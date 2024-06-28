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Кротевич получил ответ от ГБР относительно заявления на Содоля. Военный заявил, что недоволен им

Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на Содоля. Військовий заявив, що незадоволений нею

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Об этом военный рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Кротевич отметил, что ответом ГБР он не доволен.

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - написал он.

Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на Содоля. Військовий заявив, що незадоволений нею

Каких-то подробностей относительно содержания письма военный не предоставил.

Смотрите также: Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Смотрите также: Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВИДЕО

Автор: 

заявление (397) Азов (800) Содоль Юрий (27) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+15
Тепер всіх собак повісять на Содоля?
Марік він не підготував до війни.

А Південь вцілому був готовий до війни? Херсон, Антонівський міст, Каховська ГЕС, Енергодар?
А Північ? ЧАЕС, Іванків, Чернігів? Мости були підірвані? Мінні поля були зроблені?

А Сумщина?
Чому зараз судять патріота з Троятянецького району, якому довелось 24 лютого 2022 року стати на захист свого села?
Теж Содоль?

Дуже зручно Зелені Шмарклі кінули кістку піплу...
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28.06.2024 22:29
+13
А Кротевич не бажає подати гучну заяву в ДБР про бездіяльність верховного гловкома до підготовки до оборони України? Із заявою чому були виведені із укріпрайонів війська напередодні вторгенення, чому ліквідували формування танкової бригади на півночі Київщини, хто наказав Зеленьському розмінувати акваторію Маріупольского порту..
І головне, чому і хто із звільнення одного хенерала роблить світове шоу, а десятки генералів були звльнені тільки у 24-му і ніякий зебіл про це не верещав?
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28.06.2024 23:02
+11
Тепер він - сторона досудового розслідування і не може розголошувати зміст листування по суті справи. Бо це буде порушення Кримінального кодексу.
Треба в школах якісь основи правознавства запровадити...
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28.06.2024 22:32
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Система своїх не здає.
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28.06.2024 22:08 Ответить
Добре, що хоча б мясника звільнили.
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28.06.2024 22:15 Ответить
Здається не звільнили. Він залишився командувачем харківського напрямку. якось так.
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28.06.2024 22:31 Ответить
У нього було дві посади з обох вигнали.за Харківський напрямок відповідає заступник Сирського Драпатий
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28.06.2024 23:01 Ответить
Світан розповідав що не звільнили з другої посади. Для військових на фронті нічого не змінилося, мясник продовжить свою роботу
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29.06.2024 02:02 Ответить
Манштейн теж страждав(
Є тямуща людина? От так і сталося? Єрєсь.
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28.06.2024 22:19 Ответить
А я не довіояю фамилії кротевіч, в таких питаннях. Ви хоч всріться.
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28.06.2024 23:38 Ответить
А я мардовским. ПС. Сире - старый, содамо - зять.
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29.06.2024 00:56 Ответить
Якось дивно. Закликає "Військових прошу не боятись давати свідчення..." але зміст відповіді не оприлюднив.
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28.06.2024 22:29 Ответить
Тепер він - сторона досудового розслідування і не може розголошувати зміст листування по суті справи. Бо це буде порушення Кримінального кодексу.
Треба в школах якісь основи правознавства запровадити...
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28.06.2024 22:32 Ответить
Тобто, вже внесена інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань (відкрите кримінальне провадження?
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28.06.2024 23:54 Ответить
Відомості чи відкрите кримінальне провадження проти кого і за якою статтею однозначно не є таємницею слідства.
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29.06.2024 02:05 Ответить
Ти правознавство по серіалах вчив,мабуть
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29.06.2024 02:33 Ответить
Якщо це ти на мою адресу, то відповім так: якщо ти узнаєш в якому я закладі вивчав кримінальне законодавство, то будеш здивований, а може й переляканий, і ще - крім Трускавецького зеленого універу існували ще й інші ВНЗ.
А по суті - допоки інфа про відкрите кримінальне провадження не внесена до ЄРДР, то воно (крім провадження) не існує в природі. Внести треба протягом 24 годин. І тільки тоді будь-яку інфу можна розголошувати тільки після узгодження зі слідаком. Вивчай КПК України. Тавру не сподобалась відповідь ДБР, бо там була стандартна відповідь на кшалт "вивчаємо надану вами інформацію для прийняття відповідного рішення...." А станом на 25 червня крім.провадження ще не було відкрите. Тому Тавр мав право сміливо оприлюднити зміст відповіді ДБР.
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29.06.2024 14:43 Ответить
Яка "сторона"? Це ж не цивільний процес!
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29.06.2024 09:42 Ответить
Тепер всіх собак повісять на Содоля?
Марік він не підготував до війни.

