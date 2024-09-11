Блинкен о разрешении на дальнобойность: Обсуждали этот вопрос, передам услышанное Байдену
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что во время его визита в Киев обсуждался вопрос о предоставлении разрешения Украине на удары американским дальнобойным оружием по целям в России.
Об этом Блинкен сказал во время визита в Киев, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту (Джо Байдену, - ред.) в Вашингтон", - сказал дипломат.
Кроме этого, он отметил, что потребности Украины меняются, ведь меняется и само поле боя.
"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - добавил он.
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+8 Василь Довганенко #589385
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дермак потуристил місяіць тому як би з цим питанням і як завжди з ним ніхто в Амеріці не спілдькується.
І коли вже дермак буде за гратами за навдання шкоди Україні, починаючи з осені 2021?
Але інколи потаємне стає явним, коли проривається через фільтри Матриці.
Чи існує в реальності Єрмак, - нікому невідомо.
Таке враження ,що всьо з кремлем домовлено
---відведіть літаки подалі з аєродромів,тоді ми надамо дозвіл Україні бити далекобійними ракєтами
Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",
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