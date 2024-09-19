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Новости Война
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Матернова (43) отключение света (397)

Посол ЕС Матернова об отключении света зимой: Ситуация не будет катастрофической

Відключення світла взимку: Прогноз посла ЄС Матернової

Украину впереди ждет сложная зима, будут отключения света, однако ситуация не будет катастрофической.

Об этом в интервью Европейской правде заявила посол ЕС Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат озвучила сценарии зимы в Украине, которые ожидают европейские коллеги.

"Смотрите, я конечно же ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", - отметила Матернова.

Посол сказала, что наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков, Одесса и другие города с централизованным отоплением.

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Она надеется, что ситуация со светом не заставит миллионы украинцев ехать в ЕС.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь в Киеве, поэтому буду чувствовать это лично. Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, которые пересекли границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Поэтому, да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", - добавила Матернова.

Читайте: Наступление ВСУ на Курщине изменило нарративы о войне на Западе, - посол ЕС Матернова
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Топ комментарии
+4
Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
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19.09.2024 10:07
+3
Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
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19.09.2024 09:57
+3
«Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
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19.09.2024 09:59
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то, пропоную матерновій, переїхати, нехай навіть у київ, десь на борщагу, у шістнадцятиповерховий будинок, і навіть з однією маленькою дитиною.
я, вже не кажу про невелике містечко і пару тройку маленьких діточок.
без газу і світла пожити зимою, з холодними голодними дітьми. при тому, ще й умудритися ходити на роботу по десять год за добу, бо гроші потрібні.
а, чоловіка, недавно тцк загребло.
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19.09.2024 09:55 Ответить
Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
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19.09.2024 09:57 Ответить
я, не про неї!!!!!
я, про послицю матернову.
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19.09.2024 10:00 Ответить
посол хоть знает что граница закрыта Зелеными слугами ? миллионы не выедут
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19.09.2024 09:55 Ответить
«Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
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19.09.2024 09:59 Ответить
ну, шо ви таке кажете?
як, пропонуєте буржуям, примножувати капітал, без кацапської нафти і газу і всього іншого?
простіше ж, про це безкінечно балакати, ніж прийняти вольове рішення.
а, раптом ескалація?
оно, кажуть, ізраїль підірвав всі арабські праски.
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19.09.2024 10:05 Ответить
це що рахувати катастрофою. Ще невідомо яка буде температура повітря взимку.
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19.09.2024 10:03 Ответить
Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
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19.09.2024 10:07 Ответить
Вимушені переходити на сонячні
батареї...хоч і дорого,зате з
електрикою.
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19.09.2024 10:12 Ответить
Взимку сонячнi батареї?
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19.09.2024 10:19 Ответить
При яскравому сонці ККД ще вище, ніж влітку за рахунок охолодження панелей. Звісно, світловий день менше, але якщо панель не одна... І тут не про економію, а про мінімальний комфорт
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19.09.2024 11:07 Ответить
Чи працюють сонячні батареї взимку? Звісно, що працюють. Для генерування енергії панелям потрібне світло, а не висока температура. Навіть навпаки: спека надворі знижує ефективність сонячних батарей.
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19.09.2024 13:22 Ответить
Не треба народу так переживати! Спокійніше! Світло і тепло в ОПі, Раді, адміністраціях, та місцях проживання всіх причетних до влади, буде!
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19.09.2024 11:22 Ответить
Глобально всі ці прогнози зараз не мають сенсу. Бо шо буде завтра - не відомо
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19.09.2024 11:46 Ответить
 
 