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Кротевич заявил, что ГБР не возбудило дело против Содоля. Начштаба "Азова" подал на Бюро в суд

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля. Військовий подав на Бюро у суд

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) заявил, что Государственное бюро расследований не возбудило дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Из-за этого Кротевич пожаловался в суд на Бюро.

Об этом военный написал в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич рассказал о развитии ситуации с его письмом в ГБР относительно бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

По словам военного, 27 июня он получил ответ от ГБР, где ему сообщили, что добавят его заявление против Содоля к делу о прорыве российскими военными границы в Харьковской области.

"Это значит, что ГБР нарушает закон и делает это максимально вызывающе. Это фактически умышленное бездействие, а для себя их письмо я перевел как "привет, Богдан, нам пох*й на тебя и на закон Украины, живи с этим", - пишет начштаба "Азова".

Также Кротевич рассказал, что ведомство не вызвало его в качестве свидетеля для дачи показаний, хотя он и просил об этом в своем письме. Поэтому 4 июля военный подал жалобу на ГБР для того, чтобы суд заставил бюро внести данные в Единый реестр и начать расследование.

Однако, по словам Кротевича, суд назначил на рассмотрение судью, который 10 июля должен был уходить в отпуск, а это, как отметил военный, противоречит положению об автоматизированной системе документооборота суда.

Через некоторое время адвокаты военного добились нового автораспределения судей, рассмотрение дела назначили на 19 августа, хотя новый судья также должен был уходить в отпуск 15 июля. Что, как отметил Кротевич, тоже противоречит положению.

"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу"", - считает защитник.

Также начштаба "Азова" отметил, что в своем письме он указал на других людей, кроме Содоля, - и если последнего уволили с должности, то других нет. По словам военного, приспешники Содоля сохранили должности и делают "все, чтобы прикрыть своего руководителя".

"Насколько мне известно, в морской пехоте неделю была "охота на ведьм", чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал"", - говорится в публикации Кротевича.

Защитник также заявил, что к нему обратились командиры "разных бригад разных ведомств" с готовностью свидетельствовать против Содоля.

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля

Читайте также: Содоль ответственный за подготовку обороны на Харьковщине перед повторным наступлением РФ, - обращение начштаба "Азова" Кротевича к ГБР

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

Читайте также: Действия генерала Содоля проверят по делу о прорыве обороны на Харьковщине, - ГБР

Автор: 

