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Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену

Блінкен про дозвіл на далекобійність

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Про це Блінкен сказав під час візиту в Київ, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали далекобійність... Я передам те, що я тут почув, президенту (Джо Байдену, - ред.) у Вашингтон", - сказав дипломат.

Окрім цього, він зауважив, що потреби України змінюються, адже змінюється і саме поле бою.

"Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", - додав він.

Читайте також: Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України у боротьбі проти агресії РФ

Автор: 

зброя (7461) США (22778) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
Ситий голодного не... А так сцикуни сцикунами.
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11.09.2024 20:37
+6
Базікало. І так кожного разу - обнадіяв і пшик...
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11.09.2024 20:40
+5
"США завжди приймає правильне рішення; після того, як перепробує всі неправильні"(с) У.Черчилль
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11.09.2024 20:36
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Має з Баиденом перетерти - може и мука буде
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11.09.2024 20:29 Відповісти
Ситий голодного не... А так сцикуни сцикунами.
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11.09.2024 20:37 Відповісти
Ну який дозвіл для шапіто ? тамтешні сцикуни вже всі телефони обірвали, запрошуючи х...... на танець мирняка. А вимоги дозволу - це від лукавого.
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12.09.2024 07:03 Відповісти
Значить, не дозволяють. Якщо кота довго тягти за хвіст, хвіст колись відірветься. Але ж вереску буде...
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11.09.2024 20:34 Відповісти
"США завжди приймає правильне рішення; після того, як перепробує всі неправильні"(с) У.Черчилль
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11.09.2024 20:36 Відповісти
подзвони скоріше. і не зволікай
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11.09.2024 20:36 Відповісти
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11.09.2024 20:38 Відповісти
Базікало. І так кожного разу - обнадіяв і пшик...
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11.09.2024 20:40 Відповісти
Це Саллівану треба "передавати".
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11.09.2024 20:43 Відповісти
До задниці, вже англійці заявили, що позиція не змінилась, тоді якого в Київ приперлись.
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11.09.2024 20:46 Відповісти
так ситуація змінюється і ви за нею не встигаєте ! зараз вже ракети на 300 км нічого не вирішать , але і досі дозволу немає а це життя тисяч українців .
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11.09.2024 20:50 Відповісти
Як завжди!
дермак потуристил місяіць тому як би з цим питанням і як завжди з ним ніхто в Амеріці не спілдькується.
І коли вже дермак буде за гратами за навдання шкоди Україні, починаючи з осені 2021?
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11.09.2024 20:52 Відповісти
Насправді нами грають у гру в зовнішній Матриці, а Єрмак - секретний персонаж цієї гри.
Але інколи потаємне стає явним, коли проривається через фільтри Матриці.
Чи існує в реальності Єрмак, - нікому невідомо.

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11.09.2024 21:04 Відповісти
*****! Вони в курсі про таку штуку, як телефон? Чи у цих "західних" політиків стояк, коли ось так ганяють один одного передавати, що і кому сказали...
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11.09.2024 20:54 Відповісти
А ляща відвісити по телефону можна,?
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11.09.2024 21:15 Відповісти
а мы тут ВСЕ уже губы раскатали !!!))))
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11.09.2024 21:00 Відповісти
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11.09.2024 21:12 Відповісти
Ото ж демократия - что главный демократ решит, так и будет
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11.09.2024 21:16 Відповісти
замість зброї памперси..демократія
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11.09.2024 21:20 Відповісти
поки,щось передадуть....рашисти вже авіацію з аєрродромів подальше перекинули.
Таке враження ,що всьо з кремлем домовлено
---відведіть літаки подалі з аєродромів,тоді ми надамо дозвіл Україні бити далекобійними ракєтами
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11.09.2024 21:17 Відповісти
люди , не будьте наивными !!!! америка и росия ДОГОВОРИЛИСЬ и о войне и о мире они ВСЕ знают и когда и где !!!! (((( наша ГЛАВНАЯ ошибка , что мы отказались от ядерного арсенала и поверили будапешской БУМАЖКЕ !!!(!!!
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11.09.2024 21:23 Відповісти
Є такий чолов'яга - Сергій Асланян. От він нещодавно говорив, що дозволу, якого усі чекають, не буде і взагалі захід більше за путіна, ніж за Україну
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11.09.2024 22:09 Відповісти
а Асланян за Трампа й путіна
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11.09.2024 22:14 Відповісти
Це не так. Мало ви його слухали
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11.09.2024 22:29 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/75649 Андрій Смолій помітив, що The https://www.theguardian.com/world/2024/sep/11/blinken-hints-us-will-lift-restrictions-on-ukraine-using-long-range-arms-in-russia Guardian з посиланням на власні джерела в уряді оголосила, що "❗️Британія дозволила бити по Росії ракетами Storm Shadow", і робить висновок - Їх не розбереш. Всі кажуть різне.

Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",

,
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11.09.2024 22:24 Відповісти
Сцикуни
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11.09.2024 22:51 Відповісти
Хрипатий та його суфлер "мощно" запрошують х.....на мирняк. От два МІДИ примчали взнати з перших рук що реально робить шапіто. Ілі -ілі. бо хрипатий то з індусами мутить. з Шольцом конфідентує, сеньориту уповноважив на передачу вєсточки. Шо б не було так як із Стамбулом- звинуватили Бориса у зриві переговорів капітулірен.
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12.09.2024 07:23 Відповісти
 
 