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Зеленский (19064) саммит (1113) Крымская платформа (307)

Украина готовит саммит Крымской платформы на 11 сентября, - Зеленский

Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

В среду, 11 сентября, состоится саммит Крымской платформы.

Событие в своем вечернем видеообращении анонсировал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября", - рассказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что команда первой леди Елены Зеленской готовит Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе.

"Готовим переговоры с нашими партнерами ради большей силы Украины и больших возможностей нашего общества", - сказал глава государства.

Смотрите также: Хочу отдельно сказать всем нашим людям в Крыму - Украина вернет свою территорию, мы никого оккупантам не оставим, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
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09.09.2024 20:18
+18
Не задохєра самітів? Може пора провести конгрес? Або симпозіум?...
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09.09.2024 20:13
+16
А що, перша платформа нічого не вирішила???
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09.09.2024 20:12
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Правила форума Совет форумчан
А що, перша платформа нічого не вирішила???
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09.09.2024 20:12 Ответить
При есесері наступний з'їзд кпсс ніколи не згадував про попередній...
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09.09.2024 20:14 Ответить
Тк ... забита форма...
Захлопана оплесками...

Як залізнична платформа...
Знівечена колесами...
Запльована...
Яккимись недоносками...
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09.09.2024 20:35 Ответить
Не задохєра самітів? Може пора провести конгрес? Або симпозіум?...
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09.09.2024 20:13 Ответить
Консіліум.
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09.09.2024 20:16 Ответить
зеленому пОцієнту?))
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09.09.2024 20:34 Ответить
Нє, сімпозіум буде уже в...Нью-Васюках, куди прибудуть навіть з планети Мельмак.
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09.09.2024 22:08 Ответить
Платформа є - діло за малим - за Кримом
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09.09.2024 20:13 Ответить
Як легко можна переназвати адміністрацію офісом, так можна резиденцію в Буковелі назвати Кримом і проводити там різні заходи, де сяють вітрини і горять ліхтарі, заразом і ППО з Києва відтягнути.
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10.09.2024 07:09 Ответить
Людину, яка пише тексти для відосиків вже підвищили

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09.09.2024 20:13 Ответить
Нахіба?
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09.09.2024 20:15 Ответить
Заклинило ксерокс,зовсім....
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09.09.2024 20:15 Ответить
Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

А потом у нас не хватает денег военным, на покупки вооружения... Надо срочно поднимать налоги.
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09.09.2024 20:18 Ответить
О, и ледя подтянулась! А то что-то давно не слышно было, я уж подумал, не закрыл ли ее Ермак в монастыре?
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10.09.2024 08:07 Ответить
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09.09.2024 20:18 Ответить
То не друг, то вчитель.
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09.09.2024 20:29 Ответить
а може і сексуальний партнер та вчитель
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09.09.2024 20:33 Ответить
Перший куратор, який ввів його в дивовижний світ спецслужб.
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10.09.2024 06:47 Ответить
Що ви за люди ,у зєлі горе ,а вам смішки.
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09.09.2024 20:55 Ответить
та і його скумбрія фарватер патєряла з горя......
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09.09.2024 20:57 Ответить
сміх - сміхом, а але світ має постійно чути про український Крим
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09.09.2024 20:21 Ответить
Так Бодунов вже розповідав про "кавувялті" , може світ його почув ?
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09.09.2024 20:52 Ответить
і до чого ти тут надряпав
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09.09.2024 21:17 Ответить
А що я надряпав ,хіба Бодунов не казав такого ?
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09.09.2024 21:54 Ответить
нах..а ти прізвище викривляеш, тут знущання а не помилка
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09.09.2024 22:13 Ответить
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10.09.2024 08:45 Ответить
А як мені писати про людину ,яка військову розвідку виставила на посміховище ?
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10.09.2024 08:47 Ответить
джапарова приїде? А боголюбов?
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09.09.2024 20:29 Ответить
Так в Австрії краще ,
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09.09.2024 20:53 Ответить
А шо хіба він на похорон Маслякова не їде?
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09.09.2024 20:35 Ответить
О!!!! Так цю ***** ще не забули. 😁

А фуршет буде?
А комічні номери у виконанні лідора?
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09.09.2024 20:37 Ответить
Перша леді, в Україні, це- йермак...
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09.09.2024 21:03 Ответить
Ніт, за лядю в нас янелох
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09.09.2024 22:02 Ответить
Чем бы дитя не бавилось, лишь бы не плакало.
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09.09.2024 21:29 Ответить
І це мабуть тому в нових шкільних підручниках поруч зі словами гімну України показали карту України...без Криму взагалі!
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09.09.2024 22:14 Ответить
А як же Мормула Фиру? Ой, - Формула Миру?

Нам без формул - нікуди! І без формулярів архівів КГБ, - тоже...

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09.09.2024 22:24 Ответить
Формула Зеленського буде вивчатися в усіх школах: українська потужність дорівнює незламній силі струму помноженій на героїчну напругу найвеличнішого.
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10.09.2024 06:55 Ответить
КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ !!!
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09.09.2024 23:03 Ответить
НАХІБА?
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10.09.2024 08:00 Ответить
Не Україна а єрмак готує саміт здачі територій.
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10.09.2024 08:07 Ответить
 
 