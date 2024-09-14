УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9304 відвідувача онлайн
Новини
5 530 7
обмін (1123) полонені (2192) Олександр Сирський (504)

Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський

Полонені росіяни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав сьогоднішній обмін полоненими, під час якого в Україну повернулося 103 військові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сирського.

"Щасливий, коли наші - вдома. Продовжуємо наповнювати обмінний фонд", - так він прокоментував новину про обмін військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ще 23 "азовці" повертаються на рідну землю, - керівниця патронатної служби "Азову" Толкачова

Що відомо про обмін полоненими між Україною та РФ 14 вересня 2024 року

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни..." - так, першим хороші новини має право повідомляти лише прессекретар Єрмака (за сумісництвом - президент).
Але хлопців повернули і це добре.
Подяка тим воїнам яки поповнюють той обмінний фонд.
показати весь коментар
14.09.2024 16:35 Відповісти
Так подяка Воїнам! А повернули в-основному ментів. ****** по Клименку: із 103 "повернутих героїв" 51 із системи МВС читай - менти. Залишилося 52. Далі з них - 38 "гвардійців" (читай - тих же ментів). Залишилося 14. І лише 8 (вісім!) із них - прикордонники (читай - Воїни, ті, хто реально воюють.
Цікава арифметика?
показати весь коментар
14.09.2024 18:34 Відповісти
12 бригада спецпризначення НГУ "Азов" це також МВС, прикордонники - МВС, НГУ - зокрема, Хартія, Лють, Спартан, КараДаг та інші.
Менти як на мене це трохи інше.

"38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник..." = 51.
"За даним очільника МВС, «більшість з них - оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області»".
Тобто там мова про тих 51.
показати весь коментар
14.09.2024 19:09 Відповісти
Вчора шістьох хлопців угробили під Новогродівкою завдяки призначеним тобою довбойобам.Вічна слава героям.
показати весь коментар
14.09.2024 17:13 Відповісти
панятна. прийом одних по одному курсу, а продажа інших по іншому. "поєдєм на таксо!"(С)
показати весь коментар
14.09.2024 17:38 Відповісти
Питання на кого мiняють?На тих хто здався без бою!!!
показати весь коментар
14.09.2024 19:07 Відповісти
Хто здався без бою - кацапи?
показати весь коментар
14.09.2024 19:16 Відповісти
 
 