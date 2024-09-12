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Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний план ударів по РФ, - Bloomberg

Мета візиту Блінкена та Леммі до Києва

США та Велика Британія дали зрозуміти, що вони вже відкриті до прохання України дозволити бити по РФ далекобійною зброєю Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Зазначається, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі мав на меті почути план президента Володимира Зеленського щодо глибшого удару по території Росії та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік.

На зустрічі Зеленський  детально пояснив, чому Україні потрібно завдати удару всередині Росії. Та наголосив, що Україну цікавлять лише військові цілі, й обговорив плани на найближчі місяці, повідомив один зі співрозмовників.

"США та Велика Британія дали зрозуміти, що вони відкриті до прохання України використати надану Заходом зброю для глибшого удару по Росії, попри побоювання, що це може призвести до подальшої ескалації конфлікту, який триває вже третій рік", – йдеться в матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому". Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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Топ коментарі
+23
Ага. Якраз та людина, у якої можна щось серйозне питати.
План є але ге той...
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12.09.2024 08:19
+21
"...хотіли почути від Зеленського детальний план..."

Багато хто хоче почути від Зеленського хоч щось виразне - але усі чують тільки пустопорожнє белькотіння і словесний понос. Особливо коли наш псевдо-президент намагається щось ляпнути без папірця.
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12.09.2024 08:35
+20
Хотіли план від безтолкового ішака. Як у мультфільміІ: єсть лі у вас містер Фікс план. Ішак і якийсь план - речі несумісні.
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12.09.2024 08:24
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Ага. Якраз та людина, у якої можна щось серйозне питати.
План є але ге той...
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12.09.2024 08:19 Відповісти
І шо Зеля? - мовчав як риба?
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12.09.2024 08:21 Відповісти
Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний оманський план ударів по раZZії...
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12.09.2024 09:38 Відповісти
Хотіли план від безтолкового ішака. Як у мультфільміІ: єсть лі у вас містер Фікс план. Ішак і якийсь план - речі несумісні.
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12.09.2024 08:24 Відповісти
Ішак, безсумнівно, ішак ЗЕлуплений, але цікаво, через скільки днів, чи навіть годин, той план буде відомим ******?
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12.09.2024 08:28 Відповісти
100%%!!!

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело:
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12.09.2024 09:40 Відповісти
А може навпаки? План кремля доведуть зє для виконаня?
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12.09.2024 10:00 Відповісти
а Єрмак дозволив рота відкривати?
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12.09.2024 08:25 Відповісти
отут таки да, щоб не сказали, що дєрьмак злив інфу, а так всі знають що Зєлю все розьриндів
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12.09.2024 10:25 Відповісти
ПЛАН - іба..мо по цілях у мацкві
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12.09.2024 08:27 Відповісти
Такого плана у нього нема. Він тільки може привезти зброю НАТО на червону Площу в Мацкву щоб здати ії.
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12.09.2024 11:10 Відповісти
🤡 актор, він ворог для України ...вивче з листа ,шо казати ...а поті в ЗМІ запустять інфу ,шо сказали можно, але нізяааа...бо оман виконує сирський ,а він тоді, не впишеться у графік ,здачи української теріторії...
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12.09.2024 08:28 Відповісти
Актори у шоці. Порівнювати тупого блазня з акторами, на мій погляд, не варто.
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12.09.2024 09:53 Відповісти
Він 🤡 блазень, ворог ...але зміг примусити, повіряти мільйони українців ,шо він голобородько ... українські Актори , хай попустять свій шок...вони масово були у 19 р, у 🤡 на підтанцовки ...
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12.09.2024 09:59 Відповісти
Ні, Блінкену план ударів то, звичайно, можна, тут без проблем. А от Зеленському? Ви ще в дЄрмака той план запитайте...
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12.09.2024 08:28 Відповісти
"...хотіли почути від Зеленського детальний план..."

