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Впевнені, що Крим буде вільним, - Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Сьогодні – особливий день. Ми відкриваємо цей меморіал у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи. Це символ нашої єдності й рішучості відновити справедливість. Це так важливо! Ми бачимо, як російська окупація знову принесла горе в Крим. Сьогодні наші брати й сестри – кримські татари, українці, активісти, усі сміливі люди – сидять у російських тюрмах за те, що говорять правду, за те, що не підкорилися в цьому окупанту. Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв, брати Азіз та Асан Ахтемови та ще сотні інших нащадків раніше депортованих тепер знову зазнають гонінь і переслідувань. Але окупанти не зможуть нас зломити, так само як не зламали тих, кого депортували в 1944 році.

Зеленський меморіал
Зеленський меморіал

Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій дім, у свій Крим, вільний від Росії та страху", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

Глава держави переконаний, що колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться у нашому, вільному Криму.

"Ми впевнені, що Крим буде вільним", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Крим (14153) меморіал (148) кримські татари (2004) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+27
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11.09.2024 12:50
+14
А в оманському договорі що прописано? А про строчка ти наша з макрельою піариться на кісках Українців. Бачу їх морди тошнить так як від гівна.
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11.09.2024 12:46
+12
Як у шашлику в травні 2022 року...
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11.09.2024 12:48
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А в оманському договорі що прописано? А про строчка ти наша з макрельою піариться на кісках Українців. Бачу їх морди тошнить так як від гівна.
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11.09.2024 12:46 Відповісти
За кого голосував у другому турі 2019 і чому саме за нього?
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11.09.2024 13:21 Відповісти
Був у мене препод який про таких як оцей прострочений влучно казав - пишдюк.
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11.09.2024 12:47 Відповісти
Як у шашлику в травні 2022 року...
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11.09.2024 12:48 Відповісти
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11.09.2024 12:50 Відповісти
Це хітросракий блазень Зеля!
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11.09.2024 13:10 Відповісти
ІУДА ПІДРАШИСТНА ! Посібник ТЕРРОРИСТІВ ! Знав і будував дороги в напрямку наступу рускіх вбивць ( партнерів, як казав подоляк) ,,ТЕРМІНОВО РОЗМІНОВУВАВ Чонгар , і відводив війська з Півдня і з під Києва …… ГОТУВАВ КАПІТУЛЯЦІЮ ! ТІЛЬКИ НЕПОВНОЦІННІ ПРИХВОСТНІ , не « бачать» їх найулюбленіша брехня, коли весь Світ попереджав , а легковірні украінчики вірили НАЙБРЕХЛІВІЙШІЙ ІСТОТІ
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11.09.2024 14:11 Відповісти
+++++
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11.09.2024 15:24 Відповісти
я ніколи не думав, що СССР впаде

а він впав !

