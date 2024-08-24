У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного «азовця». Дорогоцінний шанс та час втрачені, - Прокопенко

Командир бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) вказав, що в сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного "азовця".

Відповідний допис військовий опублікував у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці завжди повертають борги. Та чи завжди українці додержують слова та повертають своїх полонених? Путіну було необхідно знизити тиск всередині РФ та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу". Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося", - пише Прокопенко.

Він наголосив, що під час переговорів українська сторона мала значний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили.

Крім цього, Прокопенко зауважив, що російські полонені з Курської області самі просили обміняти їх на "азовців".

"Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не "день народного единства". Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців. Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені", - йдеться у дописі Редіса.

Прокопенко наголосив, що в російському полоні залишаються 900 відданих Україні військовослужбовців, до яких там найгірше ставлення.

Військовий зазначив, що День Незалежності має бути насамперед про вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України й тим, хто врятував незалежність, виконуючи наказ у повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів.

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"Цей тест на вдячність Україна сьогодні провалила. Завдання не виконане. Наступна спроба вартуватиме ще дорожче. Засинаючи сьогодні у своїх затишних оселях, де немає вєртухаїв, допитів та катувань, подумайте, чи справді ви розумієте, що таке незалежність, та чи усвідомлюєте ціну, яку ми за неї платимо. Це не втішить родини тих, хто сьогодні втретє зустрічав День Незалежності у полоні. Не полегшить перебування моїх побратимів у російських тюрмах. Але, можливо, допоможе вам нарешті наважитись боротись за азовців під час наступних перемовин так, як вони боролись за незалежність України у Маріуполі", - пише Редіс.

Нагадаємо, що 24 серпня, у День Незалежності, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. 115 українських військових повернулися додому.

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