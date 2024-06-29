Действия генерала Содоля проверят по делу о прорыве обороны в Харьковской области, - ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) после заявления Богдана Кротевича намерено проверить действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве границы войсками РФ на севере Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщило в комментарии РБК-Украина.
Как отмечают правоохранители, Бюро рассмотрело обращение начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича относительно возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля.
Заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела по прорыву россиян на Харьковском направлении.
ГБР проверит действия генерала Содоля, в частности предоставляется правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций.
Что предшествовало?
23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине
Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.
В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.
На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
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Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур.
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БИСТРІНЬКА ТАК ПРОВЕРНУЛИ ЗЕублді !!!
Вони ж на 100відсоткового СВОГО ПРАКУРОРА розраховували...
А на НАЙСВОЇША була ЛЯРВА ВЕНЕДИКТОВА , а її довелося зі справами на Байдена ВІД НЕЇ сховати у Швейцарію...
Я можу навіть припустити що ЗЕленовму дурню Zеленському Vолодимиру Oлесандровичу це все було до сраки й ніхто йому тоді нічого не розказував...
Апшори!!!! Апшори!!!!
офісний дебіл, ти хоч спершу поцікався деталі того обміну захисників Азовсталі, а потім розкидуй гівно на вентилятор.
Єдиний вихід - це заміна злочинної влади через демократичні вибори.
Ніде немає такого в Конституції, що не можна проводити вибори під час війни. Воєнний стан не є станом війни.
Періодичні вибори є життєвою необхідністю існування держави і повинні проводитися завжди при будь-яких обставинах для безперебійного функціонування демократичної держави та є запобіжником зловживанню владою, захоплення її ворожою агентурою.
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Готуйтеся, вкраїнчики, до капітуляції. Зелені комунисти під наші оплески нас туди ведуть.
А справа "ми не підривали мости, тому що не думали" вже передана до суду?
Довго готувалися у Зеленьського, щоб одмазати шашличника від проє..у у підготовуі оборони України до вторгнення.
Спершу знайшли сержата у якого чомусь бікфордів шнур згнив і він не зміг підірвати півтора десятка мостів у херсонській області, над Єрмаком і Зеленьським тільки посміялися.
Потім справу доручили російським технологам, ті розробили примітивну схему, як і під час виборів Зе, знайшли гучних виконавців у особі Кротевича( якого росіяни чомусь самі визволили із полону у вересні 22 гого), Безуглу і посіпаку зелених Стерненка. І діло пішло!
Так це військові винні у зриві оборонних програм, у Оманьських домовленностях, після яких Зеленьський особисто іздив на катері по акваторії Маріуполького порту із перевірками як іде розмінування , це військові припинили формуванняя танкової бригади на півночі Київщини, і це вони розмінували весь Південь і відвели звідти війська.
Ну, ну...
головне не вийти на офіс президента і кабмін,а зробити винним у всьому,ну скажемо Найєма.