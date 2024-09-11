Впевнені, що Крим буде вільним, - Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Сьогодні – особливий день. Ми відкриваємо цей меморіал у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи. Це символ нашої єдності й рішучості відновити справедливість. Це так важливо! Ми бачимо, як російська окупація знову принесла горе в Крим. Сьогодні наші брати й сестри – кримські татари, українці, активісти, усі сміливі люди – сидять у російських тюрмах за те, що говорять правду, за те, що не підкорилися в цьому окупанту. Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв, брати Азіз та Асан Ахтемови та ще сотні інших нащадків раніше депортованих тепер знову зазнають гонінь і переслідувань. Але окупанти не зможуть нас зломити, так само як не зламали тих, кого депортували в 1944 році.





Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій дім, у свій Крим, вільний від Росії та страху", - зазначив Зеленський.

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Глава держави переконаний, що колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться у нашому, вільному Криму.

"Ми впевнені, що Крим буде вільним", - додав президент.