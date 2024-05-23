ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров, - СМИ

Территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные судебного реестра, информирует Цензор.НЕТ.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Сухопутных войск ВСУ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью до одной роты, которые входили в состав первого эшелона обороны. Вследствие этой внештатной ситуации наступление россиян пришлось отражать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения. Всего в материалах дела фигурирует фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

Кроме этого, следствие получило доступы к решениям командиров указанных военных формирований по выполнению боевых распоряжений в районе происшествия; документам относительно достоверных данных об укомплектованности личным составом, вооружением и военной техникой вышеуказанных воинских частей на 10 мая 2024 года; документам о состоянии фортификационного оборудования в месте происшествия и инженерных заграждений; формулярам заграждений и другим документам.

Сейчас в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство открыто 11 мая 2024 года по фактам халатного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольного оставления поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям - 10 лет лишения свободы.

Ранее в 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали подобные обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

"То ли от незнания ситуации, то ли от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей", - сказал командир 125-й бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападения РФ комбриг заверил: ситуация в полосе обороны его бригады сложная, но контролируемая. "Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе", - пояснил Горбенко.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая, был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

По данным ресурса DeepState, по состоянию на 23 мая в оккупацию попали 10 приграничных населенных пунктов Харьковщины.