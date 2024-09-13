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Новини Обмін полоненими
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Вперше за довгий час вдалося повернути з полону 15 "азовців", - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

15 азовців вдалося визволити із російського полону

В рамках обміну полоненими між Україною та РФ вдалося визволити 15 військовослужбовців полку НГУ "Азов"

Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.

"Азовці" потрапили на обмін вперше за тривалий час. Це переважно жінки. Ще з травня та липня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів", - йдеться в повідомленні.

Толкачова зазначила, що Патронатна служба "Янголи Азову" бере під свою опіку військових, які пройшли через полон, і забезпечуватиме їхнє лікування, реабілітацію та відновлення.

"Але ми повинні далі боротися за всіх тих воїнів "Азову", які досі в полоні Росії. Тож я вкотре звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй, дипломатів усіх країн та очільників всіх релігійних конфесій: поверніть всіх оборонців Маріуполя додому!" - підсумувала вона.

Обмін полоненими 13 вересня 2024 року

Нагадаємо, 13 вересня Україна та РФ провели обмін полоненими, в рамках якого із російського полону вдалося визволити 49 українців та українок.

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15 азовців вдалося визволити із російського полону

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Топ коментарі
+18
а буба обіцяв всіх азовців повернути своїм наказом - збрехала паскуда кацапнява...
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13.09.2024 14:48
+16
зеля брехло
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13.09.2024 14:41
+14
і на кацапняві тортури хлопців підставила...
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13.09.2024 14:58
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13.09.2024 14:40 Відповісти
зеля брехло
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13.09.2024 14:41 Відповісти
навіть боялась спитати.... радію разом з усіма...
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13.09.2024 14:45 Відповісти
а буба обіцяв всіх азовців повернути своїм наказом - збрехала паскуда кацапнява...
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13.09.2024 14:48 Відповісти
і на кацапняві тортури хлопців підставила...
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13.09.2024 14:58 Відповісти
Краще було полягти як "кіборги" в Донецькому аеропорту?! До чого та дурна мова!
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13.09.2024 16:15 Відповісти
а ми порядні - битися так битися здаватися так здаватися, як верховний накомандірує так і буде...
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13.09.2024 17:13 Відповісти
золотые наши и надеемся на всех,всё равно ботакснному будет зевьё
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13.09.2024 14:58 Відповісти
золоті наші, сподіваємося на найкращє..
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13.09.2024 15:06 Відповісти
це мова, Таня...
з цього і починайются кацапскі танкеткі...
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13.09.2024 15:19 Відповісти
Редіс-Прокопенко пише, що азовців знову не повернули.
Якась голова патронатної служби каже:

""Азовці" потрапили на обмін вперше за тривалий час. Це переважно жінки."

"Переважно" це скільки з 15?
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13.09.2024 15:04 Відповісти
Скільки чоловіків-бійців Азову повернули?
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13.09.2024 15:10 Відповісти
Мишко не спить:



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Я читаю: 0

Реєстрація: 13.09.2024
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13.09.2024 15:14 Відповісти
Про одного звільненого азовця інформацію знайшла.https://www.facebook.com/eastern.variant?__cft__[0]=AZXGKS2HXr7A8AzmARGmyZA4Nx4izfVV4yHDKxs0x9lfpMRIrUU6RcoMYKbgOBb0rfF40cBJhvbeDQIb5o6BgIEuUoKKzucxRG09LTME3ozRjtz59WtspKLsF111E12wxYyX1zp6DRut6WEyP9Pc_KQK9WKJfXYEr0hpmE8Ymjc8HzpJGiccbSr8qEZpxgh81aT_UmMyHGl2RNveeAYOv9-N&__tn__=-UC%2CP-R

"З полону повернули азовця Артема Дубіну

Захисник з Нікополя з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на фронт.
Захищав Маріуполь, а також тримав оборону «Азовсталі».

Артем був у полоні з травня 2022 року, понад два роки."

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13.09.2024 15:24 Відповісти
Вперше за довгий час вдалося повернути з полону 15 "азовців", здачу в полон котрих, дуже швидко, на вимогу куйла,організувала рашистська агентура з ОП,за безпосередньої участі "зезедента зрадника
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13.09.2024 15:36 Відповісти
плачемо за них... - ґіркими слйозами плачемо.
нема нічого страшнішого в цьому житті ніж президент-предатель..
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13.09.2024 15:42 Відповісти
ви собі уявлаєте як іх там кацапня мучяє?
але буба дав наказ!
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13.09.2024 17:38 Відповісти
 
 