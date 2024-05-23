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Новости Война
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ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров, - СМИ

Бої на Харківщині

Территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные судебного реестра, информирует Цензор.НЕТ.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Сухопутных войск ВСУ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью до одной роты, которые входили в состав первого эшелона обороны. Вследствие этой внештатной ситуации наступление россиян пришлось отражать силами второго эшелона обороны.

витяг з реєстра розслідування ДБР

По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения. Всего в материалах дела фигурирует фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

Кроме этого, следствие получило доступы к решениям командиров указанных военных формирований по выполнению боевых распоряжений в районе происшествия; документам относительно достоверных данных об укомплектованности личным составом, вооружением и военной техникой вышеуказанных воинских частей на 10 мая 2024 года; документам о состоянии фортификационного оборудования в месте происшествия и инженерных заграждений; формулярам заграждений и другим документам.

Сейчас в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство открыто 11 мая 2024 года по фактам халатного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольного оставления поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям - 10 лет лишения свободы.

Ранее в 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали подобные обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

"То ли от незнания ситуации, то ли от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей", - сказал командир 125-й бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападения РФ комбриг заверил: ситуация в полосе обороны его бригады сложная, но контролируемая. "Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе", - пояснил Горбенко.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая, был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

По данным ресурса DeepState, по состоянию на 23 мая в оккупацию попали 10 приграничных населенных пунктов Харьковщины.

Автор: 

Харьковщина (5577) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+47
Это просто тупая попытка отвлечь внимание от пи@динга денег на строительстве "самых мощных укреплений". И всего лишь.
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23.05.2024 18:46
+38
А действия Верховного? Кто у нас рассказывал что там самые мощные укрепления и муха не пролетит? Кто ответит за пи@динг денег в таких масштабах?
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23.05.2024 18:44
+36
Не там копаєте,суки!
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23.05.2024 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Це часом не командири з 125-ї бригади ТрО ?
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23.05.2024 18:36 Ответить
Це часом не зеля?
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23.05.2024 21:22 Ответить
Часом він. Треба скидати доки він армію за свої зради не розігнав.
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26.05.2024 10:05 Ответить
Не там копаєте,суки!
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23.05.2024 18:36 Ответить
де-бе-ре -- це нев'ї*енний резерв щодо зупинення проривів на першій лінії - вже пора їх трохи помацяти за м'яке вим'я, ні?
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23.05.2024 18:39 Ответить
Державне бюро розслідувань

