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обстрел (25761) жертвы (1988) Запорожская область (2830)

Оккупанты ударили по Ореховской громаде на Запорожье: погиб мужчина

Наслідки обстрілу Запорізької області

В результате удара войск РФ по Запорожской области погиб 48-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Разрушения в результате вражеского обстрела

По его словам, ночью из-за массированного обстрела россиян подверглись разрушениям частные дома жителей Ореховской громады.

Жертва вражеского обстрела

"К сожалению, есть погибшие - спасатели достали из-под завалов мужчину 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по Запорожской области.
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