заявление (393) Азов (790) Содоль Юрий (27) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+28
Як показали дії деяких осіб і органів влади, то ДБР на стражі зеленориг.
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22.07.2024 22:24
+26
Ну карти відкриті зешобла веде країну до здачі. Все по оману все по козирівські.
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22.07.2024 22:29
+21
Час зрозуміти - вся влада в Україні вже сконцентрована в ОПі. І ніякі спроби знайти на них управу ні до чого не приведуть. Кому війна, смерть, розруха, а кому повна повна влада, і безкарність.
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22.07.2024 22:37
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Правила форума Совет форумчан
Як показали дії деяких осіб і органів влади, то ДБР на стражі зеленориг.
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22.07.2024 22:24 Ответить
Ну карти відкриті зешобла веде країну до здачі. Все по оману все по козирівські.
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22.07.2024 22:29 Ответить
Ну, давайте будемо і далі розкручувати тему судів військових між собою під час війни., та окупант ще й печаткою своєю скріпить.
Все пертворюється на шоу. Так якбитж ще смішне, чи корисне...
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22.07.2024 22:32 Ответить
А давайте далі Героїв України видавати командирам за гайдом: "мало втрат - значить погано воював, багато втрат - значить добре воював".
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22.07.2024 22:36 Ответить
Товарісщ уруский шпійон, ти що тут із отклєєним вусом робиш ?
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22.07.2024 23:54 Ответить
Шпійон в коментах? Ти взагалі імбецил?
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23.07.2024 02:40 Ответить
Зніми " нєдружєствєнній" прапорець, у вас, що на фермі немає прапорця КНДР наприклад ?
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23.07.2024 10:44 Ответить
пля, я аж покриваюся червоними плямами коли розмова заходить про таку коррупційну клоаку як Україна... це схоже якийсь новий вид аллєргії!
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22.07.2024 22:33 Ответить
Це в тебе звичайна проказа....
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23.07.2024 06:57 Ответить
Час зрозуміти - вся влада в Україні вже сконцентрована в ОПі. І ніякі спроби знайти на них управу ні до чого не приведуть. Кому війна, смерть, розруха, а кому повна повна влада, і безкарність.
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22.07.2024 22:37 Ответить
ДБР- (Державне Бюро росії) створено портновим для антиукраїнської діяльності по вказівці фсб 3,14дерації
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22.07.2024 22:40 Ответить
Вказівка з Опу зам"яти затягнути справу,щоб содоль не здав своїх патронів,а точніше одного оманського чорта, який керує,але ні за шо не відповідає!Я не здивуюсь якщо содолю спускались вказівки тупо хлопців на міни посилати і колонами рухатись,для того щоб русня побільше знистила наших пацанів!
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22.07.2024 22:41 Ответить
У нас завжди була каста генералів, яким на все по) (уй і все сходить з рук, чисто учні савєтсько російських пітухів, діють за принципом баби єщо нарожають(((
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22.07.2024 22:46 Ответить
Здається все йде до того, що ще багато людей підуть шляхом Фаріон...
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22.07.2024 22:50 Ответить
Вона не перша , на жаль , не остання ....(( Зелені знищили повністю правосуддя , конституцію..
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23.07.2024 08:23 Ответить
І не зупиняючись нищать українців. Але хіба це дивно? Хіба не за це голосували найрозумніші у 2019 році, віддавши свої голоси за"Україну-порноактрису" та за "сеньйора-Голодомора"? І що зараз можна очікувати від мерзоти у найголовніших кріслах країни?
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23.07.2024 14:56 Ответить
Вони голосували за ковбасу по 2.20 , на жаль , всі ті, що проголосували за зелень з радянщиною в голові , це невиліковне ((
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23.07.2024 15:04 Ответить
''Шляхом Фаріон'' має піти влада, бо іначе тим ''шляхом'' піде вся Україна!
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23.07.2024 09:29 Ответить
...совки всюди.
Але військових Держава має поважати і шанувати.
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22.07.2024 22:57 Ответить
Шкода буде, як почнеться "суд" над Кротевичем, як зробили "суд" над Червінськім.

Іноді здається, що п*дарів при вліді, не меньше ніж на нулі зі сторони орчатини
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22.07.2024 23:01 Ответить
Саме Кротевича верховна влада України і використовує втемну у марафоні по переведенню стрілок із себе, за првал у підготовці оборони на військових.
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22.07.2024 23:56 Ответить
хто б зумнівався
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22.07.2024 23:06 Ответить
Ермак Содоля у посли пошле , як вдяку за геноцид українців.

