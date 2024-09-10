15 років в’язниці отримав агент ФСБ РФ, який коригував ракетні удари ворога по Запорізькій області, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про російського шпигуна відомо?

Зловмисник допомагав окупантам підготувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець одного з прифронтових селищ регіону, який був дистанційно завербований ФСБ через блогера Юрія Подоляку.

Що цікавило зловмисника?

"Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті", - наголошують у СБУ.

Крім того агент намагався встановити і передати агресору локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім "звітував" фсб.

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Як зловмисника затримали?

Співробітники СБУ задокументували його розвідактивність і завчасно затримали під час виконання ним ворожого завдання у квітні 2022 року.

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував у злочинній діяльності.

Вирок

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, а саме квартири в обласному центрі та автомобіля.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).