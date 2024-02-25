Саміт Кримської платформи-2024 відбудеться у Латвії, - Стефанчук
Цього року парламентський саміт Кримської платформи відбудеться у Латвії.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у рамках форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Парламенти світу минулі два роки дуже активно підтримували ідею проведення Кримської платформи", - зазначив він.
Спікер українського парламенту нагадав, що у 2023 році парламентський саміт відбувся у столиці Чеської Республіки, у Празі. На ньому вдалося зібрати 70 парламентів та парламентських організацій країн світу.
"Цього року ми будемо проводити цей саміт у Латвії", - поінформував Стефанчук.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наталия Гончар
показати весь коментар25.02.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 1
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар25.02.2024 16:47 Відповісти Мені подобається 1
✘
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар25.02.2024 16:45 Відповісти Мені подобається 0
Hanna Hanna
показати весь коментар25.02.2024 17:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...