Войска РФ обстреляли Донетчину: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 14 сентября 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады разрушены 22 дома и повреждено предприятие.

Покровский район

В Курахово ранен человек, повреждены частные дома, многоэтажки и админздание; в Горняке повреждены пятиэтажка и частные дома; в Успеновке повреждены садовые товарищества.

Краматорский район

В Лимане повреждены 3 дома и 3 нежилых помещения. На Константиновку россияне сбросили 3 авиабомбы - повредили предприятие, инфраструктурный объект и 2 линии электропередач. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены дом и автомобиль.

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Бахмутский район

В Сиверске в результате вражеских обстрелов повреждены 2 дома.







С линии фронта эвакуированы 623 человека, в том числе - 129 детей.