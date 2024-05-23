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Новини Війна
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ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів, - ЗМІ

Бої на Харківщині

Територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

Про це повідомляє Главком з посиланням на дані судового реєстру, інформує Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків", оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Сухопутних військ ЗСУ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

витяг з реєстра розслідування ДБР

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.

Крім цього, слідство отримало доступи до рішень командирів вказаних військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень в районі події; документів щодо достовірних даних про укомплектованості особовим складом, озброєнням та військової технікою вищевказаних військових частин на 10 травня 2024 року; документів щодо стану фортифікаційного обладнання у місці події та інженерних загороджень; формулярів загороджень та інших документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ. Ворог безуспішно намагається підтримати активні штурмові дії, - Сирський

Наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу. Саме ж кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.

Раніше у 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали подібні звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів", – сказав командир 125-ї бригади генерал-лейтенант Артур Горбенко. На момент нападу РФ комбриг запевнив: ситуація в смузі оборони його бригади складна, але контрольована. "Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі", – пояснив  Горбенко.

Також читайте: Війська РФ намагатимуться просунутися далі вглиб Харківщини для створення буферної зони вздовж кордону, - Остін

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

За даними ресурсу DeepState, станом на 23 травня в окупацію потрапили 10 прикордонних населених пунктів Харківщини.

Автор: 

Харківщина (6054) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+47
Это просто тупая попытка отвлечь внимание от пи@динга денег на строительстве "самых мощных укреплений". И всего лишь.
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23.05.2024 18:46
+38
А действия Верховного? Кто у нас рассказывал что там самые мощные укрепления и муха не пролетит? Кто ответит за пи@динг денег в таких масштабах?
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23.05.2024 18:44
+36
Не там копаєте,суки!
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23.05.2024 18:36
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Це часом не командири з 125-ї бригади ТрО ?
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23.05.2024 18:36 Відповісти
Це часом не зеля?
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23.05.2024 21:22 Відповісти
Часом він. Треба скидати доки він армію за свої зради не розігнав.
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26.05.2024 10:05 Відповісти
Не там копаєте,суки!
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23.05.2024 18:36 Відповісти
де-бе-ре -- це нев'ї*енний резерв щодо зупинення проривів на першій лінії - вже пора їх трохи помацяти за м'яке вим'я, ні?
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23.05.2024 18:39 Відповісти
Державне бюро розслідувань

