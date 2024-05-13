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Бригадный генерал Драпатый назначен командующим ОТГВ "Харьков" вместо Галушкина, - ОСГВ "Хортица"

Михайло Драпатий очолив ОТУВ Харків

После начала наступления войск РФ на север Харьковской области было принято решение о замене командующего ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина на этой должности заменил Михаил Драпатый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" изданию РБК-Украина.

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков", - заверили в ОСГВ "Хортица".

Впрочем Драпатый, как отмечается, также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова назначил Герегу командующим Сил поддержки ВСУ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что заместителями Сырского стали Сухаревский и Лебеденко. Заместителями Баргилевича - Горбатюк, Алексей Шевченко и Драпатий.

Цензор.НЕТ также предлагает вашему вниманию статью о подвиге Михаила Драпатого.

Автор: 

назначение (2169) Харьковщина (5577) Галушкин Юрий (38) наступление (208)


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Топ комментарии
+60
Тут би верховного поміняти...
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13.05.2024 13:15
+49
Верховного на нари за "про#бал країну"
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13.05.2024 13:20
+48
Його не міняти потрібно, тільки розстріл допоможе.
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13.05.2024 13:17
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Давайте, змінюйте всіх, поки фронт не посипався!!!
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13.05.2024 13:13 Ответить
І боневтіка? 🧐
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13.05.2024 13:15 Ответить
Його не міняти потрібно, тільки розстріл допоможе.
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13.05.2024 13:17 Ответить
чим допоможе у чому. от я, наприклад, принципово проти розстрілу, але влаштувати реаліті шоу з тюрми, без можливості, щов ін там щось розказував, а просто, як воно там існує, набагто цікавіше, жорстокіше.
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14.05.2024 22:59 Ответить
Військові пишуть один з небагатьох видатних генералів який зможе врятувати ситуацію.
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13.05.2024 13:46 Ответить
Тут би верховного поміняти...
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13.05.2024 13:15 Ответить
Верховного на нари за "про#бал країну"
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13.05.2024 13:20 Ответить
Його підвісити за яйки треба
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13.05.2024 13:21 Ответить
Воно без яєць , тому потрібно підвісити за ноги 😡
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13.05.2024 15:11 Ответить
або за шию
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13.05.2024 22:58 Ответить
Гундоса треба міняти. Хоча зараз ы це вже не допоможе.
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13.05.2024 13:25 Ответить
А на кого?
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13.05.2024 14:01 Ответить
От курва, як ви, зЄбанати, вже задовбали... хужєнєбудєт, суки...
Та тут будь-яку адекватну людину, лиш би не та мерзота з його зеленим кодлом. Але ж ні, щоб не Порошенко... І як вам, весело, прІкольно? хотіли змін? Маєте, суки, жеріть...
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13.05.2024 14:15 Ответить
У них досі альтернативи немає.
Це пиз*дець....
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13.05.2024 14:26 Ответить
Чому нема? Це у секти нема, а у притомних громадян є - це Залужний. Ви це чудово знаєте, але ж включаєте дурня і починаєте свою пережувану жуйку нам підсовувати. Досить дуркувати.
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14.05.2024 02:08 Ответить
Залужний військовий, хоча на період війни, можливо, але ні, я думаю, це має бути якийсь колективний орган,
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14.05.2024 23:01 Ответить
Ще одни зЄбанат... Все йому Порошенко в штани сре. І як то він встигає...
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13.05.2024 16:58 Ответить
докази
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13.05.2024 17:32 Ответить
Де вас таких дебільних набирають ))
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13.05.2024 22:06 Ответить
Дивися марахфона. Не відволікайся
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13.05.2024 14:52 Ответить
вже, змінили: Генералів Залужного, Шапталу, Кривоноса, Марченко, Павловського...... загалом з півтора десятка бойових досвідчених Генералів ЗЄля зробив інвалідами через ВКЛ а в той час

бригадний генерал !!!! (найнижче генеральське звання) Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

звільняючи Генералів, ЗЄля захищає свою дупу, а не Україну !!!
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13.05.2024 13:34 Ответить
Наєва забули.
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13.05.2024 14:01 Ответить
а також Муженко, Павловського...
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13.05.2024 14:47 Ответить
"Згідно з рішенням військового керівництва"....рішення прийняв Сирський чи колектив?...
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13.05.2024 13:18 Ответить
єрмак
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13.05.2024 13:35 Ответить
Дуже цікавить подальша доля Юрія Галушкіна ...
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13.05.2024 13:18 Ответить
Трибунал за некомпетентність Щира подяка і підвищення.
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13.05.2024 13:30 Ответить
Трибунал - це якщо яйця є.
Пам'ятаєте той знаменитий номер 95 кварталу про яйця в Рошені? Все по Фрейду. Про себе ж жартував.
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13.05.2024 13:35 Ответить
Я так і думав, що секта таємно дивіться 95-й квартал.)
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14.05.2024 02:11 Ответить
Думаю, у нас ще є вакансії послів. Насправді існує велика проблема через усунення двох десятків бойових генералів з досвідом реальних бойових дій з 2014 року. Тому Драпатого і не звільнили з зам. нач. Генштабу. Цікаво, як можна суміщати ці дві посади при інтенсифікації бойових дій?
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13.05.2024 13:30 Ответить
цілком слушне спостереження:

