Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.
Про це Блінкен сказав під час візиту в Київ, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорювали далекобійність... Я передам те, що я тут почув, президенту (Джо Байдену, - ред.) у Вашингтон", - сказав дипломат.
Окрім цього, він зауважив, що потреби України змінюються, адже змінюється і саме поле бою.
"Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", - додав він.
Топ коментарі
+8 Василь Довганенко #589385
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+6 Randall Flag #387882
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+5 Ан Мур
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дермак потуристил місяіць тому як би з цим питанням і як завжди з ним ніхто в Амеріці не спілдькується.
І коли вже дермак буде за гратами за навдання шкоди Україні, починаючи з осені 2021?
Але інколи потаємне стає явним, коли проривається через фільтри Матриці.
Чи існує в реальності Єрмак, - нікому невідомо.
Таке враження ,що всьо з кремлем домовлено
---відведіть літаки подалі з аєродромів,тоді ми надамо дозвіл Україні бити далекобійними ракєтами
Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",
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