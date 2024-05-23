ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров, - СМИ
Территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.
Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные судебного реестра, информирует Цензор.НЕТ.
По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Сухопутных войск ВСУ в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью до одной роты, которые входили в состав первого эшелона обороны. Вследствие этой внештатной ситуации наступление россиян пришлось отражать силами второго эшелона обороны.
По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения. Всего в материалах дела фигурирует фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.
Кроме этого, следствие получило доступы к решениям командиров указанных военных формирований по выполнению боевых распоряжений в районе происшествия; документам относительно достоверных данных об укомплектованности личным составом, вооружением и военной техникой вышеуказанных воинских частей на 10 мая 2024 года; документам о состоянии фортификационного оборудования в месте происшествия и инженерных заграждений; формулярам заграждений и другим документам.
Сейчас в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство открыто 11 мая 2024 года по фактам халатного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольного оставления поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям - 10 лет лишения свободы.
Ранее в 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали подобные обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.
"То ли от незнания ситуации, то ли от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей", - сказал командир 125-й бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападения РФ комбриг заверил: ситуация в полосе обороны его бригады сложная, но контролируемая. "Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе", - пояснил Горбенко.
На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая, был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
По данным ресурса DeepState, по состоянию на 23 мая в оккупацию попали 10 приграничных населенных пунктов Харьковщины.
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Бюджет: 3.8 млрд ₴ (2024).
Версія номер два, про здачу півдня сержантом.
Цепні собачки Татарова-Єрмачка отримали команду знайти цапів відбувайлів?
Треба отих "правоохоронців" з ДБР самих у першу лінію.
В окопчик, який вирив Синемордов і компанія. Якого, до речі, навіть не згадують.
17.12.2019
україну, навмисно штовхають в хаос!
оці вимкнення світла, графіки подачі води.
кацапські криси, активізували план розвалу україни зсередини.
план, останньої надії!
щось не добре, відчуває моя дупа!
Як і все бидло з ж...ОПи блазня.
Как кто? Ну конечно же Порошенко!
Впевнені на 100 що зараз ( з березня 22гого) потрохи збирається справа по здачі Півдня за тиждень в 2022. Хто зовсім незручний того на нуль, хто договірний -на посаду + компроматів.
Думаю що ми всі оху@ємо від результатів цього слідства. Лишилось дочекатись, що також під сумнівом, бо зелені будуть робити все щоб навічно, хіба що щось піде не так.
- щодо розмінування адмінкордону з Кримом - ;
- щодо прориву на Волноваху і оточення Маріуполя - .
Льоха Джілі почав кампашку спасєнія Дерьмака, Сінєгубова со товаріщі. Шо Льоха,шо Сінєгубов-обоє протеже послихи Вєніковой. Защіта зємлячєства чувашей - дєло саміх утопающих. Пішли по кальці,розробленої ще одним чувашем бездипломним Портковим. Будуть проводити експертизу. Колись Малюська повідомляв порткова, що такі експертизи не передбачені законом і не входять до компетенції Мінюсту а "видатний ваєнний експерт" Рувін є самозванцем у цій сфері. А той грузін, який підмахував договори з потужними бомжами Кірюші Тимошенка із Кам'янська ще не здриснув з України
Ще у ДРБ важка задача - як під час слідства не вийти на головного махінатора, Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=194s Мрія, Єрмак, Сайгадачний, Оман, Патрушев, договорняки, без НАТО.
Це стосовно, наприклад, Портнова ДБР дуже поважає презумпцію невинувтості.
А щоб зареєструвати провадження проти військових ДБР знадобилося не більше доби. Події відбулися 10 травня, а 11-го провадження вже зареєстроване. І вже працюють. Експертизу призначили і документи бойового управління вилучають.
І дійсно, хто об'єктивно оцінить дії військових на передньому краї, як не заброньовані від фронту слідчі ДБР, та експерти, що, напевне, працюватимуть над експертним висновком прямо в окопах."
а кримінальні справи заводять проти військових??? Щоб мудрому наріду через єдиний пропагандонський шмарафон перевести стрєлкі зі справжніх винуватців, яких призначає особисто Зеленський, на "цапів відбувайлів" - військових. Йде повномасштабна атака на ЗСУ з метою дискредитації армії і все щоб прикрити тухєс Зелідора, який несе пряму відповідальність за розкрадання на будівництві укріплень його главами ОВА. І той факт, що Сінєгубов досі не відсторонений та не покараний, каже про те що Зеленський і в тємє і в долє...
тупорилий мєнт, розслідує дії військових?
Когда власть ЕРМАКА перестанет сливать територии РФ ?
а потім дивуються, чому люди не хотять мобілізовуватись до війська
Хоча, з другого боку, ЗЕбанута банда зняла найкращого нашого головнокомандуючого генерала Залужного і з ним ще 17 генералів, то зграї ЗЕбанутих шакалів нема на кому зло зігнати за те, що обісралися з ніг до голови. Як там кукурікали пархаті в 19 році, бізнес на крові? А військові виноваті, що ЗЕбанута срань гроші розікрала і замість справжньої лінії оборони були вириті траншеї без всяких укріплень, як кажуть, дешево і сердито?
Звісно Синєгубова в розслідуванні немає, та й позиції більше не перевіриш.
Але це все дуже нагадує "неочікуванний" напад 22 року.