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15 лет тюрьмы получил агент ФСБ РФ, корректировавший ракетные удары врага по Запорожской области, - СБУ

вирок

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который действовал в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о российском шпионе известно?

Злоумышленник помогал оккупантам подготовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона. Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, который был дистанционно завербован ФСБ через блогера Юрия Подоляку.

Что интересовало злоумышленника?

"Под прицелом врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на южном фронте", - отмечают в СБУ.

Кроме того агент пытался установить и передать агрессору локации опорных пунктов и укрепрайонов украинских войск вблизи передовой.

Для сбора разведданных агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ, а полученные сведения передавал Подоляку, который затем "отчитывался" фсб.

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Как злоумышленника задержали?

Сотрудники СБУ задокументировали его разведывательную активность и заблаговременно задержали во время выполнения им вражеского задания в апреле 2022 года.

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал в преступной деятельности.

Приговор

По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в областном центре и автомобиля.

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На основании собранных Службой безопасности доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Автор: 

приговор (1216) шпионаж (1385) Запорожская область (3076)


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Чому не довічне, а пятнашка ?!! Мабуть одного разу був на концерті 95 кварталу, тоді це як пом'ягшення строку!
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10.09.2024 16:25 Ответить
Вийде кацап через 15 років з українською тюрми Приїде "на Родину"..... А там йому "щирою китайською мовою" скажуть: "І чого ти сюди приперся?"
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10.09.2024 16:30 Ответить
єрмак??
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10.09.2024 16:32 Ответить
Створити цьому виродку на зоні такі умови що б воно благало про смерть ,що ж ще одну мерзоту будуть утримувати платникам податків ,а мало б бути в воєний час за співпрацю з ворогом вища міра покараня розстріл.
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10.09.2024 16:42 Ответить
А д'єрмака коли за зад візьмете? А то все якихось ''шісток'' ловите!
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10.09.2024 16:45 Ответить
Пожизненно нужно давать таким выродкам, потом требовать у козломордых осужденных ихними собачьими судами азовцев на обмен.
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10.09.2024 19:05 Ответить
Ви самі вірите про що кажете? Плювали вони на людей, а принципі як і у нас.
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10.09.2024 20:10 Ответить
 
 