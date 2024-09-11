Уверены, что Крым будет свободным, - Зеленский открыл Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский открыл Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Сегодня - особый день. Мы открываем этот мемориал в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы. Это символ нашего единства и решимости восстановить справедливость. Это так важно! Мы видим, как российская оккупация снова принесла горе в Крым. Сегодня наши братья и сестры - крымские татары, украинцы, активисты, все смелые люди - сидят в российских тюрьмах за то, что говорят правду, за то, что не подчинились в этом оккупанту. Ление Умерова, Сервер Мустафаев, братья Азиз и Асан Ахтемовы и еще сотни других потомков ранее депортированных теперь снова подвергаются гонениям и преследованиям. Но оккупанты не смогут нас сломить, так же как не сломали тех, кого депортировали в 1944 году.





Крым - это не просто территория. Это часть нашей души, это земля, где наши люди жили в мире, жили в гармонии со своей культурой, со своим языком, со своими традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой дом, в свой Крым, свободный от России и страха", - отметил Зеленский.

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Глава государства убежден, что когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем, свободном Крыму.

"Мы уверены, что Крым будет свободным", - добавил президент.