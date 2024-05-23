ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів, - ЗМІ
Територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.
Про це повідомляє Главком з посиланням на дані судового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.
За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків", оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сухопутних військ ЗСУ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.
За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.
Крім цього, слідство отримало доступи до рішень командирів вказаних військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень в районі події; документів щодо достовірних даних про укомплектованості особовим складом, озброєнням та військової технікою вищевказаних військових частин на 10 травня 2024 року; документів щодо стану фортифікаційного обладнання у місці події та інженерних загороджень; формулярів загороджень та інших документів.
Наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу. Саме ж кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.
Раніше у 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали подібні звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.
"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів", – сказав командир 125-ї бригади генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападу РФ комбриг запевнив: ситуація в смузі оборони його бригади складна, але контрольована. "Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі", – пояснив Горбенко.
На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.
За даними ресурсу DeepState, станом на 23 травня в окупацію потрапили 10 прикордонних населених пунктів Харківщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бюджет: 3.8 млрд ₴ (2024).
Версія номер два, про здачу півдня сержантом.
Цепні собачки Татарова-Єрмачка отримали команду знайти цапів відбувайлів?
Треба отих "правоохоронців" з ДБР самих у першу лінію.
В окопчик, який вирив Синемордов і компанія. Якого, до речі, навіть не згадують.
17.12.2019
україну, навмисно штовхають в хаос!
оці вимкнення світла, графіки подачі води.
кацапські криси, активізували план розвалу україни зсередини.
план, останньої надії!
щось не добре, відчуває моя дупа!
Як і все бидло з ж...ОПи блазня.
Как кто? Ну конечно же Порошенко!
Впевнені на 100 що зараз ( з березня 22гого) потрохи збирається справа по здачі Півдня за тиждень в 2022. Хто зовсім незручний того на нуль, хто договірний -на посаду + компроматів.
Думаю що ми всі оху@ємо від результатів цього слідства. Лишилось дочекатись, що також під сумнівом, бо зелені будуть робити все щоб навічно, хіба що щось піде не так.
- щодо розмінування адмінкордону з Кримом - ;
- щодо прориву на Волноваху і оточення Маріуполя - .
Льоха Джілі почав кампашку спасєнія Дерьмака, Сінєгубова со товаріщі. Шо Льоха,шо Сінєгубов-обоє протеже послихи Вєніковой. Защіта зємлячєства чувашей - дєло саміх утопающих. Пішли по кальці,розробленої ще одним чувашем бездипломним Портковим. Будуть проводити експертизу. Колись Малюська повідомляв порткова, що такі експертизи не передбачені законом і не входять до компетенції Мінюсту а "видатний ваєнний експерт" Рувін є самозванцем у цій сфері. А той грузін, який підмахував договори з потужними бомжами Кірюші Тимошенка із Кам'янська ще не здриснув з України
Ще у ДРБ важка задача - як під час слідства не вийти на головного махінатора, Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=194s Мрія, Єрмак, Сайгадачний, Оман, Патрушев, договорняки, без НАТО.
Це стосовно, наприклад, Портнова ДБР дуже поважає презумпцію невинувтості.
А щоб зареєструвати провадження проти військових ДБР знадобилося не більше доби. Події відбулися 10 травня, а 11-го провадження вже зареєстроване. І вже працюють. Експертизу призначили і документи бойового управління вилучають.
І дійсно, хто об'єктивно оцінить дії військових на передньому краї, як не заброньовані від фронту слідчі ДБР, та експерти, що, напевне, працюватимуть над експертним висновком прямо в окопах."
а кримінальні справи заводять проти військових??? Щоб мудрому наріду через єдиний пропагандонський шмарафон перевести стрєлкі зі справжніх винуватців, яких призначає особисто Зеленський, на "цапів відбувайлів" - військових. Йде повномасштабна атака на ЗСУ з метою дискредитації армії і все щоб прикрити тухєс Зелідора, який несе пряму відповідальність за розкрадання на будівництві укріплень його главами ОВА. І той факт, що Сінєгубов досі не відсторонений та не покараний, каже про те що Зеленський і в тємє і в долє...
тупорилий мєнт, розслідує дії військових?
Когда власть ЕРМАКА перестанет сливать територии РФ ?
а потім дивуються, чому люди не хотять мобілізовуватись до війська
Хоча, з другого боку, ЗЕбанута банда зняла найкращого нашого головнокомандуючого генерала Залужного і з ним ще 17 генералів, то зграї ЗЕбанутих шакалів нема на кому зло зігнати за те, що обісралися з ніг до голови. Як там кукурікали пархаті в 19 році, бізнес на крові? А військові виноваті, що ЗЕбанута срань гроші розікрала і замість справжньої лінії оборони були вириті траншеї без всяких укріплень, як кажуть, дешево і сердито?
Звісно Синєгубова в розслідуванні немає, та й позиції більше не перевіриш.
Але це все дуже нагадує "неочікуванний" напад 22 року.