Впервые за долгое время удалось вернуть из плена 15 "азовцев", - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ удалось освободить 15 военнослужащих полка НГУ "Азов".

Об этом сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы" попали на обмен впервые за долгое время. Это, преимущественно, женщины. Еще с мая и июля 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов", - говорится в сообщении.

Толкачева отметила, что Патронатная служба "Ангели Азову" берет под свою опеку военных, которые прошли через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление.

"Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России. Поэтому я еще раз обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, Организации Объединенных Наций, дипломатам всех стран и руководителям всех религиозных конфессий: верните всех защитников Мариуполя домой!" - подытожила она.

Обмен пленными 13 сентября 2024 года

Напомним, 13 сентября Украина и РФ провели обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось освободить 49 украинцев и украинок.

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