ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів, - ЗМІ

Територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

Про це повідомляє Главком з посиланням на дані судового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків", оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сухопутних військ ЗСУ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.

Крім цього, слідство отримало доступи до рішень командирів вказаних військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень в районі події; документів щодо достовірних даних про укомплектованості особовим складом, озброєнням та військової технікою вищевказаних військових частин на 10 травня 2024 року; документів щодо стану фортифікаційного обладнання у місці події та інженерних загороджень; формулярів загороджень та інших документів.

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Наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу. Саме ж кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.

Раніше у 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали подібні звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів", – сказав командир 125-ї бригади генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападу РФ комбриг запевнив: ситуація в смузі оборони його бригади складна, але контрольована. "Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі", – пояснив Горбенко.

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На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

За даними ресурсу DeepState, станом на 23 травня в окупацію потрапили 10 прикордонних населених пунктів Харківщини.