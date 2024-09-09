Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський
У середу, 11 вересня, відбудеться саміт Кримської платформи.
Подію у своєму вечірньому відеозверненні анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня", - розповів очільник держави.
Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.
"Готуємо перемовини з нашими партнерами заради більшої сили України та більших можливостей нашого суспільства", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+20 саша паламарчук
показати весь коментар09.09.2024 20:18
+18 Andrew Moon
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+16 CrossFirenko
показати весь коментар09.09.2024 20:12
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Будь ласка, зачекайте...
Захлопана оплесками...
Як залізнична платформа...
Знівечена колесами...
Запльована...
Яккимись недоносками...
А потом у нас не хватает денег военным, на покупки вооружения... Надо срочно поднимать налоги.
А фуршет буде?
А комічні номери у виконанні лідора?
Нам без формул - нікуди! І без формулярів архівів КГБ, - тоже...