Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав сьогоднішній обмін полоненими, під час якого в Україну повернулося 103 військові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сирського.
"Щасливий, коли наші - вдома. Продовжуємо наповнювати обмінний фонд", - так він прокоментував новину про обмін військовополоненими.
Що відомо про обмін полоненими між Україною та РФ 14 вересня 2024 року
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.
Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."
Будь ласка, зачекайте...
Але хлопців повернули і це добре.
Подяка тим воїнам яки поповнюють той обмінний фонд.
Цікава арифметика?
Менти як на мене це трохи інше.
"38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник..." = 51.
"За даним очільника МВС, «більшість з них - оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області»".
Тобто там мова про тих 51.