вже один посол , що розвалив армію, пасется у Словенії
Уявить з якою гидливостю до нього відносяться посольські кола
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22.07.2024 23:09 Ответить
Кривороже Попандопуло бездарно просрав напад 3,14дерації, розмінувавши Чонгар, заглянувши )(уйлу у вічі. Воно ж напризначало своїх сватів і кумів гівняка на всі ключові посади, на дипломатичну роботу пристроїло сексологінь. Жоден слуга урода, замішаний в мародерстві і корупції не покараний. Гундосне попандопуло, таке ж нікчемне і ненажерливе створіння як і бандюкович.
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22.07.2024 23:09 Ответить
Дозволю собі поправити - не просрав напад, а підготував його (вірніше, його руками підготували інші, бо це тупориле нічого підготувати не здатне). А якщо порівнювати нікчему з бандюковичем, то "тупой тяжелый предмет" у порівнянні з цим лайном - інтелектуал і Цицерон.
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23.07.2024 15:00 Ответить
Якщо не підтримаємо начштабу, а промовчимо, як Залужний і його генерали, то так нам і треба.
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22.07.2024 23:10 Ответить
Вам, це кому, російським тролям у законі ?
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22.07.2024 23:58 Ответить
На жаль, тілки розтріли, врятують цю країну.
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22.07.2024 23:16 Ответить
Чому військова хунта не бере владу у свої руки?
Чи вже збирається?
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22.07.2024 23:24 Ответить
Хунта на фронті . Може ви ?
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23.07.2024 15:05 Ответить
ДБР не порушило справу проти Содоля.
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Еще чего.
А вдруг Содоль выполнял прямые приказы Верховного Главнокомандующего, который решил в войнушку поиграть по подсказке Ермака?
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22.07.2024 23:46 Ответить
Такі наївні. Та поки дбр вказівку зверху не отримає ***** робити не буде.
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23.07.2024 00:03 Ответить
Що з цього повідомлення є цікавим? Те, що содоль і його гоп кампанія генералів і полковників чхати хотіли на закон і країну Україна. Про це вони самі заявили. Ок. Я вважаю що це є і порушеннями статутів на додачу. Не кажучи вже про мораль і інші тонкі матерії. Виходячи з цього вважаю за нормальною практикою те, що накази і вказівки всієї содолівської шобли не дійсні і виконанню не підлягають. От просто всі, хто на стороні гівна содоля після цих слів мають бути взагалі заарештовані контррозвідкою. І це ще раз доводить те, що любий наказ, розпорядження, доручення, вказівка має бути дана на основі пунктів статутів, нормативних актів, законів, конституції. Перелік всіх пунктів має бути вказаний письмово у бойовому розпорядженні. Без того на що спираються будь які накази будь яких содолей є злочинними. Може хтось казати, що статути це совок. Так совок, але його ще ніхто не відміняв. І той, хто давно служить, той знає, що по статутах ніхто ніколи не служив навіть у совку. Бо це складно. Краще по зеківським понятіям. Отак ці гівнюки генерали і служили по зеківським кримінальним понятіям і за це просувалися у званнях і посадах. Одночасно при цьому формуючи опг. Жоден з генералів нинішніх і минулих не подзвонив гівнюку содолю і не сказав. Слухай ти чоловік якийсь чи гівно? Ну є в тебе конфлікт там з якимсь майором, ну образився ти і що? Якщо ще є щось не від гівна, то виклич його на дуель. Нафіга приміняти совкові зелені методи? Ха ха ха.
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23.07.2024 01:13 Ответить
Содоль-такий самий фрукт як і Суровікін в агресора. Надмірна жорстокість до підлеглих завжди викликана страхом за свій пердак. Страшно, коли такі особини збиваються в зграю,тягнуть один одного і морально та фізично знищують усе навколо.
Цю свістопляску почала Мар'яша виключно з метою спасті ліцо поца. Якщо Генерала ( як казав Бутусов- прогнали) звільнили разом з усіма заступниками в угоду х...., то нападки на Просирського, Содоля та їх кулко відбуваються щоб обілити Верховного клоуна, бо саме це чудо настоювало на проведенні інших операцій, які закінчились нічим. І бажає перекласти відповідальність на кремлівських курсантів. Звичайний для цієї мразоти час вчинення підлості - два місяці. Більше параноїк не витримає.
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23.07.2024 02:40 Ответить
Х....зняв Суровікіна не за шашні з психопатом Женькою, а за те,що спасаючи морду ліца х.....кинув фронтову авіацію на штурмовку колони, а ті з Буків 12 літаків та гелікоптерів приземлили. У 1991 він будучи капітаном та комбатом ВДВ штурмував штаб Ельцина, 3 жертв за ним. Трохи сидів в казематі, але двічі його тесть (тоді генерал-полковник) виручав від кічі.
У всіх цих кремлівсько-рязанських курсантів (з їх слів ) ідолом є маршал Жора.
