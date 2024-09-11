Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки західним інвестиціям, - Блінкен

Можливості оборонного виробництва в Україні зросли за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим завдяки західним інвестиціям.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас",- підкреслив Блінкен.

Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки "одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному, демократичному та військовому плані".

Блінкен зазначив, що інвестиції в оборонно-промислову базу "є найкращим способом гарантувати, що агресія РФ не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї".

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У цьому зв’язку очільник Держдепу висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як "дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії".