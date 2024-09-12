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Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря западным инвестициям, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Возможности оборонного производства в Украине выросли за последние годы примерно в шесть раз, что стало возможным благодаря западным инвестициям.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз за последние пару лет. Это результат колоссальных инвестиций, которые были сделаны многими из нас",- подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что это работает на долгосрочные интересы Украины, что является очень важным, поскольку "одним из показателей успеха Украины является способность крепко стоять на собственных ногах в военном, а также экономическом, демократическом и военном плане".

Блинкен отметил, что инвестиции в оборонно-промышленную базу "являются лучшим способом гарантировать, что агрессия РФ не повторится, и что Украина будет иметь возможности сдерживать агрессию, а в случае необходимости, и защититься от нее".

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В этой связи глава Госдепа выразил убеждение, что компании во всем мире видят Украину как "очень привлекательное место для инвестиций, даже несмотря на продолжение агрессии".

Автор: 

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Хороші новини на вечі Блінкен Леммі в Києві значить вистоїм чекаєм шторми на брудній річці
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11.09.2024 23:27 Ответить
Але всупереч, усіляким намаганням Зеленського з приблудами95, заблокувати підготовку підприємств до випуску ОВТ, для зміцнення оборони України!! Зрив виконання ДОЗ з 2019 року, можуть засвідчити оті клоуни, на посадах прем'єр міністрів-гончарук та шмигаль!!
Усе пішло за асфальтом….
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12.09.2024 00:27 Ответить
Блінкен ..кіздуй уже з бідоном на смітник історії ...вся надія на трампа який повинен показати москалям *********** їхнє місце
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12.09.2024 05:14 Ответить
А скільки військових проектів, які були розроблені при справжньому президенту Порошенку і Турчинові ЗЕлена блювотина знищила? А бабло пустила на дороги, щоб лапотній орді було комфортно захоплювати Україну.
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12.09.2024 08:20 Ответить
Всего в 6, а не в 60 как на росии. И не благодаря, а вопреки
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12.09.2024 10:46 Ответить
 
 