А Південь вцілому був готовий до війни? Херсон, Антонівський міст, Каховська ГЕС, Енергодар?
А Північ? ЧАЕС, Іванків, Чернігів? Мости були підірвані? Мінні поля були зроблені?

А Сумщина?
Чому зараз судять патріота з Троятянецького району, якому довелось 24 лютого 2022 року стати на захист свого села?
Теж Содоль?

Дуже зручно Зелені Шмарклі кінули кістку піплу...
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28.06.2024 22:29 Ответить
Кротевич теж вроді не остання людина а армії, - може він теж винуватий що в Маріуполі "не було укріплень", згідно його ж слів. Чи тільки Содель?
Причому виключно Содель, жодноого кривого слова в бік найвеличнішого чи його кабінєту.
І якщо вже дой.опуватись, то давай до всіх. А може, якщо послухати всіх бійців Азову, хтось і Тавра "м'ясником" назве - що з цим робить?
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28.06.2024 22:57 Ответить
В Маріуполі не було навіть запасів води, патронів та продовольства це пряма провина боневтіка який в своїй порожній макітрі війну закінчив.а вина содоля в тому що він не дав наказ на вивід одної бригади у напрямку чи Бердянську (щоб спробувати зупинити кацапів) або обох у напрямку. Волновахи (відхід).Це коштувало втрат 6 тис вояків вбитими та полоненими.
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28.06.2024 23:08 Ответить
Можливо. Але де претензії Кротевича до Зеленського, Залужного, Ермака і т.д.? Чому у нього винуватий виключно Содель? Причому звинувачення типу - "він сказав що нам пи.здець" - це взагалі рівень бабки на лавці...
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28.06.2024 23:15 Ответить
Чому шоу одночасно вереск почали роздувати Кротевич, Безугла і Стєрненко? І ВСІ медіресурси України три дні роздмухуть тему " відповідальності Содоля чи Петренко ( якби попався пілд руку)?
То му що підготовили шоу для зебілів,, один в один, як готували шоу перед виборами Зеленьського, одні і ті ж шаблони.