Кілька слів про цього кацапського шизофреніка - ідола. Перед війною Тимоха і Жора зверстали красівий план. Оборона т.з. Смоленських воріт і мощний контрудар з Львівського виступу на містечка Люблін,Петроков. 22 червня Жора виїхав готувати контрудар на Броди,Дубно. 25 червня захлєбнулісь. Жора лічно керував. Після невдачі наступу, застрелився член ВР фронту, маршал Жора погодився на відвід, і як завжди, утік. Сразу ж в Москві доповів Сталіну,що командування фронтом не здатне керувати і провалило наступ аж 4 танкових корпусів. І після нагоняю війська знову розвернули і почався хаос. Ці 4 танкові корпуси без техніки через місяць опинились в районі Полтави, а Вермахт на Дніпрі. 27 липня звільнили за погром Авторів красівого плану Жору та Пуркаєва , Тимоху за погром в Смоленських воротах прогнали дещо пізніше. Єдиний раз це оповів Хрущов на жовтневому пленумі 1957 року, коли маршала Жору розвінчували. Україну чекало теж саме, але в жовтні 21 року кремлівських курсантів усунули. Говорять, що Борис Джонсон настояв.
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23.07.2024 03:19 Ответить
У генералів типу "чаво ізволіте" та "баби ісчо нарожают" з шершавими длинними язиками, гарне прикрит'я з самого верха, а ось за Кротевича щось боязко. Він іде на всю цю шоблу з відкритим забралом і може повторити шлях Червінського. Але який він молодець! Велика шана йому! Без таких людей ми всі виродились би в безмолвне стадо.
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23.07.2024 07:53 Ответить
На яку таку шоблу він іде з відкритим забралом?
Він хоча б одне криве слово сказав у бік найвеличнішого верховного та пророка його козиря?
Вони ж не Ірина Фаріон.
"Содолі" це наслідок дій боневтіка, його ОПи та слуг невідомо якого народу у ВРУ.
А ось ці всі "протести" привладних "опозиціонерів" типу безуглої та Кротевича мають на меті одну ціль.
Зняти відповідальність з зеленого кагалу.
Кинути кістку охлосу.
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23.07.2024 10:59 Ответить
Не мели дурниць. Содоль - то звичайний совєцький генерал і таких залишилось ще багато в українських військах. В армії йде боротьба між старими совєцькими офіцерами і новими, які набули бойового досвіду і воюють не по старим совєцьким книжкам. https://www.youtube.com/watch?v=2mH1faltfUQ&ab_channel=ProUA
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23.07.2024 12:42 Ответить
Кривонос який ще навесні 2022-го року волав що потрібно будувати укріплення та берегти особовий склад совецький генерал? Марченко совєцький генерал?
М'ясників вистачає і серед старих і серед новоспечених охвіцерів. Відбір та кар'єрний зріст визначається особистою відданістю "чево ізволітє" вищому політичному керівництву країни, а не професійними та моральними якостями. Риба гніє з голови.
Хто призначав содоля і йому подібних? Хто надавав йому звання героя України?
Хто наказав розмінувати кримський напрямок, згорнути ракетні програми, верещав з кожної праски про контрнаступ, вимагав оптимістично-бадьорих звітів аля арестович?
Хто знімав Купола який наважився ще під час оборони Солєдару озвучити дійсний стан справ?
Якби гірку правду про втрати знали ще з початку повномасштабки то і питали б і з комадирів і з боневтіка з його кагалом.
А так спритно перевели стрілки. В унісон з безуглою, яка хотіла протягнути через ВРУ закон, що дозволяв би командирам розстрілювати солдат.
Народу намагаються втюхати керованих, контрольованих опою опозиціонерів.
Тільки дебіл цього не помічає, а зелені призвостні всіляко намагаються виправдати блазня та його кодлу.
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23.07.2024 13:15 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року був призначений на посаду командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Морської піхоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 5 грудня - присвоєно військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
Не треба вішати всіх собак на нинішню владу, вигороджуючи попередню. Всі ці генерели не взялися нізвідкуди. Вони ж дослужилися до генералів не тільки при Зеленському чи Порошенку.
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23.07.2024 13:42 Ответить
А я не виправдовую Порошенка чи Содоля.
Я вказую на головну причину появи "содолів".
Критерії відбору та просування по кар'єрних східцях визначалися та визначаються ОПою.
Про...би Порошенка аж ніяк не виправдовують злочини зебілів.
І спихувати все на папєрєднікав, які, до речі, вже більше п'яти років не при владі або тільки на військове командування, ретельно відібране, призначене та випестуване цією владою не потрібно.
І Короткевич і безугла озвучують те, що їм велить єрмак.
І створювати імідж борцунів за щастя народне з провладних розпіарених осіб не потрібно.
Псевдоопозиція за прикладом московського карлика.
"Царь хароший, боярє плахіє".
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23.07.2024 14:52 Ответить
Нічого вони не "порушать"... У цих мерзотників з Банкової таке завдання від їхніх кремлівських "патронів": спочатку обезголовити Українську Армію, призначивши продажних і бездарних "полководців", а потім угробити Армію (Цвіт нашої Нації) цими ж "полководцями" (содалями - сирськими - тарнавськими і К)
