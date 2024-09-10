15 лет тюрьмы получил агент ФСБ РФ, корректировавший ракетные удары врага по Запорожской области, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который действовал в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о российском шпионе известно?

Злоумышленник помогал оккупантам подготовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона. Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, который был дистанционно завербован ФСБ через блогера Юрия Подоляку.

Что интересовало злоумышленника?

"Под прицелом врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на южном фронте", - отмечают в СБУ.

Кроме того агент пытался установить и передать агрессору локации опорных пунктов и укрепрайонов украинских войск вблизи передовой.

Для сбора разведданных агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ, а полученные сведения передавал Подоляку, который затем "отчитывался" фсб.

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Как злоумышленника задержали?

Сотрудники СБУ задокументировали его разведывательную активность и заблаговременно задержали во время выполнения им вражеского задания в апреле 2022 года.

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал в преступной деятельности.

Приговор

По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в областном центре и автомобиля.

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На основании собранных Службой безопасности доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).