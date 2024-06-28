Кротевич получил ответ от ГБР относительно заявления на Содоля. Военный заявил, что недоволен им

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Об этом военный рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Кротевич отметил, что ответом ГБР он не доволен.

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - написал он.

Каких-то подробностей относительно содержания письма военный не предоставил.

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Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

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