Бюджет: 3.8 млрд ₴ (2024).
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23.05.2024 18:42 Ответить
чисельність працівників Державного бюро розслідувань, становить 1 600 осіб.
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23.05.2024 18:43 Ответить
Тобто 2 375 000 грн. в рік або майже 200 тис. грн. на місяць на одне рило?
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23.05.2024 18:48 Ответить
Саме так.
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23.05.2024 18:57 Ответить
Може б краще керівництво 125 бригади почало розслідування діяльності дєрьмака, татарова, вазєлєніна та їх псів заброньованих з дбр??
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26.05.2024 15:33 Ответить
Мєнти з дбр розслідують бойові дії ЗСУ? А хто експерт, а потім цивільна тьотка у мантії буде судити?
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23.05.2024 18:40 Ответить
Это просто тупая попытка отвлечь внимание от пи@динга денег на строительстве "самых мощных укреплений". И всего лишь.
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23.05.2024 18:46 Ответить
не думаю що на тому піздінгу тамтешні генерали руки не нагріли...мене взагалі більше бентежить будівництво укріплень в низині, в супереч фортифікаційним розумінняи... це взагалі грощі на вітер...і де були тамтешні військові?
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23.05.2024 19:04 Ответить
Тебе турбує , щоб вивести Зелене пусте місце від відповідальності як верхоглавкома до оборони харківщини і країни загалом. Пиши прямо, що окопи в одній низині дозволили ворогу проватися широким фронтом у двух географічних точках харківщини.
Версія номер два, про здачу півдня сержантом.
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26.05.2024 12:04 Ответить
не сідай за "клаву" бухим
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26.05.2024 14:20 Ответить
Не сідай за клаву заробляти гроші
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26.05.2024 14:26 Ответить
подолякоскот менше тявкай шавка
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26.05.2024 15:34 Ответить
А тих командирів часом не д'єрмак через Сирського попризначав?
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23.05.2024 18:40 Ответить
Знову військові винні?
Цепні собачки Татарова-Єрмачка отримали команду знайти цапів відбувайлів?
Треба отих "правоохоронців" з ДБР самих у першу лінію.
В окопчик, який вирив Синемордов і компанія. Якого, до речі, навіть не згадують.
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23.05.2024 18:40 Ответить
На скількі я розумію Синьогубів був відповідальний за 3 лінію..за фортифікації..Вже нібито відмазався..
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26.05.2024 00:50 Ответить
Звісно, що всі ваші відмазилися. Якби не відмазалися, хто б тобі гроші платив щоб відмазувати ?
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26.05.2024 12:08 Ответить
Синьосракий вгодований мусор поза підозрою, фіктивних фірм не було,то всьо кацапське іпсо
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23.05.2024 18:41 Ответить
Ну шо ж, очікувано! Щоб вигородити не легітимного і його шобли - спустили на ЗСУ не тільки безумну шавку безуглу, а тепер вже ціле ДБР, що тільки тільки ще раз доводить - вони суки бояться за свою шкуру і відчувають, що їх будуть вішати вверх ногами. Ці подонки готові зробити все, що завгодно, аби втекти від відповідальності! І ось зараз вони починають активно знищувати тих, хто стоїть на захисті держави, користуючись уставами ЗСУ.
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23.05.2024 18:43 Ответить
А действия Верховного? Кто у нас рассказывал что там самые мощные укрепления и муха не пролетит? Кто ответит за пи@динг денег в таких масштабах?
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23.05.2024 18:44 Ответить
Усі ми ответім,підвищать податки.
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23.05.2024 18:47 Ответить
Його надурили. І він не краде. І не бреше. Мабудь. І взагалі він - Бубочка!
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23.05.2024 19:06 Ответить
«Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом», - подчеркнул Александр Зеленский и добавил, что разочарование от правления нового президента Украины возникло только «у тупых». По мнению мужчины, умные граждане понимают, что Владимир Зеленский является честным человеком, выполняющим свои обещания, но прошло еще слишком мало времени для получения результатов.
17.12.2019
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23.05.2024 19:34 Ответить
Бред зелёной кобылы.
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23.05.2024 18:47 Ответить
Во время войны гражданские судят военных?Зеленый идиотизм!Представляете,да!?Это любой следак может узнать состав,колличество,расположение войск и т.д.К тому же офицеры должны ,вместо того что бы управлять боем,собирать кучу "папірців"для прикрытия своего зада от дбр.А Бутусов потом снимает ролики про плоких военноначальников которые большую часть своего времени тратят на отчеты,а не на организацию обороны.
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23.05.2024 18:53 Ответить
сергей жопов,не гоні на Бутусова,а йди воювати!
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23.05.2024 19:12 Ответить
А может это Бутусову не надо гнать на военных ,а тебе на меня и идти воевать?Ты сам то,с окопа пишешь?
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23.05.2024 19:31 Ответить
кремлядь Іванова тупий висер бота
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26.05.2024 15:35 Ответить
продажеі мєнти полізли на військових? вилучають секретні документи?
україну, навмисно штовхають в хаос!
оці вимкнення світла, графіки подачі води.
кацапські криси, активізували план розвалу україни зсередини.
план, останньої надії!

