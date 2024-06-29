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Новости Война
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Действия генерала Содоля проверят по делу о прорыве обороны в Харьковской области, - ГБР

ДБР розслідуватиме дії Содоля

Государственное бюро расследований (ГБР) после заявления Богдана Кротевича намерено проверить действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве границы войсками РФ на севере Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщило в комментарии РБК-Украина.

Как отмечают правоохранители, Бюро рассмотрело обращение начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича относительно возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля.

Заявление Кротевича присоединили к материалам уголовного дела по прорыву россиян на Харьковском направлении.

ГБР проверит действия генерала Содоля, в частности предоставляется правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кротевич получил ответ от ГБР относительно заявления на Содоля. Военный заявил, что недоволен им

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Дело о прорыве оккупантов на Харьковщине

Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Автор: 

Содоль Юрий (27) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+16
Все робиться, щоб відмазати владу. Вже не вперше. Кротевич, якого чомусь обміняли, а інших азовців ні, дивним чином синхронізувався з безуглою. Так як безуглу серйозно не сприймають, задіяли кротевича
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29.06.2024 15:58
+7
А часовню? Часовню теж перевірте, може він і її розвалив...
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29.06.2024 15:41
+7
він затриман? сидить в буцигарні як Червінський? чи то знову інше
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29.06.2024 15:48
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А часовню? Часовню теж перевірте, може він і її розвалив...
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29.06.2024 15:41 Ответить
як би там не було й щоб там не було - усім генералам навіть ложоспрачним у парочки -тепер наука
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29.06.2024 16:07 Ответить
Яка наука? Що з тебе в любий момент зроблять цапа-аідбувайла? Якщо Безуглій не сподобаєшся...
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29.06.2024 16:21 Ответить
Наука? Коли вова вирішить справді грати роль захисника за вимогами Заходу й страхом перед українцями , йому вже не просто так буде посадити свого ручного головкома біля себе на СТАВЦІ НЕЛОГЕНЕРАЛІСІМУСА!
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29.06.2024 16:26 Ответить
Що ви там у подоляка на фермі вживаєте?
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29.06.2024 17:50 Ответить
А МОЖЕ НЕ КОРУМПОВАНОМУ ДБР ЦЕ РОБИТИ . А ДЕ ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА?
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29.06.2024 15:41 Ответить
Створюють - вже років 5 немає
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29.06.2024 15:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського про реформу прокуратури...
Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур.
............................................................

ЛИПЕНЬ 2019 рік - новий склад ВР
"Слуга народу" - 43,18%"Опозиційна платформа - За життя" - 13,01%"Батьківщина" - 8,18%"Європейська солідарність" - 8,11%Партія "Голос" - 5,83%

БИСТРІНЬКА ТАК ПРОВЕРНУЛИ ЗЕублді !!!
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29.06.2024 15:58 Ответить
вся справа у тім, шо нє для таво оні єйо разаганялі,,... вони прийшли взглянуть в очко Хйлу та закінчити війну КОКОЙРАЗНІЦЕЙ!
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29.06.2024 15:59 Ответить
Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби ...

Вони ж на 100відсоткового СВОГО ПРАКУРОРА розраховували...
А на НАЙСВОЇША була ЛЯРВА ВЕНЕДИКТОВА , а її довелося зі справами на Байдена ВІД НЕЇ сховати у Швейцарію...
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29.06.2024 16:04 Ответить
Її знищили Бо заважала воякам красти!
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29.06.2024 16:03 Ответить
ні! легше тримати червінських з гратами та генералів скидати !!!
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29.06.2024 16:12 Ответить
А військова прокуратура не буде корумпованою? Свіжий огірок у діжці із квашеними?
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29.06.2024 16:11 Ответить
От зараз вони обісралися , УСІ! То дійшов би час й до ТАКОЇ ЇХНЬОЇ прокуратури - але це було б значно раніше , я впевнена ранг тих ппокурів інший. Вони готували вже тоді ( ДО ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА) собі шлях під танки ZVO на Хрещатику.

