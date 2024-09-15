Війська РФ обстріляли Донеччину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 14 вересня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано 22 будинки і пошкоджено підприємство.
Покровський район
У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено п'ятиповерхівку і приватні будинки; в Успенівці пошкоджені садові товариства.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 3 будинки і 3 нежитлові приміщення. На Костянтинівку росіяни скинули 3 авіабомби - пошкодили підприємство, інфраструктурний об'єкт і 2 лінії електропередач. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено будинок і автомобіль.
Бахмутський район
У Сіверську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 2 будинки.
З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.
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