Украина готовит саммит Крымской платформы на 11 сентября, - Зеленский
В среду, 11 сентября, состоится саммит Крымской платформы.
Событие в своем вечернем видеообращении анонсировал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября", - рассказал глава государства.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что команда первой леди Елены Зеленской готовит Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе.
"Готовим переговоры с нашими партнерами ради большей силы Украины и больших возможностей нашего общества", - сказал глава государства.
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Захлопана оплесками...
Як залізнична платформа...
Знівечена колесами...
Запльована...
Яккимись недоносками...
А потом у нас не хватает денег военным, на покупки вооружения... Надо срочно поднимать налоги.
А фуршет буде?
А комічні номери у виконанні лідора?
Нам без формул - нікуди! І без формулярів архівів КГБ, - тоже...