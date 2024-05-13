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Бригадного генерала Драпатого призначено командувачем ОТУВ "Харків" замість Галушкіна, - ОСУВ "Хортиця"

Михайло Драпатий очолив ОТУВ Харків

Після початку наступу військ РФ на північ Харківської області було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУВ "Харків". Юрія Галушкіна на цій посаді замінив Михайло Драпатий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" виданню РБК-Україна.

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - запевнили в ОСУВ "Хортиця".

Втім Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову призначив Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що заступниками Сирського стали Сухаревський і Лебеденко. Заступниками Баргилевича - Горбатюк, Олексій Шевченко та Драпатий.

Цензор.НЕТ також пропонує вашій увазі статтю про подвиг Михайла Драпатого.

Автор: 

призначення (2279) Харківщина (6054) Галушкін Юрій (42) наступ (229)


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Топ коментарі
+60
Тут би верховного поміняти...
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13.05.2024 13:15
+49
Верховного на нари за "про#бал країну"
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13.05.2024 13:20
+48
Його не міняти потрібно, тільки розстріл допоможе.
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13.05.2024 13:17
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Давайте, змінюйте всіх, поки фронт не посипався!!!
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13.05.2024 13:13 Відповісти
І боневтіка? 🧐
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13.05.2024 13:15 Відповісти
Його не міняти потрібно, тільки розстріл допоможе.
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13.05.2024 13:17 Відповісти
чим допоможе у чому. от я, наприклад, принципово проти розстрілу, але влаштувати реаліті шоу з тюрми, без можливості, щов ін там щось розказував, а просто, як воно там існує, набагто цікавіше, жорстокіше.
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14.05.2024 22:59 Відповісти
Військові пишуть один з небагатьох видатних генералів який зможе врятувати ситуацію.
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13.05.2024 13:46 Відповісти
Тут би верховного поміняти...
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13.05.2024 13:15 Відповісти
Верховного на нари за "про#бал країну"
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13.05.2024 13:20 Відповісти
Його підвісити за яйки треба
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13.05.2024 13:21 Відповісти
Воно без яєць , тому потрібно підвісити за ноги 😡
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13.05.2024 15:11 Відповісти
або за шию
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13.05.2024 22:58 Відповісти
Гундоса треба міняти. Хоча зараз ы це вже не допоможе.
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13.05.2024 13:25 Відповісти
А на кого?
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13.05.2024 14:01 Відповісти
От курва, як ви, зЄбанати, вже задовбали... хужєнєбудєт, суки...
Та тут будь-яку адекватну людину, лиш би не та мерзота з його зеленим кодлом. Але ж ні, щоб не Порошенко... І як вам, весело, прІкольно? хотіли змін? Маєте, суки, жеріть...
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13.05.2024 14:15 Відповісти
У них досі альтернативи немає.
Це пиз*дець....
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13.05.2024 14:26 Відповісти
Чому нема? Це у секти нема, а у притомних громадян є - це Залужний. Ви це чудово знаєте, але ж включаєте дурня і починаєте свою пережувану жуйку нам підсовувати. Досить дуркувати.
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14.05.2024 02:08 Відповісти
Залужний військовий, хоча на період війни, можливо, але ні, я думаю, це має бути якийсь колективний орган,
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14.05.2024 23:01 Відповісти
Ще одни зЄбанат... Все йому Порошенко в штани сре. І як то він встигає...
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13.05.2024 16:58 Відповісти
докази
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13.05.2024 17:32 Відповісти
Де вас таких дебільних набирають ))
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13.05.2024 22:06 Відповісти
Дивися марахфона. Не відволікайся
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13.05.2024 14:52 Відповісти
вже, змінили: Генералів Залужного, Шапталу, Кривоноса, Марченко, Павловського...... загалом з півтора десятка бойових досвідчених Генералів ЗЄля зробив інвалідами через ВКЛ а в той час

бригадний генерал !!!! (найнижче генеральське звання) Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

