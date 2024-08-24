В сегодняшнем обмене в который раз нет ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены, - Прокопенко

Командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко (Редис) указал, что в сегодняшнем обмене пленными в очередной раз нет ни одного "азовца".

Соответствующее сообщение военный опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы всегда возвращают долги. Но всегда ли украинцы держат слово и возвращают своих пленных? Путину было необходимо снизить давление внутри РФ и сохранить лицо, вернув захваченных на Курщине срочников. Ответственным за обмены с украинской стороны необходимо было, по советским традициям, организовать к празднику медийную "победу". Места для пленных азовцев, которые уже более 2 лет ждут обещанных обменов, в этой формуле не нашлось", - пишет Прокопенко.

Он отметил, что во время переговоров украинская сторона имела значительный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы.

Кроме этого, Прокопенко отметил, что российские пленные из Курской области сами просили обменять их на "азовцев".

"Несмотря на то, что в Украине существует колоссальный запрос от общества на возвращение тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина вообще продолжила существование и сегодня праздновала День Независимости, а не "день народного единства". Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на азовцев. Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз нет ни одного азовца. Драгоценный шанс и время потеряны", - говорится в заметке Редиса.

Прокопенко отметил, что в российском плену остаются 900 преданных Украине военнослужащих, к которым там очень плохое отношение.

Военный отметил, что День Независимости должен быть прежде всего о благодарности тем, кто посвятил себя делу защиты Украины и тем, кто спас независимость, выполняя приказ в полном окружении, без достаточного количества оружия и медикаментов.

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"Этот тест на благодарность Украина сегодня провалила. Задача - не выполнена. Следующая попытка будет стоить еще дороже. Засыпая сегодня в своих уютных домах, где нет вертухаев, допросов и пыток, подумайте, действительно ли вы понимаете, что такое независимость, и осознаете ли цену, которую мы за нее платим. Это не утешит семьи тех, кто сегодня в третий раз встречал День Независимости в плену. Не облегчит пребывание моих побратимов в российских тюрьмах. Но, возможно, поможет вам наконец решиться бороться за азовцев во время следующих переговоров так, как они боролись за независимость Украины в Мариуполе", - пишет Редис.

Напомним, что 24 августа, в День Независимости, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. 115 украинских военных вернулись домой.

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