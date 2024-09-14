Последствия обстрелов Донетчины: враг атаковал населенные пункты ФАБами, КАБами, дронами, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Трое жителей Донетчины погибли, четверо получили ранения в результате российских атак. Оккупанты сосредоточили огонь на 12 населенных пунктах. Повреждены 60 гражданских объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

На Белицкое россияне сбросили две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили человека, еще двоих ранили. Повреждены многоквартирный дом, предприятие, церковь, СТО, автомобили, хозяйственные постройки.

Константиновку войска РФ атаковали тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулями УМПК и накрыли из артиллерии - погиб гражданский человек. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, цех, газопровод.

В результате артобстрела погиб человек в Богоявленке. Ударом авиабомбы "КАБ-250" с модулем УМПК в Полтавке ранен гражданский человек, повреждены 11 домов, админздание.

В Курахово в результате удара дроном травмирован человек. Три раза оккупанты обстреляли Покровск - разрушениям подверглись 2 частных дома, объекты критической инфраструктуры.

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