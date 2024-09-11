Блинкен о разрешении на дальнобойность: Обсуждали этот вопрос, передам услышанное Байдену

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос о предоставлении разрешения Украине на удары американским дальнобойным оружием по целям в России.

Об этом Блинкен сказал во время визита в Киев, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту (Джо Байдену, - ред.) в Вашингтон", - сказал дипломат.

Кроме этого, он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.

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