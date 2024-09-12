Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря западным инвестициям, - Блинкен
Возможности оборонного производства в Украине выросли за последние годы примерно в шесть раз, что стало возможным благодаря западным инвестициям.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз за последние пару лет. Это результат колоссальных инвестиций, которые были сделаны многими из нас",- подчеркнул Блинкен.
Он подчеркнул, что это работает на долгосрочные интересы Украины, что является очень важным, поскольку "одним из показателей успеха Украины является способность крепко стоять на собственных ногах в военном, а также экономическом, демократическом и военном плане".
Блинкен отметил, что инвестиции в оборонно-промышленную базу "являются лучшим способом гарантировать, что агрессия РФ не повторится, и что Украина будет иметь возможности сдерживать агрессию, а в случае необходимости, и защититься от нее".
В этой связи глава Госдепа выразил убеждение, что компании во всем мире видят Украину как "очень привлекательное место для инвестиций, даже несмотря на продолжение агрессии".
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