щось не добре, відчуває моя дупа!
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23.05.2024 18:58 Ответить
А на війну дбр не хоче йти?
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23.05.2024 19:11 Ответить
А одного гавнокомандувача з дерьмаком не провірять?
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23.05.2024 19:11 Ответить
А дії Зеленского, та ОПи, яка теж взялась керувати Армією, перевіряти ніхто не збирається? Розвідки, як наша, так і Західна, попереджали про наступ кацапні. Але хтось з суфлеру читав, що там варіантів лаптєногим нема. Бо там побудовані потужні і чіткі укріплення. І про нехватку сил противника для прориву.
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23.05.2024 19:12 Ответить
То це військові не побудували фортифікації?
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23.05.2024 19:14 Ответить
ох і рожа, у цього підара сірьожі...
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23.05.2024 19:18 Ответить
Варто з цього дрища Сірожи зняти окуляри і збрити брови то він буде схожий на балакуючу піхву.
Як і все бидло з ж...ОПи блазня.
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26.05.2024 15:35 Ответить
хай перевірить спочатку дії президента...
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23.05.2024 19:19 Ответить
Какой сейчас самый популярный вид спорта в Украине? Правильно бег по граблям...Никогда такого небуло и вот опять...Следствие ведёт знатоки...тфу ДБР, значит виновных стопудово знайдуть...И я могу предсказать кто виноватый...В первую чергу Залужный, который смиренно согласился на ссылку в Британию, дальше Роман Червинский, который залишил свою дилянку и спрятался непонятно в каком Сизо и наконец пришли к главным злодеям..конечно это солдаты, которые не то что вовремя не успели лопатами оборудовать бетонные укрытя, но и позорно отказалиь умирать в чистом поле перед противником перевышающим в несколько раз, наступление которого давно ждали...наверное устали ждать и решили уйти...Всё идёт про проверенному шляху...у ДБР рука набита осталась только морда...Какая такая цепочка? Я помню как всё начиналось...Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Марьинка...и ещё куча сёл в Харковской области...вопрос простой...ху нехт? Если не проводить афтер акшен ревью а к делу привлечь ДБР, вопрос времени когда история повторится снова...Мораль сей басни такова...ТЦК должны работать жоще и хватать мужиков не только на улице но и пора начинать с обходов квартир....Тогда народа на нуле будет тьма и россияне ивидев сколько там солдат скорей всего повернут назад...Я впевненный что адрюха дермак с мишой минским убедили клоуна по совместительству нелегитимного пересидента вован непарься, всё буде гаразд...европейцы и американцы дадут нам и бабло и оружие несмотря на то сколько из выделленных средств мы скомуниздим и наарахамим, они же не хотят что москали дошли до них? Куда они денуться а мы будем робить что хотим....А если в какой то момент такая схема даст сбой?....
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23.05.2024 19:21 Ответить
И я могу предсказать кто виноватый..
Как кто? Ну конечно же Порошенко!
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26.05.2024 11:04 Ответить
Що мені не подобається , то що звинувачуються військові, причому ніхто не цікавиться підготовкою фортифікацій з боку військової адміністрації, бо то здається, було їхнім завданням.
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23.05.2024 19:24 Ответить
А ермака,синегубова,умерова и остальной своры включая голобородька проверить не думали? А то после победы они все разбегутся по всей Европе и станут политическими беженцами с миллионными счетами после мародерства на крови
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23.05.2024 19:33 Ответить
Основная масса из них разбежится по Израилям. Оттуда своих не выдают.
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26.05.2024 18:46 Ответить
До речі!
Впевнені на 100 що зараз ( з березня 22гого) потрохи збирається справа по здачі Півдня за тиждень в 2022. Хто зовсім незручний того на нуль, хто договірний -на посаду + компроматів.
Думаю що ми всі оху@ємо від результатів цього слідства. Лишилось дочекатись, що також під сумнівом, бо зелені будуть робити все щоб навічно, хіба що щось піде не так.
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23.05.2024 19:36 Ответить
Шукають цапів-відбувайлів. А те, що недонапаліон звільнив нормальне командування на "чєго ізволітє барін" і маємо тепер наслідки многоходовщіка-2, то нікого не цікавить.
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23.05.2024 19:58 Ответить
Чекаємо на розслідування прориву кацапів із Криму, оточення Волоновахи
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23.05.2024 20:24 Ответить
Інформація для роздумів:
- щодо розмінування адмінкордону з Кримом - ;
- щодо прориву на Волноваху і оточення Маріуполя - .
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23.05.2024 22:06 Ответить
Опять нє получілось в ...ОПівських лідорков потрафити х.....перед історічєской встрєчєй товаріщєй Пу і Сі.
Льоха Джілі почав кампашку спасєнія Дерьмака, Сінєгубова со товаріщі. Шо Льоха,шо Сінєгубов-обоє протеже послихи Вєніковой. Защіта зємлячєства чувашей - дєло саміх утопающих. Пішли по кальці,розробленої ще одним чувашем бездипломним Портковим. Будуть проводити експертизу. Колись Малюська повідомляв порткова, що такі експертизи не передбачені законом і не входять до компетенції Мінюсту а "видатний ваєнний експерт" Рувін є самозванцем у цій сфері. А той грузін, який підмахував договори з потужними бомжами Кірюші Тимошенка із Кам'янська ще не здриснув з України
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23.05.2024 21:40 Ответить
Оттже ****..во: крайніми роблять 125-ку, яка сиділа в недороблених бліндажах, де особовий скалд мужики наловленя на вулиці 40+, без прикриття артилеріі, без мінування… уроди
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25.05.2024 15:12 Ответить
А гівнокомандувач не при делах ?
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25.05.2024 22:21 Ответить
Так надо с ВЕРХОВНОГО начинать . И желательно с 2019 года . Там эпизодов " подготовки" будет , на сто томов уголовного дела.
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25.05.2024 22:34 Ответить
Зелені ублюдки риють собі велику могилу спихуючи крадіжки на будівництві оборонних споруд без яких неможливо втримати оборону нібито на дезертирство віськових.
Ще у ДРБ важка задача - як під час слідства не вийти на головного махінатора, Зеленського.
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25.05.2024 22:34 Ответить
Як Зеленський три роки готувався до війни -

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=194s Мрія, Єрмак, Сайгадачний, Оман, Патрушев, договорняки, без НАТО.
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25.05.2024 22:38 Ответить
"Відоме своєю стійкістю і героїзмом ДБР, не гаючи часу, розпочало розслідування проти командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів, які на думку надійно заброньованих від фронту слідчих ДБР не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ.

Це стосовно, наприклад, Портнова ДБР дуже поважає презумпцію невинувтості.