Бюджет: 3.8 млрд ₴ (2024).
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23.05.2024 18:42 Відповісти
чисельність працівників Державного бюро розслідувань, становить 1 600 осіб.
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23.05.2024 18:43 Відповісти
Тобто 2 375 000 грн. в рік або майже 200 тис. грн. на місяць на одне рило?
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23.05.2024 18:48 Відповісти
Саме так.
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23.05.2024 18:57 Відповісти
Може б краще керівництво 125 бригади почало розслідування діяльності дєрьмака, татарова, вазєлєніна та їх псів заброньованих з дбр??
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26.05.2024 15:33 Відповісти
Мєнти з дбр розслідують бойові дії ЗСУ? А хто експерт, а потім цивільна тьотка у мантії буде судити?
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23.05.2024 18:40 Відповісти
Это просто тупая попытка отвлечь внимание от пи@динга денег на строительстве "самых мощных укреплений". И всего лишь.
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23.05.2024 18:46 Відповісти
не думаю що на тому піздінгу тамтешні генерали руки не нагріли...мене взагалі більше бентежить будівництво укріплень в низині, в супереч фортифікаційним розумінняи... це взагалі грощі на вітер...і де були тамтешні військові?
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23.05.2024 19:04 Відповісти
Тебе турбує , щоб вивести Зелене пусте місце від відповідальності як верхоглавкома до оборони харківщини і країни загалом. Пиши прямо, що окопи в одній низині дозволили ворогу проватися широким фронтом у двух географічних точках харківщини.
Версія номер два, про здачу півдня сержантом.
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26.05.2024 12:04 Відповісти
не сідай за "клаву" бухим
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26.05.2024 14:20 Відповісти
Не сідай за клаву заробляти гроші
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26.05.2024 14:26 Відповісти
подолякоскот менше тявкай шавка
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26.05.2024 15:34 Відповісти
А тих командирів часом не д'єрмак через Сирського попризначав?
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23.05.2024 18:40 Відповісти
Знову військові винні?
Цепні собачки Татарова-Єрмачка отримали команду знайти цапів відбувайлів?
Треба отих "правоохоронців" з ДБР самих у першу лінію.
В окопчик, який вирив Синемордов і компанія. Якого, до речі, навіть не згадують.
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23.05.2024 18:40 Відповісти
На скількі я розумію Синьогубів був відповідальний за 3 лінію..за фортифікації..Вже нібито відмазався..
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26.05.2024 00:50 Відповісти
Звісно, що всі ваші відмазилися. Якби не відмазалися, хто б тобі гроші платив щоб відмазувати ?
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26.05.2024 12:08 Відповісти
Синьосракий вгодований мусор поза підозрою, фіктивних фірм не було,то всьо кацапське іпсо
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23.05.2024 18:41 Відповісти
Ну шо ж, очікувано! Щоб вигородити не легітимного і його шобли - спустили на ЗСУ не тільки безумну шавку безуглу, а тепер вже ціле ДБР, що тільки тільки ще раз доводить - вони суки бояться за свою шкуру і відчувають, що їх будуть вішати вверх ногами. Ці подонки готові зробити все, що завгодно, аби втекти від відповідальності! І ось зараз вони починають активно знищувати тих, хто стоїть на захисті держави, користуючись уставами ЗСУ.
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23.05.2024 18:43 Відповісти
А действия Верховного? Кто у нас рассказывал что там самые мощные укрепления и муха не пролетит? Кто ответит за пи@динг денег в таких масштабах?
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23.05.2024 18:44 Відповісти
Усі ми ответім,підвищать податки.
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23.05.2024 18:47 Відповісти
Його надурили. І він не краде. І не бреше. Мабудь. І взагалі він - Бубочка!
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23.05.2024 19:06 Відповісти
«Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом», - подчеркнул Александр Зеленский и добавил, что разочарование от правления нового президента Украины возникло только «у тупых». По мнению мужчины, умные граждане понимают, что Владимир Зеленский является честным человеком, выполняющим свои обещания, но прошло еще слишком мало времени для получения результатов.
17.12.2019
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23.05.2024 19:34 Відповісти
Бред зелёной кобылы.
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23.05.2024 18:47 Відповісти
Во время войны гражданские судят военных?Зеленый идиотизм!Представляете,да!?Это любой следак может узнать состав,колличество,расположение войск и т.д.К тому же офицеры должны ,вместо того что бы управлять боем,собирать кучу "папірців"для прикрытия своего зада от дбр.А Бутусов потом снимает ролики про плоких военноначальников которые большую часть своего времени тратят на отчеты,а не на организацию обороны.
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23.05.2024 18:53 Відповісти
сергей жопов,не гоні на Бутусова,а йди воювати!
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23.05.2024 19:12 Відповісти
А может это Бутусову не надо гнать на военных ,а тебе на меня и идти воевать?Ты сам то,с окопа пишешь?
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23.05.2024 19:31 Відповісти
кремлядь Іванова тупий висер бота
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26.05.2024 15:35 Відповісти
продажеі мєнти полізли на військових? вилучають секретні документи?
україну, навмисно штовхають в хаос!
оці вимкнення світла, графіки подачі води.
кацапські криси, активізували план розвалу україни зсередини.
план, останньої надії!