Крим буде вільний !
Киримли будуть вільними в Криму !
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11.09.2024 13:08 Відповісти
Буде, але не із зеленими при владі!
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11.09.2024 13:06 Відповісти
+100500.
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11.09.2024 13:23 Відповісти
Не з тобою, Гундос. Точно не з тобою.
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11.09.2024 13:24 Відповісти
Що він мав на увазі ?
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11.09.2024 13:29 Відповісти
та ну....як там в стамбульських пропонував "відкласти питання Крима"?
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11.09.2024 13:32 Відповісти
Почитайте рішення першого Курултаю за часів незалежності України. Будете неприємно вражені. Вільний Крим очільники татар та українці розуміють по іншому окрім деокупації. І чому през називає не АРК а Крим, що тягне вже на сепаратизм.
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11.09.2024 13:55 Відповісти
Трепло
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11.09.2024 13:55 Відповісти
Правильно сказав Зєля про чекістів.
Але чомусь забув сказати, що дідусі Зеленського та братів Шефірів були енкаведистами і дослужились в каральних органах совєцького окупаційного режиму до високих офіцерських звань. А там нагороджували в першу чергу за знищення Українців...
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11.09.2024 14:22 Відповісти
Гидота.
Дивитися оце блюзнірство, себе не поважати.
Але я вірю, прийде час і це все " кіно" буде стерте з історії нашої держави.
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11.09.2024 15:28 Відповісти
До речі ,наші ура-патріоти ******* розповідати про розпад Рашки і про право теперішніх автономних республік ( Чечні , Татарстану і т.д.) на незалежність ,так кримські татари після гіпотетичного поверненення Криму до складу України, мають таке ж саме право на незалежність ,як і теперішні автономні республіки в складі Рашки , що це за подвійні стандарти , Чечні ,Татарстану та іншим можна стати незалежними державами ,а Криму - ні ,тим більше що Крим мав до 1783 року свою незалежну державу -_Кримське Ханство , а більшість теперішніх автономних республік Рашки ( хіба що крім Татарстану і певною мірою Чечні і Дагестану ) своїх незалежних держав ніколи не мали .
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11.09.2024 17:44 Відповісти
Деяким нашім ура- пидунам треба нарешті навчитись відрізняти адміністративно-територіальний устрій унітарної і федеративної держави! На параші немає автономних республік, є тільки 1 автономна область і 4 автономні округи! До речі, а чому рашка з великої літери, маструбуєш тайно?
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12.09.2024 10:18 Відповісти
А ти в Німеччині на кого маструбуєш ,втік то краще помовчи "ура-патріоте " без вас обійдемось.
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12.09.2024 12:43 Відповісти
Слухай но, убоге, я в Німеччині своїми податками оплачую частину українського бюджету, щоб таке як ти, могло більш менш нормально жити! Кажеш без нас обійдешся ? А обходілка хоч виросла?
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12.09.2024 18:07 Відповісти
Мені 54 роки і не тобі гівнюку вчити мене життю ,я на відміну від тебе з України не втік ,а якщо ти такий патріот ,то повертайся і мобілізуйся, а не пи@ди про патріотизм.
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12.09.2024 18:56 Відповісти
Мені 56 років, 22 роки я живу у Німеччині, коли виїзжав на пмж, то рідна держава відібрала в мене внутрішній паспорт і військовий квиток, визнала не резидентом. З твоїх слів я не маю ні якого права на патріотизм, але мушу тут все кинути, повернутися, мобілізуватись, бо ти гівнюк очкуєш це зробити?
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12.09.2024 21:41 Відповісти
Мені що більше всіх треба ,молоді бугаї гуляють,а я повинен мобілізуватись ,тим більше у ще в СССРівському Военном Білєтє (який видали мені у 18 років) написано "годен к нестроевой" і "не служил",а про тебе можна сказати старою приказкою -"Родину ,как и тёщу ,лучше любить издалека". "
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13.09.2024 17:18 Відповісти
А я ,у свої 18 , був призваний до Внутрішніх військ і бігав навколо чернобильскої зони , а про таких як ти кажуть старою приказкою:-" Моя хата з краю, я нічого не знаю !'
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13.09.2024 19:21 Відповісти
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13.09.2024 19:52 Відповісти
А чому ж ви ура- патріоти так впевнені ,що Рашка розвалиться ,тим більше ,що колишні автономні республіки ,втратили ,будь-яку автономію і перетворились на звичайні області ,хто ж там боротиметься за "незалежність "?
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12.09.2024 12:48 Відповісти
Людина, яка знімала своїх "сватів" в Криму і вже тоді міняла українську символіку на держустановах на російську, впевнена, що український Крим буде вільний! Що би що, щоб зняти "свати-продовження " ? Рівень цинізму цієї людини- як всесвіт, безкінечний !
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12.09.2024 09:46 Відповісти
КОЛИ !?
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12.09.2024 10:35 Відповісти
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12.09.2024 17:56 Відповісти
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12.09.2024 17:57 Відповісти
 
 