А щоб зареєструвати провадження проти військових ДБР знадобилося не більше доби. Події відбулися 10 травня, а 11-го провадження вже зареєстроване. І вже працюють. Експертизу призначили і документи бойового управління вилучають.

І дійсно, хто об'єктивно оцінить дії військових на передньому краї, як не заброньовані від фронту слідчі ДБР, та експерти, що, напевне, працюватимуть над експертним висновком прямо в окопах."
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25.05.2024 22:41 Ответить
Тобто на будівництві укріплень краде ставленик ЗЕлідора - керівник харківської ОВА Сінєгубов, про що нещодавно був гучний скандал
а кримінальні справи заводять проти військових??? Щоб мудрому наріду через єдиний пропагандонський шмарафон перевести стрєлкі зі справжніх винуватців, яких призначає особисто Зеленський, на "цапів відбувайлів" - військових. Йде повномасштабна атака на ЗСУ з метою дискредитації армії і все щоб прикрити тухєс Зелідора, який несе пряму відповідальність за розкрадання на будівництві укріплень його главами ОВА. І той факт, що Сінєгубов досі не відсторонений та не покараний, каже про те що Зеленський і в тємє і в долє...
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25.05.2024 22:45 Ответить
Питань до влади багато, особливо після "смішних", аж плакати хочеться, укріплень у вигляді будиночків з майнкрафту але каомандування бригади проїбало теж чиамло чого. на першій лінії то їх був обовязок організувати кацапам зустріч по-людськи
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25.05.2024 22:57 Ответить
А може почати з банкової?
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25.05.2024 23:58 Ответить
А може одночасно?
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26.05.2024 10:31 Ответить
З банковаї потрібно було починати у 2015 році. Зараз потрібно всіх "фахівців" ДБР пропустити через передову, бо кращого способк збіру даних до матеріалів слідства не існує! Вони ж усі в броні.
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26.05.2024 00:42 Ответить
А що вони в тому розуміють ? Мабуть зебіл дав наказ створити кримінальну справу на кожного командира. Сидять писарчуки в тилу і пишуть. Уявіть цілу зграю марьяшок безуглих, якими і є дбр.
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26.05.2024 09:00 Ответить
в цій новині, чудово все!
тупорилий мєнт, розслідує дії військових?
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26.05.2024 09:36 Ответить
Как всегда будут виноваты солдаты что не вырили себе окопы лопатами уже при наступлении кацапов. Также солдаты виноваты что не купили миллион дронов. Главный воздухан года (Зеля по версии Политико мрійник року) забыл о фронте перед наступление.
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26.05.2024 11:30 Ответить
Вам не кажеться странным, что в руководстве все знают где и когда кацапы нападут, но фронт в этом месте оказываеться пустым ???

Когда власть ЕРМАКА перестанет сливать територии РФ ?
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26.05.2024 11:31 Ответить
Всегда виноват народ. Плохо воюет, мало налогов платит. А Ермарчье дерьмовое всегда молодец. Воруют деньги, грабят бизнес с Гетьманцевым, не покупают дроны, не делают фортефикации, крышуют корупционеров, не гласно дают приказы любой ценой паковать мужиков избивая их в некоорых случаях с летальным исходом. Они же крышуют, а значит ни один тцкашнтк не сядет в тюрьму
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26.05.2024 11:37 Ответить
Мінімалка в дбр 200000
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26.05.2024 12:23 Ответить
тобто до підарів, які за 2 роки не побудували укріплення, питань нема, вірно? є лише питання до військових...

а потім дивуються, чому люди не хотять мобілізовуватись до війська
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26.05.2024 12:53 Ответить
Ну шо ви напали на бубочку і його ж...ОПу?Ну всралися, їм-же не вперше.
Хоча, з другого боку, ЗЕбанута банда зняла найкращого нашого головнокомандуючого генерала Залужного і з ним ще 17 генералів, то зграї ЗЕбанутих шакалів нема на кому зло зігнати за те, що обісралися з ніг до голови. Як там кукурікали пархаті в 19 році, бізнес на крові? А військові виноваті, що ЗЕбанута срань гроші розікрала і замість справжньої лінії оборони були вириті траншеї без всяких укріплень, як кажуть, дешево і сердито?
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26.05.2024 15:48 Ответить
тобто війська мали не відходити, а лишитися на необладнаних позиціях, попасти в оточення і загинути, і, таким чином, наказ Хла про Вовчанськ за 2 дні був би виконаний.
Звісно Синєгубова в розслідуванні немає, та й позиції більше не перевіриш.
Але це все дуже нагадує "неочікуванний" напад 22 року.
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26.05.2024 16:28 Ответить
Мост хвиля від Клічка допоможе сбивати КАБи та ракети.
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26.05.2024 18:27 Ответить
Головне в результаті розслідування не вийти на себе. Вже весь світ знає, що не було фортифікацій.
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26.05.2024 19:05 Ответить
 
 