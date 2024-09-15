Север Донетчины обесточен: войска РФ повредили инфраструктурный объект
Север Донетчины обесточен в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром войска РФ повредили инфраструктурный объект.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты возьмутся за восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении.
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Задовбали ці евфемізми. Не можуть номально написати? ТЕЦ, підстанція... таке інше.
Так ми скоро до кацапських «хлопків» докотимость з такою самоцезурою.