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400 млн евро из замороженных активов РФ ЕС уже направил на закупку украинского вооружения, – посол Матернова

Заморожені активи РФ: ЄС спрямував 400 млн євро на закупівлю українського озброєння

Евросоюз уже направил 400 млн евро из замороженных активов РФ на закупку украинского оружия.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Большой новизной является то, что EUR400 миллионов было направлено непосредственно украинской оборонной промышленности. И это для того, чтобы поддержать украинский ОПК, который производит быстрее и дешевле. И таким образом это удобнее для логистики. И это поддерживает украинскую экономику", - заявила дипломат.

По словам Матерновой, в этом процессе Дания была первой.

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"Поэтому мы обратились к ним, чтобы они помогли нам с направлением средств, полученных от замороженных активов. Мы предоставили EUR400 миллионов на закупку вооружений украинского производства. И это еще не все", - добавила посол.

Матернова пока не может сказать, насколько увеличится выделение средств для украинского ОПК, потому что решение еще не финализировано.

Дипломат также надеется, что другие страны последуют примеру и "используют невероятные инновации, происходящие в Украине в оборонной сфере, как платформу для финансирования".

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19.09.2024 10:37 Ответить
Тихо спокійно. Передали. УКраїнської зброї на цю суму можна купити вдекілька разів біьше ніж західної.
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19.09.2024 11:10 Ответить
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19.09.2024 11:13 Ответить
Все так і повинно бути в країні, де правлять клоуни московського КВНа.
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19.09.2024 11:32 Ответить
Слава 73% і продажній ЦВК.
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19.09.2024 12:01 Ответить
 
 