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обстріл (27070) Запорізька область (3347)

Окупанти минулої доби 326 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, вдарили по Малій Токмачці, поранено жінку

Обстріли Запорізької області 12 вересня

Минулої доби під ворожі обстріли на Запоріжжі потрапили 9 населених пунктів. Під час російського обстрілу Малої Токмачки пенсіонерка дістала поранення у дворі власного будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 326 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

  • здійснили 9 авіаударів по Степногірську, Кам’янському та Гуляйполю;
  • атакували 170 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;
  • накрили з РСЗВ  Роботине та Новоандріївку;
  • завдали 139 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Внаслідок артобстрілу Малої Токмачки осколкові поранення лівого плеча зазнала 67-річна жінка.

"Рятувальники ДСНС надали жінці домедичну допомогу та доправили до Запорізької обласної клінічної лікарні", - зауважив Іван Федоров.

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