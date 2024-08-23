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Суд в Киеве отказался рассматривать жалобу начштаба "Азова" Кротевича на ГБР

Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу Азову Кротевича на ДБР

Шевченковский районный суд Киева отказался рассматривать жалобу начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Государственное бюро расследований якобы из-за "отсутствия состава преступления".

Об этом сообщил адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По его словам, суд считает, что заявление Кротевича не содержит достаточно информации о конкретных обстоятельствах преступления, о котором идет речь.

Также читайте: Кротевич заявил, что ГБР не возбудило дело против Содоля. Начштаба "Азова" подал на Бюро в суд

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

Позже Кротевич заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суде на Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия генерала Содоля проверят по делу о прорыве обороны в Харьковской области, - ГБР

Автор: 

суд (25077) Азов (790) Содоль Юрий (27) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+18
Если ДБР возбудит дело, то они однозначно выйдут на ОП. Не мог генерал сам принимать такие судьбоносные решения, не получив указания от руководителя ОП, это даже школьники в Украине знают.
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23.08.2024 16:26
+10
Навпаки. Содоль - нездара, м'ясник, який не цінує життя бійців і робить (свідомо чи ні) тупі рішеня, які коштують нам тисяч життів і втрачених позицій - типу його "геніального" рішення провести "ротацію" між двома підрозділами, обидва з которих стояли на нулі - в Торецьку і Часовому Яру. У результаті маємо провал у Торецьку, який а 100% є аслідком дій Содоля. І це лише один з багатьох випадків.
Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
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23.08.2024 16:46
+7
От і все. Нічого ви тут по закону не досягнете.
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23.08.2024 16:34
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даздраствуєт наш суд самий гуманний суд в мірє...
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23.08.2024 16:21 Ответить
Если ДБР возбудит дело, то они однозначно выйдут на ОП. Не мог генерал сам принимать такие судьбоносные решения, не получив указания от руководителя ОП, это даже школьники в Украине знают.
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23.08.2024 16:26 Ответить
якщо взяти Содоля та кротевича, то кротевич нуль проти Содоля.
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23.08.2024 16:28 Ответить
Довго тужився, щоб це висрати?
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23.08.2024 16:37 Ответить
я написав. а висраться можу тобі і зеленському на ваші тупі голови.
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23.08.2024 16:40 Ответить
Навпаки. Содоль - нездара, м'ясник, який не цінує життя бійців і робить (свідомо чи ні) тупі рішеня, які коштують нам тисяч життів і втрачених позицій - типу його "геніального" рішення провести "ротацію" між двома підрозділами, обидва з которих стояли на нулі - в Торецьку і Часовому Яру. У результаті маємо провал у Торецьку, який а 100% є аслідком дій Содоля. І це лише один з багатьох випадків.
Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
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23.08.2024 16:46 Ответить
якщо його валить маряна безугла- то треба задуматись.
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23.08.2024 16:51 Ответить
Дивитися потрібно на конкретні вчинки, а не на Мар'яу Безуглу орієтуватися!
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23.08.2024 16:54 Ответить
та які питання! мені досягнення художника кротевича в студію.

З 2014 року - учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. 25-та окрема повітрянодесантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль, п'ять місяців провела в активних боях.

У 2015 році отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського.

З 2015 року - перший заступник командувача ДШВ ЗС України.

6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти.

5 грудня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.
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23.08.2024 16:56 Ответить
Тобто ти судиш не по вчинках, а по регаліях, чи не доходить?
А вчинки Содоля я тобі навів - Содоль злив Торецьк своїм тупим рішенням, Содоль за нікому не потрібнні Кринки у завідомо невигідних умовах, загубив більше 1000 наших морпіхів.
Тому ж Азову левде вдалося скасувати наказ Содоля через його голову достучавшись до Сирського - бо Содоль намагався зробити, щоб Азов попав у оточення, знявши підрозділи, що стояли на флангах в Азову.
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23.08.2024 17:06 Ответить
довбойобів не ставлять командиром 25 бригади дшв. давай мені заслуги мєнта -художника кротевича. Содоль звільнив Марік, кротевич просрав. доходчиво пояснив, ти мене зрозумів?
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23.08.2024 17:22 Ответить
Довбойобів у нас ще й як ставлять командирами бригад і напрямків.

