Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 13 населенных пунктов, убил 3 жителей

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. За 13 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: в Белицком, Богоявленке и Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской ТГ погиб человек.

Покровский район

В Курахово ранен человек; в Горняке повреждены 2 многоэтажки и 2 образовательных учреждения; в Остром повреждены 2 дома. В Гродовской ТГ повреждено предприятие. В Белицком Добропольской ТГ 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома и 2 предприятия. В Покровской ТГ погиб человек, поврежден дом.

Краматорский район

В Полтавке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 12 объектов; еще 4 объекта повреждены в Новой Полтавке и 3 - в Клебан-Быке. В Константиновке погиб человек, повреждены 2 многоэтажки, 3 нежилых здания и газопровод.

Бахмутский район

В Торецкой ТГ 2 человека ранены, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 900 человек, в том числе 217 детей.

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