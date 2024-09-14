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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Тримаємо позиції на Донеччині, як би це не було важко. ВIДЕО

Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що обговорив з Головкомом Олександром Сирським ситуацію на фронті.

"Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", - сказав президент.

Також Сирський доповів Зеленському про дії ЗСУ в Курській області РФ. За словами Зеленського, на Курщині ЗСУ тиснуть на Росію та роблять усе, щоб війна відчувалася на території РФ.

"Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - заявив очільник держави.

Читайте також: Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Донецька область (8558) Сирський Олександр (623)


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Топ коментарі
+10
Заслуховує, щось від військового, особа, яка, ну ні бельмесу у справах військових не реве, та ще й чотири рази, ухилявся від військової служби для Захисту України (2014-15 роки)!!
Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
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14.09.2024 22:01
+5
Відпрацював зелебот? Гарно зализав!!!
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14.09.2024 22:27
+5
Про-сирський просирає кожен день села на Донеччині, а хрипатий Віслюк вирівнює лінію, як було домовлено в омані
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14.09.2024 22:30
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Заслуховує, щось від військового, особа, яка, ну ні бельмесу у справах військових не реве, та ще й чотири рази, ухилявся від військової служби для Захисту України (2014-15 роки)!!
Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
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14.09.2024 22:01 Відповісти
тварожніков ґаваріл мєдлєнно. зєля запісивал!
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14.09.2024 22:04 Відповісти
Періодично запалюючи люльку з черазом , який привіз прем'єр Моді...
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14.09.2024 22:18 Відповісти
Так війна відчувається на Сумщині ,під кацапськими КАБАМи.
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14.09.2024 22:08 Відповісти
"З моменту обрання на посаду президента Зеленський взявся переносити в реальність ті риси свого персонажа серіалу «Слуга народу», які так полюбились багатьом українцям.
Прямолінійний, відвертий, безцеремонний з усілякої масті корупціонерами, олігархами та іншими негідниками - так «простий народ» уявляє собі ідеального президента, котрий прийде і, за помахом чарівної палички, «наведе лад» у державі й покарає всіх корупціонерів.
Про те, що чарівних паличок не існує, чимало наших співгромадян іще, на жаль, не чули.
Або ж дуже не хочуть у цю просту й водночас небажану для них істину вірити.

Доволі низький рівень політичної культури нашого суспільства призвів до успіху такої моделі поведінки президента."
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14.09.2024 22:16 Відповісти
Українці голосували за Голобородька, а отримали блазня, яким маніпулюють то коломойський, то єрмак, а в партію СН понабігала купа Остапів Бендерів з голодними очима.
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14.09.2024 22:24 Відповісти
Пропоную визвати дух канцлера Голобородько фаворита расейской ампіратрици Лізавети?
Якби екстрасенси з СТБ спромоглись на таке зиску для України було би більше.
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14.09.2024 22:28 Відповісти
якби не було йому важко
не людина - глиба
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14.09.2024 22:21 Відповісти
Відпрацював зелебот? Гарно зализав!!!
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14.09.2024 22:27 Відповісти
Ага
За кожний "ліз" - 0,01 бітка
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14.09.2024 22:29 Відповісти
Сподобалося оце - що "не людина"...
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15.09.2024 12:13 Відповісти
Про-сирський просирає кожен день села на Донеччині, а хрипатий Віслюк вирівнює лінію, як було домовлено в омані
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14.09.2024 22:30 Відповісти
"Тримаємо позиції" Війна по точках на карті, як казав і каже Юра Бутусов.
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14.09.2024 22:36 Відповісти
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14.09.2024 23:14 Відповісти
Шо воно заслухало ..куди він 🤡 ту слухавку вставляє ...але це зелене чмо ,забув ,шо він давно не президент, після Травня 2024 р!!!
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15.09.2024 00:18 Відповісти
10 988 просмотров 10 часов назад-- крутой блогер
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15.09.2024 08:16 Відповісти
 
 