Багато хто хоче почути від Зеленського хоч щось виразне - але усі чують тільки пустопорожнє белькотіння і словесний понос. Особливо коли наш псевдо-президент намагається щось ляпнути без папірця.
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12.09.2024 08:35 Відповісти
Хотіли почути про удари, а той надав план капітуляції
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12.09.2024 08:37 Відповісти
Всі тиснуть на Україну щоб здалась, ніхто не тисне на оркостан щоб припинив війну.
Слабенькі США, слабеньке ЄС... Сцикуни!
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12.09.2024 08:47 Відповісти
Потужний, це ти? Ти хоча б читав статтю?
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12.09.2024 08:59 Відповісти
Сценарій ще не готовий , сценарист на лікарняному .
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12.09.2024 08:50 Відповісти
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12.09.2024 08:55 Відповісти
У ЗЕлі план? Звісно є! Покурити всім вистачить!
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12.09.2024 09:01 Відповісти
Війна в Україні майже три роки,аж раптом приїхали два "великих" із США І Англії,котрі не відають звідкіля і чим рашисти вбивають український народ і руйнують Україну ,щоб подумати пару років,чи мають вони чим допомогти Україні і українському народові захиститися від рашистської смерті
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12.09.2024 09:08 Відповісти
nu i začem osj cei vyser ? jakšo ņebilo cih "два "великих"" vy bi vže lapatami raketi otbivaļi.
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12.09.2024 09:11 Відповісти
posluhav Šveca , vin razpoviv šo trapilos....jakšo ce ņe brehņa - treba sročno meņati vsju vladu , načinaja s prezedenta
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12.09.2024 09:09 Відповісти
Невже Залізний погано пояснив?
Досить вже ішаків зображати!
Цікаво, вже капітуляцію США готують перед Іраном та Пів.кореєю?
Схоже, що морально ці НАТівці готові підкоритися пу@лові
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12.09.2024 09:11 Відповісти
Шо, знову план? Та це вже було! Ермак з Умеровим їздили ж до Вашингтону з переліком цілей для Атакамсів... Хтось тут бреше, або ті що їздили від нас, або ті що приїхали до нас. Крутяться, викаблучуються як жуки на паличці, ці наші партнери але дозволу не дають бо лінії ще червоні і Байден " не велів".
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12.09.2024 09:23 Відповісти
Валяти дурня і грати на піаніно - це так. А по військових справах краще з Сирським.
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12.09.2024 09:26 Відповісти
Сподіваюсь зелебовдуру посол України в Британії написав куди стріляти .
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12.09.2024 09:29 Відповісти
От мені цікаво, а що на окупованих територіях мало цілей? Чі постійно чути що у нас бк мало, та ви тут палить їх по чорному разом з піхотою, а от якщо колись будуть залишки ракет, тоді вже займатися їх територіею
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12.09.2024 09:29 Відповісти
А його цікавлять цілі в Московії.
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12.09.2024 09:49 Відповісти
Для цего досить ударних дронов, просто наращувати темпи їх виробництва і збільшувати частоту ударів. І не треба там щось когось просити куда і навіщо бити. Там де є можливість бути незалежним на удари, потрібно бути такім. Бо та ахінея що робиться повна херня і головне вона забирає наш золотий час.
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12.09.2024 09:59 Відповісти
Та тут тисячі важливих цілей, починаючі від порту закінчуючи жд вузлами
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12.09.2024 09:31 Відповісти
Идиоты...
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12.09.2024 09:32 Відповісти
Чі плять ви ті золоті на справді золоті ракети у ху.ню пустити і з них більшість просто буде збита
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12.09.2024 09:33 Відповісти
Госсекретарь і міністр МЗС (!!!), приїхали побачили дурника, якій випускає букви з писку і подумали: якщо такий індивідуум рахується найліпшим, найрозумнішим, най освіченим в українському народі, то про які ракети може іти мова, бо дай дурню сірники, він і хату спалить.
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12.09.2024 09:41 Відповісти
тобто Твій понос до того, що "великі" не відають звідкіля з рашистської території прилітає смерть і розруха в Україну і вони знають менше про війскові обєкти в 3,14дерації.як "зезедент" ???
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12.09.2024 09:57 Відповісти
Підкажу, де вони зараз більш за все потрібно. Напрямок Покровський, важливість вже майже всі розуміють, у деталі не буду вдаватися. От там їх треба всі до останньої пустити, спалити всю потугу підарив там. По факту це запинить наступ і дасть нам час організації більш потужної оборони.
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12.09.2024 10:18 Відповісти
План з координатами цілей? Щоб передати Путіну? Чи "це дозволяємо, а це не дозволяємо" - щоб Путін не образився
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12.09.2024 10:24 Відповісти
Дурня вибрали на посаду президента. Так що ви хочете почути від дурня?
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12.09.2024 10:35 Відповісти
Это смешно....
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12.09.2024 10:46 Відповісти
Може інший план?
Пововтузивши зє "мармизою по пілозі",зажадали чіткий план припининя крадівництва і мародьорки допомоги?
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12.09.2024 11:34 Відповісти
Я дивлюся дуже багато спеціалістів в військових справах коментаторів. "Диванних". Я скажу одне,якби не Зеленський, не було б у нас ніякої зброї,від слова зовсім.
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12.09.2024 21:23 Відповісти
але і війни б не було
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13.09.2024 02:37 Відповісти
 
 