Наслідки обстрілів Донеччини: ворог атакував населені пункти ФАБами, КАБами, дронами, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Троє мешканців Донеччини загинули, четверо зазнали поранень внаслідок російських атак. Окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах. Пошкоджено 60 цивільних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби "ФАБ-250" з модулями УМПК – вбили людину, ще двох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок, підприємство, церкву, СТО, автомобілі, господарські споруди.

Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами "КАБ-250" з модулями УМПК та накрили з артилерії - загинула цивільна особа. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, цех, газогін.

Внаслідок артобстрілу загинула людина у Богоявленці. Ударом авіабомби "КАБ-250" з модулем УМПК у Полтавці поранено цивільну особу, пошкоджено 11 осель, адмінбудівлю.

У Кураховому внаслідок удару дроном травмовано людину. Три рази окупанти обстріляли Покровськ - руйнувань зазнали 2 приватних будинки, об’єкти критичної інфраструктури.

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