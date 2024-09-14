РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Фото
1 154 4

Последствия обстрелов Донетчины: враг атаковал населенные пункты ФАБами, КАБами, дронами, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Трое жителей Донетчины погибли, четверо получили ранения в результате российских атак. Оккупанты сосредоточили огонь на 12 населенных пунктах. Повреждены 60 гражданских объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

На Белицкое россияне сбросили две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" с модулями УМПК - убили человека, еще двоих ранили. Повреждены многоквартирный дом, предприятие, церковь, СТО, автомобили, хозяйственные постройки.

Константиновку войска РФ атаковали тремя авиабомбами "КАБ-250" с модулями УМПК и накрыли из артиллерии - погиб гражданский человек. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, цех, газопровод.

В результате артобстрела погиб человек в Богоявленке. Ударом авиабомбы "КАБ-250" с модулем УМПК в Полтавке ранен гражданский человек, повреждены 11 домов, админздание.

В Курахово в результате удара дроном травмирован человек. Три раза оккупанты обстреляли Покровск - разрушениям подверглись 2 частных дома, объекты критической инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: враг обстрелял 13 населенных пунктов, убил 3 жителей

Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Поліцейські зафіксували наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба ще бiльше нафти прокачувати,щоб грошей козломордим вистачало на все це
показать весь комментарий
14.09.2024 13:04 Ответить
а яка різниця між ФАБами і КАБами?
показать весь комментарий
14.09.2024 13:06 Ответить
фугасна авіа бомба і керована авіа бомба
показать весь комментарий
14.09.2024 13:24 Ответить
фугасна теж керована (по тексту)
показать весь комментарий
14.09.2024 18:16 Ответить
 
 