Я можу навіть припустити що ЗЕленовму дурню Zеленському Vолодимиру Oлесандровичу це все було до сраки й ніхто йому тоді нічого не розказував...
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29.06.2024 16:17 Ответить
ПОДИВІТЬСЯ , КОЛИ У РАШКОСТАНІ ЗЯВИЛАСЯ символіка ТИХ ТРЬОХ ЛІТЕР? ZVOЛАТИНОЮ! нє на вяліком русскам!Зробіть запит на сайти рашки як вони пояснюють ці літери англосакського ворога на свої танках?
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29.06.2024 16:22 Ответить
Так - заишли легко - але 2022 р на Херсонщину заишли ше легше - 100 км за день
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29.06.2024 15:42 Ответить
він затриман? сидить в буцигарні як Червінський? чи то знову інше
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29.06.2024 15:48 Ответить
А буде позов що до iнiцiатора призначити командувачем оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця"Ю.Содоля, та стосовно того, хто дав такий дозвiл тому iнiцiатору?
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29.06.2024 15:49 Ответить
Я думаю, решение будет как и по Петрушке за Дебальцево и Иловайск - виноват Путин.
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29.06.2024 15:53 Ответить
І за ДАП
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29.06.2024 16:12 Ответить
Бариґа! Ліпєцкая хвабріка!! Накраві!!!
Апшори!!!! Апшори!!!!
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29.06.2024 16:19 Ответить
Правильно кричишь. Это тоже.
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29.06.2024 16:22 Ответить
Порошенко єврей?
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29.06.2024 18:00 Ответить
Троль, ти про то як калюжу у усть- зажопіньську біля твоїх вікон висушити, а не на український сайт лізти.
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29.06.2024 17:52 Ответить
Якщо Содоль таке і чудив, то чудив він з 2014 до 2024 року. Це одне. Інше, а сам Кротевич думає як, він святий і на нього гаїчка не знайдеться? А взагалі за ці 10 років ми отримали повний бардак скрізь і всюди. Тут ні НАТО, ні ЄС нам не потрібно, потрібно років 50 якщо не більш, щоб вивести країну з того, що сталося з нею за ці 10 років.
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29.06.2024 15:57 Ответить
бардак пійшов з 2019 року
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29.06.2024 17:03 Ответить
вже 30 років водили країну , привели до повної дупи ! за 50 років водити буде нікого .
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29.06.2024 18:08 Ответить
А при совке лучше было?
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29.06.2024 19:50 Ответить
так 30 років країну розкрадали комуняки , червоні директори і адвокати совкової системи . це вони збудували корупційно-олігахичного монстра замість соціальної держави . а совок він різний це 1933 , 1937, 1939, 1946. я знаю совок 1982 -1991 років , повертатись туди точно не хочу .
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29.06.2024 22:02 Ответить
Все робиться, щоб відмазати владу. Вже не вперше. Кротевич, якого чомусь обміняли, а інших азовців ні, дивним чином синхронізувався з безуглою. Так як безуглу серйозно не сприймають, задіяли кротевича
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29.06.2024 15:58 Ответить
100%
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29.06.2024 16:32 Ответить
так і є. Наді Савченко усі до рота заглядали і уважно слухало її 98% українців. Вона же у полоні була, у фуфайці з трезубом у москальському суді гучно виступала. Непокорена.
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29.06.2024 17:01 Ответить
Бардак пішов коли Наді Савченко Героя України дали.
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29.06.2024 17:39 Ответить


офісний дебіл, ти хоч спершу поцікався деталі того обміну захисників Азовсталі, а потім розкидуй гівно на вентилятор.
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29.06.2024 20:21 Ответить
Мене цікавить одне - а чи було розпорядження начальника Генштабу на створення відповідної комісії з питань діяльності Содоля на цій посаді? Бо без висновку цієї комісії зробить однозначний висновок про наявність чи відсутність його вини - НЕМОЖЛИВО!!! Це (фактично) - проведення військового ЕКСПЕРТНОГО дослідження! А це повинні робить спеціалісти! У ДБР такі є? Бо наскільки мені відомо - туди понабирали "сопливих піджаків" І вони у військовій справі розуміються - як свиня - в апельсинах!
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30.06.2024 06:13 Ответить
Ніхто з тих зрадників генеральських, що працюють на московського ворога і неодноразово це доводили ще з 2014 року, не понесе жодної відповідальності при прокремльовській владі в Україні.
Єдиний вихід - це заміна злочинної влади через демократичні вибори.
Ніде немає такого в Конституції, що не можна проводити вибори під час війни. Воєнний стан не є станом війни.
Періодичні вибори є життєвою необхідністю існування держави і повинні проводитися завжди при будь-яких обставинах для безперебійного функціонування демократичної держави та є запобіжником зловживанню владою, захоплення її ворожою агентурою.
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29.06.2024 16:22 Ответить
А до ДБР є довіра? це той орган який захищає інтереси олігархів і корумпованої влади ,а не національні інтереси держави ,я не знаю що там натворив Содель ,але хто вивів чотири бригади від Криму, розмінував Чонгар і вивів бригаду нац. гвардії з Гостомеля ?коли нас попереджали і де була наша розвідка за це хтось має відповісти ?
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29.06.2024 16:54 Ответить
Червонопузі розвалювали російську армію під час Першої світової війни наступним чином: проникали у підрозділи, дискредетували командування: генерали і офіцері тупі, вони винні у ваших смертях. Сіяли недовіру, паніку, смуту. Казали про мир та майбутні перемовини та иірне життя після війни. Зелені підари роблять так саме: через інтернет проникають у підрозділи і кажуть ие саме, що я написам вище. Паралельно підігріввають ситуаціюу страшними історіями про ТЦК і порушеними кариними справами.
============
Готуйтеся, вкраїнчики, до капітуляції. Зелені комунисти під наші оплески нас туди ведуть.
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29.06.2024 16:58 Ответить
А у справі про прорив оборони на Півдні 24.02.2022 і у справі про прорив оборони на Півночі 24.02.2022 когось перевіряють?

