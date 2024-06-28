Кротевич получил ответ от ГБР относительно заявления на Содоля. Военный заявил, что недоволен им
Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Об этом военный рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Кротевич отметил, что ответом ГБР он не доволен.
"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - написал он.
Каких-то подробностей относительно содержания письма военный не предоставил.
Что предшествовало?
23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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Є тямуща людина? От так і сталося? Єрєсь.
Треба в школах якісь основи правознавства запровадити...
А по суті - допоки інфа про відкрите кримінальне провадження не внесена до ЄРДР, то воно (крім провадження) не існує в природі. Внести треба протягом 24 годин. І тільки тоді будь-яку інфу можна розголошувати тільки після узгодження зі слідаком. Вивчай КПК України. Тавру не сподобалась відповідь ДБР, бо там була стандартна відповідь на кшалт "вивчаємо надану вами інформацію для прийняття відповідного рішення...." А станом на 25 червня крім.провадження ще не було відкрите. Тому Тавр мав право сміливо оприлюднити зміст відповіді ДБР.
Марік він не підготував до війни.
А Південь вцілому був готовий до війни? Херсон, Антонівський міст, Каховська ГЕС, Енергодар?
А Північ? ЧАЕС, Іванків, Чернігів? Мости були підірвані? Мінні поля були зроблені?
А Сумщина?
Чому зараз судять патріота з Троятянецького району, якому довелось 24 лютого 2022 року стати на захист свого села?
Теж Содоль?
Дуже зручно Зелені Шмарклі кінули кістку піплу...
Причому виключно Содель, жодноого кривого слова в бік найвеличнішого чи його кабінєту.
І якщо вже дой.опуватись, то давай до всіх. А може, якщо послухати всіх бійців Азову, хтось і Тавра "м'ясником" назве - що з цим робить?
То му що підготовили шоу для зебілів,, один в один, як готували шоу перед виборами Зеленьського, одні і ті ж шаблони.
Українські медіаресурси невиправні, грають у ігри влади як за розкладом.
У відповідь, кагал замутив цей серіальчік- до того, що ви написали додайте реформу БЕБ, обшук у Тимошенко. Згадайте ще події початку року, коли ЗЕ проводив негативну селекцію серед вищих/старших офіцерів. Тоді призначення йшли пачками. Головним критерієм була згода захищати корито лідора до останньої краплі солдатської крові.
Зараз же потреба відпала і йолопів кинули. Світ на самміті визнав єрмаківську першу лЯдь легітимним президентом.
Тож тепер спонсори змушені оплачувати показову боротьбу корупціонерів проти корупції
Цікаво, їм таке подобається?
І головне, чому і хто із звільнення одного хенерала роблить світове шоу, а десятки генералів були звльнені тільки у 24-му і ніякий зебіл про це не верещав?
Кротевича, росіяни, самі чомусь звільнили у вересні 22-гого. Без будьь- яких вимог. Єдиного офіцера із Азова, морпіхів і прикордонників, що попали у полон.
Усіх інших офіцерів - через пів року, після тиску через Ердогана до Туреччини..
Назва стандарту- " Підвищення ефективності військового управління під час широкомаштабної війни шляхом формування всеосяжного шоу із судовими процесами військових один проти одного у прямому ефірі"!!!
Це самий головний стандарт НАТОю без якого, на думку авторитетних оглядачів країні капець!
Короткий екскурс. Восени 1937 року Гітлер повідомив вищий генералітет про свої пангерманські плани (так званий протокол Хосбаха). Генерали почали нервувати і переконували Бломберга вплинути на Адольфа. Гітлер на початку лютого 1938 звільнив біля 30 генералів в запас і бразди стратегічного управління перевів у Відділ Оборони (ОКВ) Кейтель в свою чергу призначив туди тільки тих офіцерів,яких особисто знав,будучи командиром дивізії. Йодль, Цейцлер, Варлімонт звідти. А його бувший адьютант Шмундт став біля Гітлера і вів всю кадрову роботу у вермахті. Тепер вермахт отримував директиви і виконував їх. Так зформувалась Ставка фюрера. Другу хвилю несогласних генералів відправили у відставку в грудні-січні 41-42 і ліквідували посаду Головнокомандуючого вермахтом. А що було причиною ? Як писав Гудеріан-Гітлер панічно боявся сильних особистостей, які вміли обстоювату правоту і мали авторитет в армії. Він про Манштейна так і говорив-це найсильніший командир але ми несработаємся.
На кого це розраховано? На примітивно ходячих, що не бачать як переливають з пустого в порожне.