щось не добре, відчуває моя дупа!
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23.05.2024 18:58 Відповісти
А на війну дбр не хоче йти?
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23.05.2024 19:11 Відповісти
А одного гавнокомандувача з дерьмаком не провірять?
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23.05.2024 19:11 Відповісти
А дії Зеленского, та ОПи, яка теж взялась керувати Армією, перевіряти ніхто не збирається? Розвідки, як наша, так і Західна, попереджали про наступ кацапні. Але хтось з суфлеру читав, що там варіантів лаптєногим нема. Бо там побудовані потужні і чіткі укріплення. І про нехватку сил противника для прориву.
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23.05.2024 19:12 Відповісти
То це військові не побудували фортифікації?
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23.05.2024 19:14 Відповісти
ох і рожа, у цього підара сірьожі...
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23.05.2024 19:18 Відповісти
Варто з цього дрища Сірожи зняти окуляри і збрити брови то він буде схожий на балакуючу піхву.
Як і все бидло з ж...ОПи блазня.
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26.05.2024 15:35 Відповісти
хай перевірить спочатку дії президента...
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23.05.2024 19:19 Відповісти
Какой сейчас самый популярный вид спорта в Украине? Правильно бег по граблям...Никогда такого небуло и вот опять...Следствие ведёт знатоки...тфу ДБР, значит виновных стопудово знайдуть...И я могу предсказать кто виноватый...В первую чергу Залужный, который смиренно согласился на ссылку в Британию, дальше Роман Червинский, который залишил свою дилянку и спрятался непонятно в каком Сизо и наконец пришли к главным злодеям..конечно это солдаты, которые не то что вовремя не успели лопатами оборудовать бетонные укрытя, но и позорно отказалиь умирать в чистом поле перед противником перевышающим в несколько раз, наступление которого давно ждали...наверное устали ждать и решили уйти...Всё идёт про проверенному шляху...у ДБР рука набита осталась только морда...Какая такая цепочка? Я помню как всё начиналось...Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Марьинка...и ещё куча сёл в Харковской области...вопрос простой...ху нехт? Если не проводить афтер акшен ревью а к делу привлечь ДБР, вопрос времени когда история повторится снова...Мораль сей басни такова...ТЦК должны работать жоще и хватать мужиков не только на улице но и пора начинать с обходов квартир....Тогда народа на нуле будет тьма и россияне ивидев сколько там солдат скорей всего повернут назад...Я впевненный что адрюха дермак с мишой минским убедили клоуна по совместительству нелегитимного пересидента вован непарься, всё буде гаразд...европейцы и американцы дадут нам и бабло и оружие несмотря на то сколько из выделленных средств мы скомуниздим и наарахамим, они же не хотят что москали дошли до них? Куда они денуться а мы будем робить что хотим....А если в какой то момент такая схема даст сбой?....
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23.05.2024 19:21 Відповісти
И я могу предсказать кто виноватый..
Как кто? Ну конечно же Порошенко!
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26.05.2024 11:04 Відповісти
Що мені не подобається , то що звинувачуються військові, причому ніхто не цікавиться підготовкою фортифікацій з боку військової адміністрації, бо то здається, було їхнім завданням.
