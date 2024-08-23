Суд в Киеве отказался рассматривать жалобу начштаба "Азова" Кротевича на ГБР
Шевченковский районный суд Киева отказался рассматривать жалобу начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Государственное бюро расследований якобы из-за "отсутствия состава преступления".
Об этом сообщил адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
По его словам, суд считает, что заявление Кротевича не содержит достаточно информации о конкретных обстоятельствах преступления, о котором идет речь.
Что предшествовало?
23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.
Позже Кротевич заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суде на Бюро.
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Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
З 2014 року - учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. 25-та окрема повітрянодесантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль, п'ять місяців провела в активних боях.
У 2015 році отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського.
З 2015 року - перший заступник командувача ДШВ ЗС України.
6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти.
5 грудня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.
А вчинки Содоля я тобі навів - Содоль злив Торецьк своїм тупим рішенням, Содоль за нікому не потрібнні Кринки у завідомо невигідних умовах, загубив більше 1000 наших морпіхів.
Тому ж Азову левде вдалося скасувати наказ Содоля через його голову достучавшись до Сирського - бо Содоль намагався зробити, щоб Азов попав у оточення, знявши підрозділи, що стояли на флангах в Азову.
"Содоль звільнив Марік, кротевич просрав"
Марік звільнили Азовці, а не Содоль. А содоль був відповіальним за оборону Маріуполя, але втік звідти одразу. Азовці, на відміну від Содоля з Марика не втікли! І вони билися там доки вистачало ***********!
Кротевич на відміну від содоля - Патріот, який не буде бухати в Одесі, коли у Торецьку через його наказ стався прорив фронту.
"Загальне керівництво операцією здійснював командувач Сектору «М» генерал Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB) М. Климчук "
Тобто Азов до звільнення Мариуполя у 2014му має беспосереднє відношення, а Содоль - жодного.
А от за здачу Мариуполя відповідає якраз Содоль, а не Кротевич, бо саме Содоль був команндуючим у Мариуполі, але втік і залишив війська без командуваня. Через що командування а себе взял Прокопенко.
Тому поменше бреши.
Якщо б Кротевич не підняв бучу проти Содоля - цей покидьок прововжив би своїми злочинними рішеннями рушити фронт та знищувати захисників України!
Немає поваги до людини і до військових загалом, тому втрачати здоров'я чи життя за цю країну не варто...