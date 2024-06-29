Действия генерала Содоля проверят по делу о прорыве обороны в Харьковской области, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) после заявления Богдана Кротевича намерено проверить действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве границы войсками РФ на севере Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщило в комментарии РБК-Украина.

Как отмечают правоохранители, Бюро рассмотрело обращение начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича относительно возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля.

Заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела по прорыву россиян на Харьковском направлении.

ГБР проверит действия генерала Содоля, в частности предоставляется правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кротевич получил ответ от ГБР относительно заявления на Содоля. Военный заявил, что недоволен им

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине

Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.