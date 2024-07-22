Кротевич заявил, что ГБР не возбудило дело против Содоля. Начштаба "Азова" подал на Бюро в суд
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суд на Бюро.
Об этом военный написал в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич рассказал о развитии ситуации с его письмом в ГБР относительно бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
По словам военного, 27 июня он получил ответ от ГБР, где ему сообщили, что добавят его заявление против Содоля к делу о прорыве российскими военными границы в Харьковской области.
"Это значит, что ГБР нарушает закон и делает это максимально вызывающе. Это фактически умышленное бездействие, а для себя их письмо я перевел как "привет, Богдан, нам пох*й на тебя и на закон Украины, живи с этим", - пишет начштаба "Азова".
Также Кротевич рассказал, что ведомство не вызвало его в качестве свидетеля для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме. Поэтому 4 июля военный подал жалобу на ГБР для того, чтобы суд заставил бюро внести данные в Единый реестр и начать расследование.
Однако, по словам Кротевича, суд назначил на рассмотрение судью, который 10 июля должен был уходить в отпуск, а это, как отметил военный, противоречит положению об автоматизированной системе документооборота суда.
Через некоторое время адвокаты военного добились нового автораспределения судей, рассмотрение дела назначили на 19 августа, хотя новый судья также должен был уходить в отпуск 15 июля. Что, как отметил Кротевич, тоже противоречит положению.
"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу"", - считает защитник.
Также начштаба "Азова" отметил, что в своем письме он указал на других людей, кроме Содоля, - и если последнего уволили с должности, то других нет. По словам военного, приспешники Содоля сохранили должности и делают "все, чтобы прикрыть своего руководителя".
"Насколько мне известно, в морской пехоте неделю была "охота на ведьм", чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал"", - говорится в публикации Кротевича.
Защитник также заявил, что к нему обратились командиры "разных бригад разных ведомств" с готовностью свидетельствовать против Содоля.
Что предшествовало?
23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.
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Все пертворюється на шоу. Так якбитж ще смішне, чи корисне...
Але військових Держава має поважати і шанувати.
Іноді здається, що п*дарів при вліді, не меньше ніж на нулі зі сторони орчатини
вже один посол , що розвалив армію, пасется у Словенії
Уявить з якою гидливостю до нього відносяться посольські кола
Чи вже збирається?
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Еще чего.
А вдруг Содоль выполнял прямые приказы Верховного Главнокомандующего, который решил в войнушку поиграть по подсказке Ермака?
Цю свістопляску почала Мар'яша виключно з метою спасті ліцо поца. Якщо Генерала ( як казав Бутусов- прогнали) звільнили разом з усіма заступниками в угоду х...., то нападки на Просирського, Содоля та їх кулко відбуваються щоб обілити Верховного клоуна, бо саме це чудо настоювало на проведенні інших операцій, які закінчились нічим. І бажає перекласти відповідальність на кремлівських курсантів. Звичайний для цієї мразоти час вчинення підлості - два місяці. Більше параноїк не витримає.
У всіх цих кремлівсько-рязанських курсантів (з їх слів ) ідолом є маршал Жора.
Кілька слів про цього кацапського шизофреніка - ідола. Перед війною Тимоха і Жора зверстали красівий план. Оборона т.з. Смоленських воріт і мощний контрудар з Львівського виступу на містечка Люблін,Петроков. 22 червня Жора виїхав готувати контрудар на Броди,Дубно. 25 червня захлєбнулісь. Жора лічно керував. Після невдачі наступу, застрелився член ВР фронту, маршал Жора погодився на відвід, і як завжди, утік. Сразу ж в Москві доповів Сталіну,що командування фронтом не здатне керувати і провалило наступ аж 4 танкових корпусів. І після нагоняю війська знову розвернули і почався хаос. Ці 4 танкові корпуси без техніки через місяць опинились в районі Полтави, а Вермахт на Дніпрі. 27 липня звільнили за погром Авторів красівого плану Жору та Пуркаєва , Тимоху за погром в Смоленських воротах прогнали дещо пізніше. Єдиний раз це оповів Хрущов на жовтневому пленумі 1957 року, коли маршала Жору розвінчували. Україну чекало теж саме, але в жовтні 21 року кремлівських курсантів усунули. Говорять, що Борис Джонсон настояв.
