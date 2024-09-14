Сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ, - координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня 2024 року, відбувся черговий обмін полоненими. Організувати його вдалося завдяки допомозі Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Кого вдалося звільнити з ворожого полону?

Як зазначається, серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє - з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один - з Сил територіальної оборони.

"Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Всі звільнені цього разу - чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу", - наголошують у штабі.



















Також інформується, що звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя (69 осіб, зокрема 31 особа - оборонці "Азовсталі"), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

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Стан визволених воїнів

"Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян", - йдеться у повідомленні.

Посередництво ОАЕ

Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.

"Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство", - наголошують у штабі.

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Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення.

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."