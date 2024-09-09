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Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

У середу, 11 вересня, відбудеться саміт Кримської платформи.

Подію у своєму вечірньому відеозверненні анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня", - розповів очільник держави.

Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

"Готуємо перемовини з нашими партнерами заради більшої сили України та більших можливостей нашого суспільства", - сказав глава держави.

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Топ коментарі
+20
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09.09.2024 20:18
+18
Не задохєра самітів? Може пора провести конгрес? Або симпозіум?...
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09.09.2024 20:13
+16
А що, перша платформа нічого не вирішила???
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09.09.2024 20:12
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А що, перша платформа нічого не вирішила???
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09.09.2024 20:12 Відповісти
При есесері наступний з'їзд кпсс ніколи не згадував про попередній...
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09.09.2024 20:14 Відповісти
Тк ... забита форма...
Захлопана оплесками...

Як залізнична платформа...
Знівечена колесами...
Запльована...
Яккимись недоносками...
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09.09.2024 20:35 Відповісти
Не задохєра самітів? Може пора провести конгрес? Або симпозіум?...
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09.09.2024 20:13 Відповісти
Консіліум.
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09.09.2024 20:16 Відповісти
зеленому пОцієнту?))
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09.09.2024 20:34 Відповісти
Нє, сімпозіум буде уже в...Нью-Васюках, куди прибудуть навіть з планети Мельмак.
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09.09.2024 22:08 Відповісти
Платформа є - діло за малим - за Кримом
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09.09.2024 20:13 Відповісти
Як легко можна переназвати адміністрацію офісом, так можна резиденцію в Буковелі назвати Кримом і проводити там різні заходи, де сяють вітрини і горять ліхтарі, заразом і ППО з Києва відтягнути.
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10.09.2024 07:09 Відповісти
Людину, яка пише тексти для відосиків вже підвищили

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09.09.2024 20:13 Відповісти
Нахіба?
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09.09.2024 20:15 Відповісти
Заклинило ксерокс,зовсім....
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09.09.2024 20:15 Відповісти
Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

А потом у нас не хватает денег военным, на покупки вооружения... Надо срочно поднимать налоги.
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09.09.2024 20:18 Відповісти
О, и ледя подтянулась! А то что-то давно не слышно было, я уж подумал, не закрыл ли ее Ермак в монастыре?
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10.09.2024 08:07 Відповісти
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09.09.2024 20:18 Відповісти
То не друг, то вчитель.
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09.09.2024 20:29 Відповісти
а може і сексуальний партнер та вчитель
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09.09.2024 20:33 Відповісти
Перший куратор, який ввів його в дивовижний світ спецслужб.
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10.09.2024 06:47 Відповісти
Що ви за люди ,у зєлі горе ,а вам смішки.
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09.09.2024 20:55 Відповісти
та і його скумбрія фарватер патєряла з горя......
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09.09.2024 20:57 Відповісти
сміх - сміхом, а але світ має постійно чути про український Крим
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09.09.2024 20:21 Відповісти
Так Бодунов вже розповідав про "кавувялті" , може світ його почув ?
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09.09.2024 20:52 Відповісти
і до чого ти тут надряпав
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09.09.2024 21:17 Відповісти
А що я надряпав ,хіба Бодунов не казав такого ?
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09.09.2024 21:54 Відповісти
нах..а ти прізвище викривляеш, тут знущання а не помилка
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09.09.2024 22:13 Відповісти
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10.09.2024 08:45 Відповісти
А як мені писати про людину ,яка військову розвідку виставила на посміховище ?
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10.09.2024 08:47 Відповісти
джапарова приїде? А боголюбов?
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09.09.2024 20:29 Відповісти
Так в Австрії краще ,
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09.09.2024 20:53 Відповісти
А шо хіба він на похорон Маслякова не їде?
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09.09.2024 20:35 Відповісти
О!!!! Так цю ***** ще не забули. 😁

А фуршет буде?
А комічні номери у виконанні лідора?
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09.09.2024 20:37 Відповісти
Перша леді, в Україні, це- йермак...
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09.09.2024 21:03 Відповісти
Ніт, за лядю в нас янелох
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09.09.2024 22:02 Відповісти
Чем бы дитя не бавилось, лишь бы не плакало.
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09.09.2024 21:29 Відповісти
І це мабуть тому в нових шкільних підручниках поруч зі словами гімну України показали карту України...без Криму взагалі!
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09.09.2024 22:14 Відповісти
А як же Мормула Фиру? Ой, - Формула Миру?

Нам без формул - нікуди! І без формулярів архівів КГБ, - тоже...

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09.09.2024 22:24 Відповісти
Формула Зеленського буде вивчатися в усіх школах: українська потужність дорівнює незламній силі струму помноженій на героїчну напругу найвеличнішого.
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10.09.2024 06:55 Відповісти
КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ !!!
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09.09.2024 23:03 Відповісти
НАХІБА?
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10.09.2024 08:00 Відповісти
Не Україна а єрмак готує саміт здачі територій.
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10.09.2024 08:07 Відповісти
 
 