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23.05.2024 19:24 Відповісти
А ермака,синегубова,умерова и остальной своры включая голобородька проверить не думали? А то после победы они все разбегутся по всей Европе и станут политическими беженцами с миллионными счетами после мародерства на крови
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23.05.2024 19:33 Відповісти
Основная масса из них разбежится по Израилям. Оттуда своих не выдают.
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26.05.2024 18:46 Відповісти
До речі!
Впевнені на 100 що зараз ( з березня 22гого) потрохи збирається справа по здачі Півдня за тиждень в 2022. Хто зовсім незручний того на нуль, хто договірний -на посаду + компроматів.
Думаю що ми всі оху@ємо від результатів цього слідства. Лишилось дочекатись, що також під сумнівом, бо зелені будуть робити все щоб навічно, хіба що щось піде не так.
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23.05.2024 19:36 Відповісти
Шукають цапів-відбувайлів. А те, що недонапаліон звільнив нормальне командування на "чєго ізволітє барін" і маємо тепер наслідки многоходовщіка-2, то нікого не цікавить.
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23.05.2024 19:58 Відповісти
Чекаємо на розслідування прориву кацапів із Криму, оточення Волоновахи
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23.05.2024 20:24 Відповісти
Інформація для роздумів:
- щодо розмінування адмінкордону з Кримом - ;
- щодо прориву на Волноваху і оточення Маріуполя - .
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23.05.2024 22:06 Відповісти
Опять нє получілось в ...ОПівських лідорков потрафити х.....перед історічєской встрєчєй товаріщєй Пу і Сі.
Льоха Джілі почав кампашку спасєнія Дерьмака, Сінєгубова со товаріщі. Шо Льоха,шо Сінєгубов-обоє протеже послихи Вєніковой. Защіта зємлячєства чувашей - дєло саміх утопающих. Пішли по кальці,розробленої ще одним чувашем бездипломним Портковим. Будуть проводити експертизу. Колись Малюська повідомляв порткова, що такі експертизи не передбачені законом і не входять до компетенції Мінюсту а "видатний ваєнний експерт" Рувін є самозванцем у цій сфері. А той грузін, який підмахував договори з потужними бомжами Кірюші Тимошенка із Кам'янська ще не здриснув з України
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23.05.2024 21:40 Відповісти
Оттже ****..во: крайніми роблять 125-ку, яка сиділа в недороблених бліндажах, де особовий скалд мужики наловленя на вулиці 40+, без прикриття артилеріі, без мінування… уроди
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25.05.2024 15:12 Відповісти
А гівнокомандувач не при делах ?
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25.05.2024 22:21 Відповісти
Так надо с ВЕРХОВНОГО начинать . И желательно с 2019 года . Там эпизодов " подготовки" будет , на сто томов уголовного дела.
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25.05.2024 22:34 Відповісти
Зелені ублюдки риють собі велику могилу спихуючи крадіжки на будівництві оборонних споруд без яких неможливо втримати оборону нібито на дезертирство віськових.
Ще у ДРБ важка задача - як під час слідства не вийти на головного махінатора, Зеленського.
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25.05.2024 22:34 Відповісти
Як Зеленський три роки готувався до війни -

