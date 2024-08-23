Суд в Киеве отказался рассматривать жалобу начштаба "Азова" Кротевича на ГБР

Шевченковский районный суд Киева отказался рассматривать жалобу начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Государственное бюро расследований якобы из-за "отсутствия состава преступления".

Об этом сообщил адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По его словам, суд считает, что заявление Кротевича не содержит достаточно информации о конкретных обстоятельствах преступления, о котором идет речь.

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Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

Позже Кротевич заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суде на Бюро.

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