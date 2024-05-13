Бригадного генерала Драпатого призначено командувачем ОТУВ "Харків" замість Галушкіна, - ОСУВ "Хортиця"

Після початку наступу військ РФ на північ Харківської області було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на цій посаді замінив Михайло Драпатий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" виданню РБК-Україна.

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - запевнили в ОСУВ "Хортиця".

Втім Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що заступниками Сирського стали Сухаревський і Лебеденко. Заступниками Баргилевича - Горбатюк, Олексій Шевченко та Драпатий.

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