Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав сьогоднішній обмін полоненими, під час якого в Україну повернулося 103 військові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сирського.

"Щасливий, коли наші - вдома. Продовжуємо наповнювати обмінний фонд", - так він прокоментував новину про обмін військовополоненими.

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Що відомо про обмін полоненими між Україною та РФ 14 вересня 2024 року

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."