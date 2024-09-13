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Новости Обмен пленными
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Впервые за долгое время удалось вернуть из плена 15 "азовцев", - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

15 азовців вдалося визволити із російського полону

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ удалось освободить 15 военнослужащих полка НГУ "Азов".

Об этом сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы" попали на обмен впервые за долгое время. Это, преимущественно, женщины. Еще с мая и июля 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов", - говорится в сообщении.

Толкачева отметила, что Патронатная служба "Ангели Азову" берет под свою опеку военных, которые прошли через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление.

"Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России. Поэтому я еще раз обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, Организации Объединенных Наций, дипломатам всех стран и руководителям всех религиозных конфессий: верните всех защитников Мариуполя домой!" - подытожила она.

Обмен пленными 13 сентября 2024 года

Напомним, 13 сентября Украина и РФ провели обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось освободить 49 украинцев и украинок.

Также читайте: В сегодняшнем обмене в который раз нет ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены, - Прокопенко

15 азовців вдалося визволити із російського полону
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Топ комментарии
+18
а буба обіцяв всіх азовців повернути своїм наказом - збрехала паскуда кацапнява...
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13.09.2024 14:48
+16
зеля брехло
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13.09.2024 14:41
+14
і на кацапняві тортури хлопців підставила...
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13.09.2024 14:58
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13.09.2024 14:40 Ответить
зеля брехло
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13.09.2024 14:41 Ответить
навіть боялась спитати.... радію разом з усіма...
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13.09.2024 14:45 Ответить
а буба обіцяв всіх азовців повернути своїм наказом - збрехала паскуда кацапнява...
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13.09.2024 14:48 Ответить
і на кацапняві тортури хлопців підставила...
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13.09.2024 14:58 Ответить
Краще було полягти як "кіборги" в Донецькому аеропорту?! До чого та дурна мова!
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13.09.2024 16:15 Ответить
а ми порядні - битися так битися здаватися так здаватися, як верховний накомандірує так і буде...
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13.09.2024 17:13 Ответить
золотые наши и надеемся на всех,всё равно ботакснному будет зевьё
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13.09.2024 14:58 Ответить
золоті наші, сподіваємося на найкращє..
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13.09.2024 15:06 Ответить
це мова, Таня...
з цього і починайются кацапскі танкеткі...
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13.09.2024 15:19 Ответить
Редіс-Прокопенко пише, що азовців знову не повернули.
Якась голова патронатної служби каже:

""Азовці" потрапили на обмін вперше за тривалий час. Це переважно жінки."

"Переважно" це скільки з 15?
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13.09.2024 15:04 Ответить
Скільки чоловіків-бійців Азову повернули?
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13.09.2024 15:10 Ответить
Мишко не спить:



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Я читаю: 0

Реєстрація: 13.09.2024
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13.09.2024 15:14 Ответить
Про одного звільненого азовця інформацію знайшла.https://www.facebook.com/eastern.variant?__cft__[0]=AZXGKS2HXr7A8AzmARGmyZA4Nx4izfVV4yHDKxs0x9lfpMRIrUU6RcoMYKbgOBb0rfF40cBJhvbeDQIb5o6BgIEuUoKKzucxRG09LTME3ozRjtz59WtspKLsF111E12wxYyX1zp6DRut6WEyP9Pc_KQK9WKJfXYEr0hpmE8Ymjc8HzpJGiccbSr8qEZpxgh81aT_UmMyHGl2RNveeAYOv9-N&__tn__=-UC%2CP-R

"З полону повернули азовця Артема Дубіну

Захисник з Нікополя з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на фронт.
Захищав Маріуполь, а також тримав оборону «Азовсталі».

Артем був у полоні з травня 2022 року, понад два роки."

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13.09.2024 15:24 Ответить
Вперше за довгий час вдалося повернути з полону 15 "азовців", здачу в полон котрих, дуже швидко, на вимогу куйла,організувала рашистська агентура з ОП,за безпосередньої участі "зезедента зрадника
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13.09.2024 15:36 Ответить
плачемо за них... - ґіркими слйозами плачемо.
нема нічого страшнішого в цьому житті ніж президент-предатель..
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13.09.2024 15:42 Ответить
ви собі уявлаєте як іх там кацапня мучяє?
але буба дав наказ!
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13.09.2024 17:38 Ответить
 
 