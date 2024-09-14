Оккупанты ударили по Ореховской громаде на Запорожье: погиб мужчина
В результате удара войск РФ по Запорожской области погиб 48-летний мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Разрушения в результате вражеского обстрела
По его словам, ночью из-за массированного обстрела россиян подверглись разрушениям частные дома жителей Ореховской громады.
Жертва вражеского обстрела
"К сожалению, есть погибшие - спасатели достали из-под завалов мужчину 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по Запорожской области.
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