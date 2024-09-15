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энергетика (2469) Донецкая область (8770) отключение света (398)

Север Донетчины обесточен: войска РФ повредили инфраструктурный объект

Частину Донеччини знеструмлено

Север Донетчины обесточен в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром войска РФ повредили инфраструктурный объект.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты возьмутся за восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли Донетчину: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
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«пошкодили інфраструктурний об'єкт»...
Задовбали ці евфемізми. Не можуть номально написати? ТЕЦ, підстанція... таке інше.
Так ми скоро до кацапських «хлопків» докотимость з такою самоцезурою.
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15.09.2024 15:15 Ответить
Може ще адрес надати? Вам навіщо ця інформація? Знову "зрада"?
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15.09.2024 16:07 Ответить
 
 