Зеленський заслухав доповідь Сирського: Тримаємо позиції на Донеччині, як би це не було важко. ВIДЕО
Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави повідомив, що обговорив з Головкомом Олександром Сирським ситуацію на фронті.
"Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", - сказав президент.
Також Сирський доповів Зеленському про дії ЗСУ в Курській області РФ. За словами Зеленського, на Курщині ЗСУ тиснуть на Росію та роблять усе, щоб війна відчувалася на території РФ.
"Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - заявив очільник держави.
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Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
Прямолінійний, відвертий, безцеремонний з усілякої масті корупціонерами, олігархами та іншими негідниками - так «простий народ» уявляє собі ідеального президента, котрий прийде і, за помахом чарівної палички, «наведе лад» у державі й покарає всіх корупціонерів.
Про те, що чарівних паличок не існує, чимало наших співгромадян іще, на жаль, не чули.
Або ж дуже не хочуть у цю просту й водночас небажану для них істину вірити.
Доволі низький рівень політичної культури нашого суспільства призвів до успіху такої моделі поведінки президента."
Якби екстрасенси з СТБ спромоглись на таке зиску для України було би більше.
не людина - глиба
За кожний "ліз" - 0,01 бітка