А справа "ми не підривали мости, тому що не думали" вже передана до суду?
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29.06.2024 17:13 Ответить
Ну що, Валерію, знов показуєте свої глибинні знання законодавства? По цій же темі ви 28 червня пропонували вивчати основи законодавства зі школи. То не бажаєте або повернутися або продовжити навчання в початкових класах?))) Так що, за заявою Тавра відкрите досудове слідство по Содолю чи ні? Чи внесена інфа до ЄРДР? То мав право Тавр оприлюднити текст відповіді ДБР чи ні? Так що вчить кримінальний процесуальний кодекс. Ось тут все по полицях https://t.me/DeepStateUA/19801
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30.06.2024 13:34 Ответить
42 зайшла на Харківщину на ротацію...усі знали, що буде наступ...або догадувалися...не знав лиш Содоль і Сирський не знав....певно і Єрмак ще.. от ще з часів Союзу ніхто би не призначив на такі посади людей з ворожим" шлейфом."..
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29.06.2024 18:01 Ответить
А про синегубова забули?
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29.06.2024 18:02 Ответить
Массові шоу із часів Васі Голобородько на веліку повинні продовжуватися. Плавно перетікаючи із одного в інше.
Довго готувалися у Зеленьського, щоб одмазати шашличника від проє..у у підготовуі оборони України до вторгнення.
Спершу знайшли сержата у якого чомусь бікфордів шнур згнив і він не зміг підірвати півтора десятка мостів у херсонській області, над Єрмаком і Зеленьським тільки посміялися.
Потім справу доручили російським технологам, ті розробили примітивну схему, як і під час виборів Зе, знайшли гучних виконавців у особі Кротевича( якого росіяни чомусь самі визволили із полону у вересні 22 гого), Безуглу і посіпаку зелених Стерненка. І діло пішло!
Так це військові винні у зриві оборонних програм, у Оманьських домовленностях, після яких Зеленьський особисто іздив на катері по акваторії Маріуполького порту із перевірками як іде розмінування , це військові припинили формуванняя танкової бригади на півночі Київщини, і це вони розмінували весь Південь і відвели звідти війська.
Ну, ну...
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29.06.2024 18:04 Ответить
Содоля нема, а окупанти просуваються. Може, не в ньому проблема була?
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29.06.2024 18:10 Ответить
Кров Українців, не водиця, за неї керівникам з Урядового кварталу-95, відповідати годиться!!
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29.06.2024 18:23 Ответить
Кротевич заявив що содоль повинен нести відповідальність за здачу півдня України і за Маріуполь.Досить дивно виглядає що після цих провалів що призвели до значних жертв,полону,та захоплення великих територій України,цей генерал пішов на підвищення,і якби не звернення Тавра,особливо у соцмережах,то содоль і надалі б успішно нищив воїнів ЗСУ.
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29.06.2024 18:50 Ответить
В першу чергу треба перевіряти дії верховного ішака.
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29.06.2024 18:54 Ответить
Влада вирішила на генерала всіх "собак навішати"...?
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29.06.2024 18:58 Ответить
Блін, і хто ж його висунув на цю посаду? А хто підписав призначення? Невже і тут Чорний Кондитер???
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29.06.2024 19:38 Ответить
У справі дбр відносно прориву на Харків,відсутність фортифікацій
головне не вийти на офіс президента і кабмін,а зробити винним у всьому,ну скажемо Найєма.
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29.06.2024 20:28 Ответить
Думаю, за цим совковим м'ясником буцегарня плаче.
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29.06.2024 21:58 Ответить
 
 