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23.07.2024 08:58 Ответить
Очевидно що він виконував накази єрмака
Коли Кротевич скаже про вголос чи ссить ?
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23.07.2024 09:33 Ответить
А. знаю, якщо він це скаже, його обвинуватять у вбивстві Фаріон . Справу вже готують доброчесні слідчі дбр
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23.07.2024 09:34 Ответить
А ви маєте рацію . Може і так розвернути події .
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23.07.2024 15:06 Ответить
Банда котра засіла в ОПі знищує Україну та українців! Потрібен ''Майдан''!Зєлю геть!
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23.07.2024 09:35 Ответить
Чому мовчать інші військові , чому заяву підписав один лише Кротевич ?
Содоль їх влаштовує чи що ?
Одного Кротевича влада навряд чи почує , а от хоча б десяток другий командирів ігнорувати навряд чи наважиться .
Читаю блоги військових - всі як один проклинають і содоля і інших тупоголових хєнєралів , але воює з ними один Кротевич !
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23.07.2024 11:08 Ответить
А вас єрмак влаштовує?
А верховний блазень?
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23.07.2024 13:16 Ответить
Ні .
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23.07.2024 13:51 Ответить
І то добре.
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23.07.2024 14:53 Ответить
Ви справді думаєте що Содоль один такий?
Таких содолів на всіх щаблях повно.
А все тому, що критерії оцінки задані вищим політичним керівництвом.
А ось постопераційний аналіз, попри заклики того ж таки Бутусова, чомусь не приживається.
Бо першим ділом потрібно проаналізувати чому розмінували південний напрямок, згорнули програми озброєння, не будували лінії укріплення, а натомість відводили з вже побудованих.
Приклад село Нью-Йорк.
Більше двох років кацапи не можуть його взяти.
Зараз тільки з флангів вдається просунутися.
Натомість там де відвели, розмінували лізуть, лізуть...
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23.07.2024 15:00 Ответить
Все так . Я знаю що подібних Содолю у війську на жаль - ще повно .
Про Содоля я згадую тому що начштабу Азова написав скаргу саме на Содоля . А в цілому - в ЗСУ мабуть не існує підрозділу у якому не було б якогось свого - содоля .
Якість управління військами замість зростати ( що було б логічно на третьому році війни ) , чомусь навпаки - знижується все більше і більше . Таке враження що все це робиться навмисно .
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23.07.2024 17:32 Ответить
Звичайно навмисно.
Не вдалося виконати оманські домовленості за три дні значить іншим шляхом.
І попутно розкручують лояльних боневтіку розпіарених військових аби заткнути рота тим військовим та цивільним які все ж таки наважаться спитати з зешобли за сотні тисяч смертей.
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23.07.2024 19:56 Ответить
Гадаю що Содоль зараз тримає за яйця опу, давачи їм зрозуміти, що почне свідчити звідки виходили вказівки відводити війська і розміновувати мости і Чонгар. Вони зараз будуть триматися один одного, бо там компромату на пожиттєве з конфіскацією на всіх.
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23.07.2024 11:41 Ответить
Я так розумію що дбр повинно ще і займатися тим що в цьому нічого не тямлять. Хотілося би запитата у кротевича : хто виний в тому що Азов був відрізаний в Маріуполі? Може провина, точніше злочина недбалісь зовсім не там. Зе здав південь а тепер стрілки переводить через всяких кротевічів. Дивись завтра сержант звинуватить нач Генштабу. Дожились.
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23.07.2024 14:45 Ответить
Суд Лінча ніхто не відміни
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23.07.2024 15:58 Ответить
ДБР перетворилося на адвоката влади та інших їхніх злочинців від "кормушки". Так наприклад суддя Луцького суду розглядав справу по заяві громадян, пасажирів міського автобуса, про скасування постанови поліції, складеного на цих громадян. Суд встановив, що поліцейські грубо порушили закон про поліцію і процесуальний кодекс і скасував цю постанову. Але в процесі розгляду справи, вивчення доказів, зокрема відео пасажирів і з бодікамер поліцейських, суддя звернув увагу на порушення поліцейськими кримінального кодексу, а саме грубе поводження з громадянами, зокрема один факт з конфлікту, що одну жінку поліцейські безпідставно виволокли з автобуса і поклали лицем вниз в калюжу брудної холодної води (справа відбувалася зимою). По цьому факту, суддя направив матеріали в ДБР, для відкриття кримінальної справи і розслідування. ДБР через кілька днів присилає"геніальну" відповідь (за яку слідчий подібного органу в правовій державі отримав би термін): "У діях поліцейських складу злочину не виявлено, у відкритті справи відказати"
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23.07.2024 16:11 Ответить
 
 