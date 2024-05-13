Бригадного генерала Драпатого призначено командувачем ОТУВ "Харків" замість Галушкіна, - ОСУВ "Хортиця"
Після початку наступу військ РФ на північ Харківської області було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на цій посаді замінив Михайло Драпатий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" виданню РБК-Україна.
"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - запевнили в ОСУВ "Хортиця".
Втім Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що заступниками Сирського стали Сухаревський і Лебеденко. Заступниками Баргилевича - Горбатюк, Олексій Шевченко та Драпатий.
Цензор.НЕТ також пропонує вашій увазі статтю про подвиг Михайла Драпатого.
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Та тут будь-яку адекватну людину, лиш би не та мерзота з його зеленим кодлом. Але ж ні, щоб не Порошенко... І як вам, весело, прІкольно? хотіли змін? Маєте, суки, жеріть...
Це пиз*дець....
бригадний генерал !!!! (найнижче генеральське звання) Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
звільняючи Генералів, ЗЄля захищає свою дупу, а не Україну !!!
Трибунал за некомпетентністьЩира подяка і підвищення.
Пам'ятаєте той знаменитий номер 95 кварталу про яйця в Рошені? Все по Фрейду. Про себе ж жартував.
наймолодший за званням бригадний генерал буде розриватись між керівництвом військової групіровки та зам. нач. Генштаба
толку не буде ні там, ні там, бо зам.нач. Генштаба має займатись стратегічним плануванням
Знаєте ж приказку про стадо левів та баранів.
Може вже пора гнати сцяними тряпками всю цю ЗЕлену неволоч, поки вона не здала ***** Україну?
АЛЕ ... хто буде повертати ? ФСБшна та ГРУшна агентура у київській владі та їх ЗЕ-дах ? Риторичне запитання.
Була надія, що після останнього "вирізання" патріотичного генералітета щось, все ж таки, відбудеться, але...ніт, нічого такого, щоб було хоч якось помітно.
Тліє надія, що може то я сліпий і глухих, що я дійсно чогось не бачу і не знаю...
Аби тільки прізвище своє не виправдав...
Навіщо це ЗЕнедорозумєніє?!
То йому кловани у владу
Тепер йому владу військових
Це якась катастрофа, а не люди...