Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

У середу, 11 вересня, відбудеться саміт Кримської платформи.

Подію у своєму вечірньому відеозверненні анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня", - розповів очільник держави.

Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

"Готуємо перемовини з нашими партнерами заради більшої сили України та більших можливостей нашого суспільства", - сказав глава держави.

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