звільняючи Генералів, ЗЄля захищає свою дупу, а не Україну !!!
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Наєва забули.
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13.05.2024 14:01 Відповісти
а також Муженко, Павловського...
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13.05.2024 14:47 Відповісти
"Згідно з рішенням військового керівництва"....рішення прийняв Сирський чи колектив?...
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13.05.2024 13:18 Відповісти
єрмак
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13.05.2024 13:35 Відповісти
Дуже цікавить подальша доля Юрія Галушкіна ...
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13.05.2024 13:18 Відповісти
Трибунал за некомпетентність Щира подяка і підвищення.
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13.05.2024 13:30 Відповісти
Трибунал - це якщо яйця є.
Пам'ятаєте той знаменитий номер 95 кварталу про яйця в Рошені? Все по Фрейду. Про себе ж жартував.
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13.05.2024 13:35 Відповісти
Я так і думав, що секта таємно дивіться 95-й квартал.)
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14.05.2024 02:11 Відповісти
Думаю, у нас ще є вакансії послів. Насправді існує велика проблема через усунення двох десятків бойових генералів з досвідом реальних бойових дій з 2014 року. Тому Драпатого і не звільнили з зам. нач. Генштабу. Цікаво, як можна суміщати ці дві посади при інтенсифікації бойових дій?
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13.05.2024 13:30 Відповісти
цілком слушне спостереження:

наймолодший за званням бригадний генерал буде розриватись між керівництвом військової групіровки та зам. нач. Генштаба

толку не буде ні там, ні там, бо зам.нач. Генштаба має займатись стратегічним плануванням
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13.05.2024 13:37 Відповісти
З переляку назначили когось бойового?
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13.05.2024 13:19 Відповісти
Драпатий - бойовий комбриг 58-ї, є нагороджений відзнакою "Народний Герой України". Правда, командувати ОСУВ - це не бригадою. Сподіваюся, що потягне.
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Він бойовий, а не паркетний, це вже плюс.
Знаєте ж приказку про стадо левів та баранів.
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13.05.2024 13:37 Відповісти
Зараз ім Драпатии надере задниці а Галушкіна в штаб - сильно иого накажуть
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13.05.2024 13:24 Відповісти
Буба криворогий - невиліковний ідіот. Ця ЗЕлена блювотина все ще думає своєю единою звивиною, яка в нього знаходиться між ягодиць, що він ще в своєму кварталі і можна міняти генералів, як шутів в його шоу для дебілів квартал 95. То воно знімає знаного в світі за бойові заслуги головнокомандуючого генерала Залужного, тому що в нього рейтинг вищий, чим у нього, блазня квартального, в 2 рази, і з ним ще 17 генералів, які мають безцінний досвід двух років війни. А тепер це чмо взялось за генералів, які очолюють оборону харківського напряму.
Може вже пора гнати сцяними тряпками всю цю ЗЕлену неволоч, поки вона не здала ***** Україну?
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13.05.2024 13:32 Відповісти
Драпатий якраз бойовий, не паркетний
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Я особисто ніколи не критикував ні наших генералів, ні наших воїнів, які нас захищають від дикої кацапської орди, вони а полі бою ризикують своїм життям за нас. А ось ЗЕбанутій срані проходу не даю, тому що це не політики, а зграя ідіотів, які вміють тільки красти.
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13.05.2024 20:27 Відповісти
то якого ібеня бойові генерали мовчки повертаються і ідуть нагнувши голову і дозволяють із собою таке робити квартальному шуту- кривлякі , яке немало і не має жодного відношення до арміїїї ??? ... а почалося все з Бурби , потом Кривонос , .. Павловський ... і далі цілий список ...
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13.05.2024 14:20 Відповісти
Ось тому я з 19 року пишу, що замість ЗЕбанутої зграї нам потрібна жорстка военна хунта, яка вичистить країну від всієї цеї ЗЕбанутої срані і приведе Україну до перемоги.
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13.05.2024 20:31 Відповісти
Треба не одного генерала на іншого міняти , а повертати те вище військове керівництво ЗСУ , яке Військовий Вождь с Єрмаком та Умеровім радісно розігнав у лютому .

