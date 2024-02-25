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Саміт Кримської платформи-2024 відбудеться у Латвії, - Стефанчук

платформа,кримська

Цього року парламентський саміт Кримської платформи відбудеться у Латвії.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у рамках форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Парламенти світу минулі два роки дуже активно підтримували ідею проведення Кримської платформи", - зазначив він.

Спікер українського парламенту нагадав, що у 2023 році парламентський саміт відбувся у столиці Чеської Республіки, у Празі. На ньому вдалося зібрати 70 парламентів та парламентських організацій країн світу.

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"Цього року ми будемо проводити цей саміт у Латвії", - поінформував Стефанчук.

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Кажуть, що оцього матрас Єрмака замінять скоро Гамадрилохамією...А шмигалку сам Козир замінить...
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25.02.2024 16:27 Відповісти
Так д'єрмак не депутат. По закону він не може займати місце в кабміні. Хоча де зелені там ОПа закон
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25.02.2024 16:47 Відповісти
Каву питимуть.
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25.02.2024 16:45 Відповісти
у Криму
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25.02.2024 17:59 Відповісти
 
 