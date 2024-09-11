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Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки західним інвестиціям, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Можливості оборонного виробництва в Україні зросли за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим завдяки західним інвестиціям.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас",- підкреслив Блінкен.

Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки "одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному, демократичному та військовому плані".

Блінкен зазначив, що інвестиції в оборонно-промислову базу "є найкращим способом гарантувати, що агресія РФ не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї".

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У цьому зв’язку очільник Держдепу висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як "дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії".

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Хороші новини на вечі Блінкен Леммі в Києві значить вистоїм чекаєм шторми на брудній річці
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11.09.2024 23:27 Відповісти
Але всупереч, усіляким намаганням Зеленського з приблудами95, заблокувати підготовку підприємств до випуску ОВТ, для зміцнення оборони України!! Зрив виконання ДОЗ з 2019 року, можуть засвідчити оті клоуни, на посадах прем'єр міністрів-гончарук та шмигаль!!
Усе пішло за асфальтом….
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12.09.2024 00:27 Відповісти
Блінкен ..кіздуй уже з бідоном на смітник історії ...вся надія на трампа який повинен показати москалям *********** їхнє місце
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12.09.2024 05:14 Відповісти
А скільки військових проектів, які були розроблені при справжньому президенту Порошенку і Турчинові ЗЕлена блювотина знищила? А бабло пустила на дороги, щоб лапотній орді було комфортно захоплювати Україну.
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12.09.2024 08:20 Відповісти
Всего в 6, а не в 60 как на росии. И не благодаря, а вопреки
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12.09.2024 10:46 Відповісти
 
 