Війська РФ обстріляли Донеччину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 14 вересня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано 22 будинки і пошкоджено підприємство.

Покровський район

У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено п'ятиповерхівку і приватні будинки; в Успенівці пошкоджені садові товариства.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 3 будинки і 3 нежитлові приміщення. На Костянтинівку росіяни скинули 3 авіабомби - пошкодили підприємство, інфраструктурний об'єкт і 2 лінії електропередач. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено будинок і автомобіль.

Також дивіться: Зеленський заслухав доповідь Сирського: Тримаємо позиції на Донеччині, як би це не було важко. ВIДЕО

Бахмутський район

У Сіверську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 2 будинки.







З лінії фронту евакуйовано 623 людини, у тому числі 129 дітей.