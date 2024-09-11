Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Про це Блінкен сказав під час візиту в Київ, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали далекобійність... Я передам те, що я тут почув, президенту (Джо Байдену, - ред.) у Вашингтон", - сказав дипломат.

Окрім цього, він зауважив, що потреби України змінюються, адже змінюється і саме поле бою.

"Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", - додав він.

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