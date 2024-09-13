Окупанти минулої доби 326 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, вдарили по Малій Токмачці, поранено жінку
Минулої доби під ворожі обстріли на Запоріжжі потрапили 9 населених пунктів. Під час російського обстрілу Малої Токмачки пенсіонерка дістала поранення у дворі власного будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Впродовж доби окупанти 326 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:
- здійснили 9 авіаударів по Степногірську, Кам’янському та Гуляйполю;
- атакували 170 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;
- накрили з РСЗВ Роботине та Новоандріївку;
- завдали 139 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Внаслідок артобстрілу Малої Токмачки осколкові поранення лівого плеча зазнала 67-річна жінка.
"Рятувальники ДСНС надали жінці домедичну допомогу та доправили до Запорізької обласної клінічної лікарні", - зауважив Іван Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...