Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на Содоля. Військовий заявив, що незадоволений нею

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це військовий розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кротевич зазначив, що відповіддю ДБР він не задоволений.

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", - написав він.

Якихось подробиць щодо змісту листа військовий не надав.

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Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив,що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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