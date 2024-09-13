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обстрел (25742) Запорожская область (2826)

Оккупанты за прошедшие сутки 326 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области, ударили по Малой Токмачке, ранена женщина

Обстріли Запорізької області 12 вересня

За прошедшие сутки под вражеские обстрелы в Запорожье попали 9 населенных пунктов. Во время российского обстрела Малой Токмачки пенсионерка получила ранения во дворе собственного дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В течение суток оккупанты 326 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. В частности:

  • совершили 9 авиаударов по Степногорску, Каменскому и Гуляйполю;
  • атаковали 170 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
  • накрыли из РСЗО Работино и Новоандреевку;
  • нанесли 139 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Верхней Терсы, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В результате артобстрела Малой Токмачки осколочные ранения левого плеча получила 67-летняя женщина.

"Спасатели ГСЧС оказали женщине домедицинскую помощь и доставили в Запорожскую областную клиническую больницу", - отметил Иван Федоров.

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