"Содоль звільнив Марік, кротевич просрав"
Марік звільнили Азовці, а не Содоль. А содоль був відповіальним за оборону Маріуполя, але втік звідти одразу. Азовці, на відміну від Содоля з Марика не втікли! І вони билися там доки вистачало ***********!
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23.08.2024 17:25 Ответить
і начальниками штабу як кротевича. далеко кротевичу як професіоналу до содоля. і менше читай зелених експєрдів. порозумнішаєш можливо.
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23.08.2024 17:35 Ответить
Професіонала? Содоль - або кацапський агент, або нездара, що особисто відповідає за здачу Маріуполя - бо саме він був команндуючим там, але втік, особисто відповідає за провал а Торецькому напрямку, особисто відповідає за здачу Суверодонецька і Лисичанська, бо це віннн там командував. І нанйголовійше - Солодь особисто відповідає за загибель багатьої тисяч захиснників України, які загиули через особисті злочинннні ннакази Содоля.
Кротевич на відміну від содоля - Патріот, який не буде бухати в Одесі, коли у Торецьку через його наказ стався прорив фронту.
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23.08.2024 19:31 Ответить
Ану розкажи мені про марік, так хто його в 2014 році звільнив?
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23.08.2024 18:07 Ответить
"У спецоперації по звільненю Мариуполя брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецпідрозділ МВС"
"Загальне керівництво операцією здійснював командувач Сектору «М» генерал Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB) М. Климчук "

Тобто Азов до звільнення Мариуполя у 2014му має беспосереднє відношення, а Содоль - жодного.

А от за здачу Мариуполя відповідає якраз Содоль, а не Кротевич, бо саме Содоль був команндуючим у Мариуполі, але втік і залишив війська без командуваня. Через що командування а себе взял Прокопенко.

Тому поменше бреши.
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23.08.2024 19:37 Ответить
А 72 ка, 25ка, бамбук курили
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24.08.2024 05:44 Ответить
ЗСУ не брали участі у боях у Мариуполі у 2014му, вони забеспечували зовнішій периметр.
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24.08.2024 12:23 Ответить
Ти впевнений? На сто відсотків?
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25.08.2024 06:04 Ответить
Час від часу і у Безуглої правильні речі проскакують. Рідко, але буває.
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23.08.2024 16:57 Ответить
то нащо нам кишеньковий суд?
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23.08.2024 16:28 Ответить
Мафія
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23.08.2024 16:32 Ответить
От і все. Нічого ви тут по закону не досягнете.
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23.08.2024 16:34 Ответить
А що сам Содоль каже з цього приводу?
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23.08.2024 16:34 Ответить
Його все влаштовує,він мовчить
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23.08.2024 16:36 Ответить
Мать заразився від Печерного суда.
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23.08.2024 16:37 Ответить
Триндець. Нач штабу бригади судиться з тим у кого звання та посада вищі. А над генералом ще є більш високі посади, вони і повинні все контролювати. Якщо так тоді хай Кротевич тягне до суду командування ВСУ. Дожилися!
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23.08.2024 16:38 Ответить
Жираф великий - йому відійше? Далеко підете з такою позицією.
Якщо б Кротевич не підняв бучу проти Содоля - цей покидьок прововжив би своїми злочинними рішеннями рушити фронт та знищувати захисників України!
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23.08.2024 16:49 Ответить
Хот б тебе російського троля вкоротив. Гівнє..о на вентилятор роками накидуєш
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24.08.2024 00:29 Ответить
От ! У нього немає підтримки . Всі Азовці мовчать , і білецький мовчить , бо ... бо ..
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23.08.2024 16:53 Ответить
Треба створити військовий трибунал та судити усіх злочинців поза українським корумпованим судом!
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23.08.2024 16:54 Ответить
Ну, власне на цьому, можна всі розкази про необхідність захищати країну згортати. Начштабу, навіть з Азову - ніхто для влади, і звати його ніяк. Що вже казати про рядових бійців.

Немає поваги до людини і до військових загалом, тому втрачати здоров'я чи життя за цю країну не варто...
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23.08.2024 16:56 Ответить
если хочещь сделать что то хорошо, сделай это сам
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23.08.2024 16:56 Ответить
Загибель сотень, а можливо і тисяч захисників, через недолуге командуваня, це не вважаєтьця складом злочину? 🤬
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23.08.2024 17:17 Ответить
То хай кротевич найде собі здорового адвоката, який зможе адекватно висвітлити події в заяві про вчинення злочину. А то напишуть заяви рівня "як бик посцяв" а потім дивуються, що суд їх не вносить в ЄРДР
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24.08.2024 00:11 Ответить
подібне,що і влада і суд в Україні,своїми рішеннями, можуть дочекатися в Україні щось на зразок "румунського правосуддя"??/
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23.08.2024 17:23 Ответить
от все... злочини дії генералів непідсудні...судитимуть рядових...солдатів народять..а генерал це рідке явеще
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23.08.2024 17:24 Ответить
Тільки суд "Лінча" здатен навести лад в наший країні.
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23.08.2024 18:07 Ответить
Зелене кривосуддя...
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23.08.2024 18:12 Ответить
Ну зрозуміло Кротевич не кинув псам-суддям пару млн.дешевих гриваків для "правильного" прийнятого рішення.
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23.08.2024 18:36 Ответить
ці продажні курви в мантіях ********* ім'я Козаря. портново-татарівські недоноски!
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23.08.2024 22:14 Ответить
 
 