Українські медіаресурси невиправні, грають у ігри влади як за розкладом.
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28.06.2024 23:08 Ответить
екзектлі...
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28.06.2024 23:16 Ответить
Все так, але кістку кинули не українцям, а партнерам, Світові. Котрі незадоводені, що їх кошти розкрадаються українськими корупціонерами на чолі з пролонгованим лідором.
У відповідь, кагал замутив цей серіальчік- до того, що ви написали додайте реформу БЕБ, обшук у Тимошенко. Згадайте ще події початку року, коли ЗЕ проводив негативну селекцію серед вищих/старших офіцерів. Тоді призначення йшли пачками. Головним критерієм була згода захищати корито лідора до останньої краплі солдатської крові.
Зараз же потреба відпала і йолопів кинули. Світ на самміті визнав єрмаківську першу лЯдь легітимним президентом.
Тож тепер спонсори змушені оплачувати показову боротьбу корупціонерів проти корупції
Цікаво, їм таке подобається?
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29.06.2024 06:19 Ответить
Валера , якщо Содоль все проїбав і не підготував Південь до оборони то чому його старший товаріщь Залужний не поправив ?
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29.06.2024 10:37 Ответить
Томк, що ти учасник шоу Зеленьського із під назвою, " у всьому винні військові, навіть у моїх шашликах" "
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29.06.2024 12:18 Ответить
Судячи по тому що Содоль кругом винуватий, питання по ньому тільки одне - Часовню теж він розвалив?
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28.06.2024 22:44 Ответить
Ні, це було до нього, у XIV сторіччі.
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28.06.2024 22:51 Ответить
Треба б "заклик" в ДБР, - хай перевірять...
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28.06.2024 22:54 Ответить
Начальник штабу бригади "Азов" проти вже екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ. Прикольно буде коли будуть вибори. Ось колись нашустріли, що зараз один військовий проти іншого військового.
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28.06.2024 22:55 Ответить
Тепер м'яч у содоля. Головне йому тепер не набухатися до всрачки. Щоб не переплутати про караван лає, а собака йде. Бо це ж вже було. Ха ха ха.
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28.06.2024 22:55 Ответить
А Кротевич не бажає подати гучну заяву в ДБР про бездіяльність верховного гловкома до підготовки до оборони України? Із заявою чому були виведені із укріпрайонів війська напередодні вторгенення, чому ліквідували формування танкової бригади на півночі Київщини, хто наказав Зеленьському розмінувати акваторію Маріупольского порту..
І головне, чому і хто із звільнення одного хенерала роблить світове шоу, а десятки генералів були звльнені тільки у 24-му і ніякий зебіл про це не верещав?
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28.06.2024 23:02 Ответить
Мабуть він як і білецький -зелений .
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29.06.2024 00:17 Ответить
Він вже в 2014-му робив подібні шоу. Відмовлявся перед відеокамерами виконувати накази.
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29.06.2024 00:19 Ответить
Зеленський то інше. Зеленський через Ердогана витягнув Кротевича з полона. І що тут такого, що зеленський вбив сотні тисяч українців? Надавав наказ звільнити Змеїний до дня 9 травня, Енергодар захопити, Сєвєродонецьк звільнити, Бахмут, Авдіївка фортеця... Я вже не кажу про підготовку України 2019-2022до капітуляції. зеленський святий для зебобців.
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29.06.2024 08:27 Ответить
За одним уточненням- Зеленьський до звільнення із полону Кротевичамна має ніякого відношення.
Кротевича, росіяни, самі чомусь звільнили у вересні 22-гого. Без будьь- яких вимог. Єдиного офіцера із Азова, морпіхів і прикордонників, що попали у полон.
Усіх інших офіцерів - через пів року, після тиску через Ердогана до Туреччини..
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29.06.2024 12:22 Ответить
Що очікувати від "мусоров", дбр зібрало 90 % упоротих корупціонерів і ждунів!
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28.06.2024 23:04 Ответить
Цар хороший , бояри погані.
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28.06.2024 23:25 Ответить
Очі усіх причетних прикутічі до серіалу " впровадження стандарта НАТО номер три із половиною."
Назва стандарту- " Підвищення ефективності військового управління під час широкомаштабної війни шляхом формування всеосяжного шоу із судовими процесами військових один проти одного у прямому ефірі"!!!
Це самий головний стандарт НАТОю без якого, на думку авторитетних оглядачів країні капець!
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29.06.2024 00:12 Ответить
Цей держиморда тільки один з почту Просирського. Очевидним стало те, що з 22 року в ЗСУ стало два командування. ЗСУ та Сили оборони.
Короткий екскурс. Восени 1937 року Гітлер повідомив вищий генералітет про свої пангерманські плани (так званий протокол Хосбаха). Генерали почали нервувати і переконували Бломберга вплинути на Адольфа. Гітлер на початку лютого 1938 звільнив біля 30 генералів в запас і бразди стратегічного управління перевів у Відділ Оборони (ОКВ) Кейтель в свою чергу призначив туди тільки тих офіцерів,яких особисто знав,будучи командиром дивізії. Йодль, Цейцлер, Варлімонт звідти. А його бувший адьютант Шмундт став біля Гітлера і вів всю кадрову роботу у вермахті. Тепер вермахт отримував директиви і виконував їх. Так зформувалась Ставка фюрера. Другу хвилю несогласних генералів відправили у відставку в грудні-січні 41-42 і ліквідували посаду Головнокомандуючого вермахтом. А що було причиною ? Як писав Гудеріан-Гітлер панічно боявся сильних особистостей, які вміли обстоювату правоту і мали авторитет в армії. Він про Манштейна так і говорив-це найсильніший командир але ми несработаємся.
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29.06.2024 00:20 Ответить
Після нечесного обміну, де їм треба було бути в Туреччині треба було усвідомити. Що вам дали наказ до полону коли геть не було варіантів на життя. І тут намагаються робити з них наївних людей?!

На кого це розраховано? На примітивно ходячих, що не бачать як переливають з пустого в порожне.
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29.06.2024 01:39 Ответить
Кротевича росіяни звільнили у вересні 22 самі, без жодних умов і до Туреччини він не їхав, зразу опинився у Києві, єдиний із офіцерів, що були в полоні.
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29.06.2024 12:26 Ответить
А коли ішак відповість за свої злодіяння? Чи, можливо, бездарне чмо вважає, що воно не доторкане? Геть ішака!
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29.06.2024 08:27 Ответить
З подібними заявами Кротевича, так незабаром, і єдиноначальність у ЗСУ зникне, та буде виборність командирів від солдатських комітетів..
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29.06.2024 13:52 Ответить
 
 