Він хоча б одне криве слово сказав у бік найвеличнішого верховного та пророка його козиря?
Вони ж не Ірина Фаріон.
"Содолі" це наслідок дій боневтіка, його ОПи та слуг невідомо якого народу у ВРУ.
А ось ці всі "протести" привладних "опозиціонерів" типу безуглої та Кротевича мають на меті одну ціль.
Зняти відповідальність з зеленого кагалу.
Кинути кістку охлосу.
М'ясників вистачає і серед старих і серед новоспечених охвіцерів. Відбір та кар'єрний зріст визначається особистою відданістю "чево ізволітє" вищому політичному керівництву країни, а не професійними та моральними якостями. Риба гніє з голови.
Хто призначав содоля і йому подібних? Хто надавав йому звання героя України?
Хто наказав розмінувати кримський напрямок, згорнути ракетні програми, верещав з кожної праски про контрнаступ, вимагав оптимістично-бадьорих звітів аля арестович?
Хто знімав Купола який наважився ще під час оборони Солєдару озвучити дійсний стан справ?
Якби гірку правду про втрати знали ще з початку повномасштабки то і питали б і з комадирів і з боневтіка з його кагалом.
А так спритно перевели стрілки. В унісон з безуглою, яка хотіла протягнути через ВРУ закон, що дозволяв би командирам розстрілювати солдат.
Народу намагаються втюхати керованих, контрольованих опою опозиціонерів.
Тільки дебіл цього не помічає, а зелені призвостні всіляко намагаються виправдати блазня та його кодлу.
Не треба вішати всіх собак на нинішню владу, вигороджуючи попередню. Всі ці генерели не взялися нізвідкуди. Вони ж дослужилися до генералів не тільки при Зеленському чи Порошенку.
Я вказую на головну причину появи "содолів".
Критерії відбору та просування по кар'єрних східцях визначалися та визначаються ОПою.
Про...би Порошенка аж ніяк не виправдовують злочини зебілів.
І спихувати все на папєрєднікав, які, до речі, вже більше п'яти років не при владі або тільки на військове командування, ретельно відібране, призначене та випестуване цією владою не потрібно.
І Короткевич і безугла озвучують те, що їм велить єрмак.
І створювати імідж борцунів за щастя народне з провладних розпіарених осіб не потрібно.
Псевдоопозиція за прикладом московського карлика.
"Царь хароший, боярє плахіє".
Коли Кротевич скаже про вголос чи ссить ?
Содоль їх влаштовує чи що ?
Одного Кротевича влада навряд чи почує , а от хоча б десяток другий командирів ігнорувати навряд чи наважиться .
Читаю блоги військових - всі як один проклинають і содоля і інших тупоголових хєнєралів , але воює з ними один Кротевич !
А верховний блазень?
Таких содолів на всіх щаблях повно.
А все тому, що критерії оцінки задані вищим політичним керівництвом.
А ось постопераційний аналіз, попри заклики того ж таки Бутусова, чомусь не приживається.
Бо першим ділом потрібно проаналізувати чому розмінували південний напрямок, згорнули програми озброєння, не будували лінії укріплення, а натомість відводили з вже побудованих.
Приклад село Нью-Йорк.
Більше двох років кацапи не можуть його взяти.
Зараз тільки з флангів вдається просунутися.
Натомість там де відвели, розмінували лізуть, лізуть...
Про Содоля я згадую тому що начштабу Азова написав скаргу саме на Содоля . А в цілому - в ЗСУ мабуть не існує підрозділу у якому не було б якогось свого - содоля .
Якість управління військами замість зростати ( що було б логічно на третьому році війни ) , чомусь навпаки - знижується все більше і більше . Таке враження що все це робиться навмисно .
Не вдалося виконати оманські домовленості за три дні значить іншим шляхом.
І попутно розкручують лояльних боневтіку розпіарених військових аби заткнути рота тим військовим та цивільним які все ж таки наважаться спитати з зешобли за сотні тисяч смертей.