не сломали тех, кого депортировали в 1944 году.

Зеленський меморіал
Зеленський меморіал

Крым - это не просто территория. Это часть нашей души, это земля, где наши люди жили в мире, жили в гармонии со своей культурой, со своим языком, со своими традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой дом, в свой Крым, свободный от России и страха", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит саммит Крымской платформы на 11 сентября, - Зеленский

Глава государства убежден, что когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем, свободном Крыму.

"Мы уверены, что Крым будет свободным", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Крым (26389) мемориал (158) крымские татары (2717) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+27
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11.09.2024 12:50
+14
А в оманському договорі що прописано? А про строчка ти наша з макрельою піариться на кісках Українців. Бачу їх морди тошнить так як від гівна.
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11.09.2024 12:46
+12
Як у шашлику в травні 2022 року...
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11.09.2024 12:48
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Правила форума Совет форумчан
А в оманському договорі що прописано? А про строчка ти наша з макрельою піариться на кісках Українців. Бачу їх морди тошнить так як від гівна.
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11.09.2024 12:46 Ответить
За кого голосував у другому турі 2019 і чому саме за нього?
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11.09.2024 13:21 Ответить
Був у мене препод який про таких як оцей прострочений влучно казав - пишдюк.
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11.09.2024 12:47 Ответить
Як у шашлику в травні 2022 року...
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11.09.2024 12:48 Ответить
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11.09.2024 12:50 Ответить
Це хітросракий блазень Зеля!
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11.09.2024 13:10 Ответить
ІУДА ПІДРАШИСТНА ! Посібник ТЕРРОРИСТІВ ! Знав і будував дороги в напрямку наступу рускіх вбивць ( партнерів, як казав подоляк) ,,ТЕРМІНОВО РОЗМІНОВУВАВ Чонгар , і відводив війська з Півдня і з під Києва …… ГОТУВАВ КАПІТУЛЯЦІЮ ! ТІЛЬКИ НЕПОВНОЦІННІ ПРИХВОСТНІ , не « бачать» їх найулюбленіша брехня, коли весь Світ попереджав , а легковірні украінчики вірили НАЙБРЕХЛІВІЙШІЙ ІСТОТІ
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11.09.2024 14:11 Ответить
+++++
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11.09.2024 15:24 Ответить
я ніколи не думав, що СССР впаде

а він впав !

Крим буде вільний !
Киримли будуть вільними в Криму !
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11.09.2024 13:08 Ответить
Буде, але не із зеленими при владі!
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11.09.2024 13:06 Ответить
+100500.
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11.09.2024 13:23 Ответить
Не з тобою, Гундос. Точно не з тобою.
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11.09.2024 13:24 Ответить
Що він мав на увазі ?
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11.09.2024 13:29 Ответить
та ну....як там в стамбульських пропонував "відкласти питання Крима"?
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11.09.2024 13:32 Ответить
Почитайте рішення першого Курултаю за часів незалежності України. Будете неприємно вражені. Вільний Крим очільники татар та українці розуміють по іншому окрім деокупації. І чому през називає не АРК а Крим, що тягне вже на сепаратизм.
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11.09.2024 13:55 Ответить
Трепло
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11.09.2024 13:55 Ответить
Правильно сказав Зєля про чекістів.
Але чомусь забув сказати, що дідусі Зеленського та братів Шефірів були енкаведистами і дослужились в каральних органах совєцького окупаційного режиму до високих офіцерських звань. А там нагороджували в першу чергу за знищення Українців...
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11.09.2024 14:22 Ответить
Гидота.
Дивитися оце блюзнірство, себе не поважати.
Але я вірю, прийде час і це все " кіно" буде стерте з історії нашої держави.
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11.09.2024 15:28 Ответить
До речі ,наші ура-патріоти ******* розповідати про розпад Рашки і про право теперішніх автономних республік ( Чечні , Татарстану і т.д.) на незалежність ,так кримські татари після гіпотетичного поверненення Криму до складу України, мають таке ж саме право на незалежність ,як і теперішні автономні республіки в складі Рашки , що це за подвійні стандарти , Чечні ,Татарстану та іншим можна стати незалежними державами ,а Криму - ні ,тим більше що Крим мав до 1783 року свою незалежну державу -_Кримське Ханство , а більшість теперішніх автономних республік Рашки ( хіба що крім Татарстану і певною мірою Чечні і Дагестану ) своїх незалежних держав ніколи не мали .
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11.09.2024 17:44 Ответить
Деяким нашім ура- пидунам треба нарешті навчитись відрізняти адміністративно-територіальний устрій унітарної і федеративної держави! На параші немає автономних республік, є тільки 1 автономна область і 4 автономні округи! До речі, а чому рашка з великої літери, маструбуєш тайно?
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12.09.2024 10:18 Ответить
А ти в Німеччині на кого маструбуєш ,втік то краще помовчи "ура-патріоте " без вас обійдемось.
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12.09.2024 12:43 Ответить
Слухай но, убоге, я в Німеччині своїми податками оплачую частину українського бюджету, щоб таке як ти, могло більш менш нормально жити! Кажеш без нас обійдешся ? А обходілка хоч виросла?
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12.09.2024 18:07 Ответить
Мені 54 роки і не тобі гівнюку вчити мене життю ,я на відміну від тебе з України не втік ,а якщо ти такий патріот ,то повертайся і мобілізуйся, а не пи@ди про патріотизм.
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12.09.2024 18:56 Ответить
Мені 56 років, 22 роки я живу у Німеччині, коли виїзжав на пмж, то рідна держава відібрала в мене внутрішній паспорт і військовий квиток, визнала не резидентом. З твоїх слів я не маю ні якого права на патріотизм, але мушу тут все кинути, повернутися, мобілізуватись, бо ти гівнюк очкуєш це зробити?
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12.09.2024 21:41 Ответить
Мені що більше всіх треба ,молоді бугаї гуляють,а я повинен мобілізуватись ,тим більше у ще в СССРівському Военном Білєтє (який видали мені у 18 років) написано "годен к нестроевой" і "не служил",а про тебе можна сказати старою приказкою -"Родину ,как и тёщу ,лучше любить издалека". "
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13.09.2024 17:18 Ответить
А я ,у свої 18 , був призваний до Внутрішніх військ і бігав навколо чернобильскої зони , а про таких як ти кажуть старою приказкою:-" Моя хата з краю, я нічого не знаю !'
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13.09.2024 19:21 Ответить
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13.09.2024 19:52 Ответить
А чому ж ви ура- патріоти так впевнені ,що Рашка розвалиться ,тим більше ,що колишні автономні республіки ,втратили ,будь-яку автономію і перетворились на звичайні області ,хто ж там боротиметься за "незалежність "?
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12.09.2024 12:48 Ответить
Людина, яка знімала своїх "сватів" в Криму і вже тоді міняла українську символіку на держустановах на російську, впевнена, що український Крим буде вільний! Що би що, щоб зняти "свати-продовження " ? Рівень цинізму цієї людини- як всесвіт, безкінечний !
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12.09.2024 09:46 Ответить
КОЛИ !?
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12.09.2024 10:35 Ответить
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12.09.2024 17:56 Ответить
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12.09.2024 17:57 Ответить
 
 