Окупанти вдарили по Оріхівській громаді на Запоріжжі: загинув чоловік
Внаслідок удару військ РФ по Запорізькій області загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Руйнування внаслідок ворожого обстрілу
За його словами, вночі через масований обстріл росіян зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади.
Жертва ворожого обстрілу
"На жаль, є загиблі - рятувальники дістали із під завалів чоловіка 1976 р.н", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 15 років в’язниці отримав агент ФСБ РФ, який коригував ракетні удари ворога по Запорізькій області.
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