АЛЕ ... хто буде повертати ? ФСБшна та ГРУшна агентура у київській владі та їх ЗЕ-дах ? Риторичне запитання.
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13.05.2024 13:33 Відповісти
Роман Донік
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13.05.2024 13:34 Відповісти
А Галушкіна, який повинен був контролювати зведення укріплень, та мінування підходів до них, - я так розумію пошлють кудись послом? Це ж таке страшне слово - "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ", воно тіко для кріпаків, а то так можно і на самих себе вийти, якщо почати корупціонерів з висших чинів саджати.
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13.05.2024 13:41 Відповісти
Скільки ще треба жертв на фронті, скільки ще генералів потрібно принизити "приказами" ЗЄрмаків на зміщення, щоб самі пани генерали та офіцери зрозуміли, що ця шобла НІКОЛИ не дозволить Україні перемогти рашку? Скільки ще принижень повинні відчути наші військові патріоти щоб зрозуміти, що одна з двох причин поразок у цій війні знаходиться не в кремлі, а на Банковій, що не знищивши оцю, локальну "кишкову паличку" ми ніколи не вилікуєм Україну, не переможемо заклятого вікового ворога?
Була надія, що після останнього "вирізання" патріотичного генералітета щось, все ж таки, відбудеться, але...ніт, нічого такого, щоб було хоч якось помітно.
Тліє надія, що може то я сліпий і глухих, що я дійсно чогось не бачу і не знаю...
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13.05.2024 13:55 Відповісти
Сподіваємось - бойовий.
Аби тільки прізвище своє не виправдав...
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13.05.2024 13:57 Відповісти
Може треба військовим брати всю повноту влади в Україні?
Навіщо це ЗЕнедорозумєніє?!
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13.05.2024 14:04 Відповісти
Де ж таких військових взяти. Радянська система вчить лизати сраку начальству і тим просуватися по службі.
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13.05.2024 14:34 Відповісти
Це зебіл
То йому кловани у владу
Тепер йому владу військових
Це якась катастрофа, а не люди...
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13.05.2024 14:36 Відповісти
Ти *пануте?
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13.05.2024 14:35 Відповісти
Отакі як Галушкін її і візьмуть. Краще не стане.
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13.05.2024 17:51 Відповісти
Що це за ноунейми типу Галушкіна? Ще ж і явно кацап.
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13.05.2024 14:34 Відповісти
Якась гнида в ГШ України постійно ставе каца.ів на Харків,
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13.05.2024 14:49 Відповісти
Цікава - папєрєднік захворів на переляк? "Той, що хотів, але не зміг"...
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13.05.2024 14:57 Відповісти
Гарна новина...
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13.05.2024 15:08 Відповісти
Для кого?
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13.05.2024 16:20 Відповісти
Україна буде мати шанс не померти в муках тільки якщо терміново на палю в цетрі Києва посадять Єрмака та інших рос агентів
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13.05.2024 16:10 Відповісти
Драпатов - як ви яхту назвете... Значить, будемо драпати і далі...
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13.05.2024 16:19 Відповісти
не зробивши фортифікацію та розікравши виделені на неї кошти зелена мразота следи заметает...
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13.05.2024 16:36 Відповісти
Не знаю, як він покаже себе тут, але в 58-ій про Драпатого відгуки нормальні.
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13.05.2024 17:23 Відповісти
Тут не генералів міняти треба, а верховного говнокомандуючого разом із його ЗЄлайном. І зразу все виправиться
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13.05.2024 19:22 Відповісти
Генерал, який звільняв окупований Маріуполь в 2014.
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13.05.2024 22:35 Відповісти
Драпатий - не від слова "драпати"? Надіюся......
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14.05.2024 05:20 Відповісти
да. теперь точно будем драпать
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14.05.2024 14:53 Відповісти
 
 