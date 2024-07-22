Кротевич заявил, что ГБР не возбудило дело против Содоля. Начштаба "Азова" подал на Бюро в суд

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суд на Бюро.

Об этом военный написал в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич рассказал о развитии ситуации с его письмом в ГБР относительно бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

По словам военного, 27 июня он получил ответ от ГБР, где ему сообщили, что добавят его заявление против Содоля к делу о прорыве российскими военными границы в Харьковской области.

"Это значит, что ГБР нарушает закон и делает это максимально вызывающе. Это фактически умышленное бездействие, а для себя их письмо я перевел как "привет, Богдан, нам пох*й на тебя и на закон Украины, живи с этим", - пишет начштаба "Азова".

Также Кротевич рассказал, что ведомство не вызвало его в качестве свидетеля для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме. Поэтому 4 июля военный подал жалобу на ГБР для того, чтобы суд заставил бюро внести данные в Единый реестр и начать расследование.

Однако, по словам Кротевича, суд назначил на рассмотрение судью, который 10 июля должен был уходить в отпуск, а это, как отметил военный, противоречит положению об автоматизированной системе документооборота суда.

Через некоторое время адвокаты военного добились нового автораспределения судей, рассмотрение дела назначили на 19 августа, хотя новый судья также должен был уходить в отпуск 15 июля. Что, как отметил Кротевич, тоже противоречит положению.

"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу"", - считает защитник.

Также начштаба "Азова" отметил, что в своем письме он указал на других людей, кроме Содоля, - и если последнего уволили с должности, то других нет. По словам военного, приспешники Содоля сохранили должности и делают "все, чтобы прикрыть своего руководителя".

"Насколько мне известно, в морской пехоте неделю была "охота на ведьм", чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал"", - говорится в публикации Кротевича.

Защитник также заявил, что к нему обратились командиры "разных бригад разных ведомств" с готовностью свидетельствовать против Содоля.

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Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

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