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Блинкен о разрешении на дальнобойность: Обсуждали этот вопрос, передам услышанное Байдену

Блінкен про дозвіл на далекобійність

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос о предоставлении разрешения Украине на удары американским дальнобойным оружием по целям в России.

Об этом Блинкен сказал во время визита в Киев, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту (Джо Байдену, - ред.) в Вашингтон", - сказал дипломат.

Кроме этого, он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.

Читайте: Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский

оружие (10215) США (26637) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
Ситий голодного не... А так сцикуни сцикунами.
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11.09.2024 20:37
+6
Базікало. І так кожного разу - обнадіяв і пшик...
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11.09.2024 20:40
+5
"США завжди приймає правильне рішення; після того, як перепробує всі неправильні"(с) У.Черчилль
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11.09.2024 20:36
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Має з Баиденом перетерти - може и мука буде
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11.09.2024 20:29 Ответить
Ситий голодного не... А так сцикуни сцикунами.
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11.09.2024 20:37 Ответить
Ну який дозвіл для шапіто ? тамтешні сцикуни вже всі телефони обірвали, запрошуючи х...... на танець мирняка. А вимоги дозволу - це від лукавого.
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12.09.2024 07:03 Ответить
Значить, не дозволяють. Якщо кота довго тягти за хвіст, хвіст колись відірветься. Але ж вереску буде...
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11.09.2024 20:34 Ответить
"США завжди приймає правильне рішення; після того, як перепробує всі неправильні"(с) У.Черчилль
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11.09.2024 20:36 Ответить
подзвони скоріше. і не зволікай
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11.09.2024 20:36 Ответить
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11.09.2024 20:38 Ответить
Базікало. І так кожного разу - обнадіяв і пшик...
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11.09.2024 20:40 Ответить
Це Саллівану треба "передавати".
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11.09.2024 20:43 Ответить
До задниці, вже англійці заявили, що позиція не змінилась, тоді якого в Київ приперлись.
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11.09.2024 20:46 Ответить
так ситуація змінюється і ви за нею не встигаєте ! зараз вже ракети на 300 км нічого не вирішать , але і досі дозволу немає а це життя тисяч українців .
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11.09.2024 20:50 Ответить
Як завжди!
дермак потуристил місяіць тому як би з цим питанням і як завжди з ним ніхто в Амеріці не спілдькується.
І коли вже дермак буде за гратами за навдання шкоди Україні, починаючи з осені 2021?
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11.09.2024 20:52 Ответить
Насправді нами грають у гру в зовнішній Матриці, а Єрмак - секретний персонаж цієї гри.
Але інколи потаємне стає явним, коли проривається через фільтри Матриці.
Чи існує в реальності Єрмак, - нікому невідомо.

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11.09.2024 21:04 Ответить
*****! Вони в курсі про таку штуку, як телефон? Чи у цих "західних" політиків стояк, коли ось так ганяють один одного передавати, що і кому сказали...
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11.09.2024 20:54 Ответить
А ляща відвісити по телефону можна,?
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11.09.2024 21:15 Ответить
а мы тут ВСЕ уже губы раскатали !!!))))
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11.09.2024 21:00 Ответить
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11.09.2024 21:12 Ответить
Ото ж демократия - что главный демократ решит, так и будет
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11.09.2024 21:16 Ответить
замість зброї памперси..демократія
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11.09.2024 21:20 Ответить
поки,щось передадуть....рашисти вже авіацію з аєрродромів подальше перекинули.
Таке враження ,що всьо з кремлем домовлено
---відведіть літаки подалі з аєродромів,тоді ми надамо дозвіл Україні бити далекобійними ракєтами
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11.09.2024 21:17 Ответить
люди , не будьте наивными !!!! америка и росия ДОГОВОРИЛИСЬ и о войне и о мире они ВСЕ знают и когда и где !!!! (((( наша ГЛАВНАЯ ошибка , что мы отказались от ядерного арсенала и поверили будапешской БУМАЖКЕ !!!(!!!
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11.09.2024 21:23 Ответить
Є такий чолов'яга - Сергій Асланян. От він нещодавно говорив, що дозволу, якого усі чекають, не буде і взагалі захід більше за путіна, ніж за Україну
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11.09.2024 22:09 Ответить
а Асланян за Трампа й путіна
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11.09.2024 22:14 Ответить
Це не так. Мало ви його слухали
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11.09.2024 22:29 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/75649 Андрій Смолій помітив, що The https://www.theguardian.com/world/2024/sep/11/blinken-hints-us-will-lift-restrictions-on-ukraine-using-long-range-arms-in-russia Guardian з посиланням на власні джерела в уряді оголосила, що "❗️Британія дозволила бити по Росії ракетами Storm Shadow", і робить висновок - Їх не розбереш. Всі кажуть різне.

Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",

,
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11.09.2024 22:24 Ответить
Сцикуни
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11.09.2024 22:51 Ответить
Хрипатий та його суфлер "мощно" запрошують х.....на мирняк. От два МІДИ примчали взнати з перших рук що реально робить шапіто. Ілі -ілі. бо хрипатий то з індусами мутить. з Шольцом конфідентує, сеньориту уповноважив на передачу вєсточки. Шо б не було так як із Стамбулом- звинуватили Бориса у зриві переговорів капітулірен.
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12.09.2024 07:23 Ответить
 
 