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=194s Мрія, Єрмак, Сайгадачний, Оман, Патрушев, договорняки, без НАТО.
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25.05.2024 22:38 Відповісти
"Відоме своєю стійкістю і героїзмом ДБР, не гаючи часу, розпочало розслідування проти командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів, які на думку надійно заброньованих від фронту слідчих ДБР не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ.

Це стосовно, наприклад, Портнова ДБР дуже поважає презумпцію невинувтості.

А щоб зареєструвати провадження проти військових ДБР знадобилося не більше доби. Події відбулися 10 травня, а 11-го провадження вже зареєстроване. І вже працюють. Експертизу призначили і документи бойового управління вилучають.

І дійсно, хто об'єктивно оцінить дії військових на передньому краї, як не заброньовані від фронту слідчі ДБР, та експерти, що, напевне, працюватимуть над експертним висновком прямо в окопах."
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25.05.2024 22:41 Відповісти
Тобто на будівництві укріплень краде ставленик ЗЕлідора - керівник харківської ОВА Сінєгубов, про що нещодавно був гучний скандал
а кримінальні справи заводять проти військових??? Щоб мудрому наріду через єдиний пропагандонський шмарафон перевести стрєлкі зі справжніх винуватців, яких призначає особисто Зеленський, на "цапів відбувайлів" - військових. Йде повномасштабна атака на ЗСУ з метою дискредитації армії і все щоб прикрити тухєс Зелідора, який несе пряму відповідальність за розкрадання на будівництві укріплень його главами ОВА. І той факт, що Сінєгубов досі не відсторонений та не покараний, каже про те що Зеленський і в тємє і в долє...
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25.05.2024 22:45 Відповісти
Питань до влади багато, особливо після "смішних", аж плакати хочеться, укріплень у вигляді будиночків з майнкрафту але каомандування бригади проїбало теж чиамло чого. на першій лінії то їх був обовязок організувати кацапам зустріч по-людськи
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25.05.2024 22:57 Відповісти
А може почати з банкової?
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25.05.2024 23:58 Відповісти
А може одночасно?
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26.05.2024 10:31 Відповісти
З банковаї потрібно було починати у 2015 році. Зараз потрібно всіх "фахівців" ДБР пропустити через передову, бо кращого способк збіру даних до матеріалів слідства не існує! Вони ж усі в броні.
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26.05.2024 00:42 Відповісти
А що вони в тому розуміють ? Мабуть зебіл дав наказ створити кримінальну справу на кожного командира. Сидять писарчуки в тилу і пишуть. Уявіть цілу зграю марьяшок безуглих, якими і є дбр.
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26.05.2024 09:00 Відповісти
в цій новині, чудово все!
тупорилий мєнт, розслідує дії військових?
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26.05.2024 09:36 Відповісти
Как всегда будут виноваты солдаты что не вырили себе окопы лопатами уже при наступлении кацапов. Также солдаты виноваты что не купили миллион дронов. Главный воздухан года (Зеля по версии Политико мрійник року) забыл о фронте перед наступление.
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26.05.2024 11:30 Відповісти
Вам не кажеться странным, что в руководстве все знают где и когда кацапы нападут, но фронт в этом месте оказываеться пустым ???

Когда власть ЕРМАКА перестанет сливать територии РФ ?
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26.05.2024 11:31 Відповісти
Всегда виноват народ. Плохо воюет, мало налогов платит. А Ермарчье дерьмовое всегда молодец. Воруют деньги, грабят бизнес с Гетьманцевым, не покупают дроны, не делают фортефикации, крышуют корупционеров, не гласно дают приказы любой ценой паковать мужиков избивая их в некоорых случаях с летальным исходом. Они же крышуют, а значит ни один тцкашнтк не сядет в тюрьму
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26.05.2024 11:37 Відповісти
Мінімалка в дбр 200000
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26.05.2024 12:23 Відповісти
тобто до підарів, які за 2 роки не побудували укріплення, питань нема, вірно? є лише питання до військових...

а потім дивуються, чому люди не хотять мобілізовуватись до війська
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26.05.2024 12:53 Відповісти
Ну шо ви напали на бубочку і його ж...ОПу?Ну всралися, їм-же не вперше.
Хоча, з другого боку, ЗЕбанута банда зняла найкращого нашого головнокомандуючого генерала Залужного і з ним ще 17 генералів, то зграї ЗЕбанутих шакалів нема на кому зло зігнати за те, що обісралися з ніг до голови. Як там кукурікали пархаті в 19 році, бізнес на крові? А військові виноваті, що ЗЕбанута срань гроші розікрала і замість справжньої лінії оборони були вириті траншеї без всяких укріплень, як кажуть, дешево і сердито?
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26.05.2024 15:48 Відповісти
тобто війська мали не відходити, а лишитися на необладнаних позиціях, попасти в оточення і загинути, і, таким чином, наказ Хла про Вовчанськ за 2 дні був би виконаний.
Звісно Синєгубова в розслідуванні немає, та й позиції більше не перевіриш.
Але це все дуже нагадує "неочікуванний" напад 22 року.
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26.05.2024 16:28 Відповісти
Мост хвиля від Клічка допоможе сбивати КАБи та ракети.
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26.05.2024 18:27 Відповісти
Головне в результаті розслідування не вийти на себе. Вже весь світ знає, що не було фортифікацій.
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26.05.2024 19:05 Відповісти
 
 