Север Донетчины обесточен: войска РФ повредили инфраструктурный объект

Север Донетчины обесточен в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром войска РФ повредили инфраструктурный объект.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты возьмутся за восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении.

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