Зеленський заслухав доповідь Сирського: Тримаємо позиції на Донеччині, як би це не було важко. ВIДЕО

Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що обговорив з Головкомом Олександром Сирським ситуацію на фронті.

"Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", - сказав президент.

Також Сирський доповів Зеленському про дії ЗСУ в Курській області РФ. За словами Зеленського, на Курщині ЗСУ тиснуть на Росію та роблять усе, щоб війна відчувалася на території РФ.

"Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - заявив очільник держави.

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