наймолодший за званням бригадний генерал буде розриватись між керівництвом військової групіровки та зам. нач. Генштаба

толку не буде ні там, ні там, бо зам.нач. Генштаба має займатись стратегічним плануванням
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13.05.2024 13:37 Ответить
З переляку назначили когось бойового?
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13.05.2024 13:19 Ответить
Драпатий - бойовий комбриг 58-ї, є нагороджений відзнакою "Народний Герой України". Правда, командувати ОСУВ - це не бригадою. Сподіваюся, що потягне.
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13.05.2024 13:34 Ответить
Він бойовий, а не паркетний, це вже плюс.
Знаєте ж приказку про стадо левів та баранів.
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13.05.2024 13:37 Ответить
Зараз ім Драпатии надере задниці а Галушкіна в штаб - сильно иого накажуть
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13.05.2024 13:24 Ответить
Буба криворогий - невиліковний ідіот. Ця ЗЕлена блювотина все ще думає своєю единою звивиною, яка в нього знаходиться між ягодиць, що він ще в своєму кварталі і можна міняти генералів, як шутів в його шоу для дебілів квартал 95. То воно знімає знаного в світі за бойові заслуги головнокомандуючого генерала Залужного, тому що в нього рейтинг вищий, чим у нього, блазня квартального, в 2 рази, і з ним ще 17 генералів, які мають безцінний досвід двух років війни. А тепер це чмо взялось за генералів, які очолюють оборону харківського напряму.
Може вже пора гнати сцяними тряпками всю цю ЗЕлену неволоч, поки вона не здала ***** Україну?
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13.05.2024 13:32 Ответить
Драпатий якраз бойовий, не паркетний
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13.05.2024 13:34 Ответить
Я особисто ніколи не критикував ні наших генералів, ні наших воїнів, які нас захищають від дикої кацапської орди, вони а полі бою ризикують своїм життям за нас. А ось ЗЕбанутій срані проходу не даю, тому що це не політики, а зграя ідіотів, які вміють тільки красти.
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13.05.2024 20:27 Ответить
то якого ібеня бойові генерали мовчки повертаються і ідуть нагнувши голову і дозволяють із собою таке робити квартальному шуту- кривлякі , яке немало і не має жодного відношення до арміїїї ??? ... а почалося все з Бурби , потом Кривонос , .. Павловський ... і далі цілий список ...
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13.05.2024 14:20 Ответить
Ось тому я з 19 року пишу, що замість ЗЕбанутої зграї нам потрібна жорстка военна хунта, яка вичистить країну від всієї цеї ЗЕбанутої срані і приведе Україну до перемоги.
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13.05.2024 20:31 Ответить
Треба не одного генерала на іншого міняти , а повертати те вище військове керівництво ЗСУ , яке Військовий Вождь с Єрмаком та Умеровім радісно розігнав у лютому .

АЛЕ ... хто буде повертати ? ФСБшна та ГРУшна агентура у київській владі та їх ЗЕ-дах ? Риторичне запитання.
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13.05.2024 13:33 Ответить
Роман Донік
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13.05.2024 13:34 Ответить
А Галушкіна, який повинен був контролювати зведення укріплень, та мінування підходів до них, - я так розумію пошлють кудись послом? Це ж таке страшне слово - "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ", воно тіко для кріпаків, а то так можно і на самих себе вийти, якщо почати корупціонерів з висших чинів саджати.
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13.05.2024 13:41 Ответить
Скільки ще треба жертв на фронті, скільки ще генералів потрібно принизити "приказами" ЗЄрмаків на зміщення, щоб самі пани генерали та офіцери зрозуміли, що ця шобла НІКОЛИ не дозволить Україні перемогти рашку? Скільки ще принижень повинні відчути наші військові патріоти щоб зрозуміти, що одна з двох причин поразок у цій війні знаходиться не в кремлі, а на Банковій, що не знищивши оцю, локальну "кишкову паличку" ми ніколи не вилікуєм Україну, не переможемо заклятого вікового ворога?
Була надія, що після останнього "вирізання" патріотичного генералітета щось, все ж таки, відбудеться, але...ніт, нічого такого, щоб було хоч якось помітно.
Тліє надія, що може то я сліпий і глухих, що я дійсно чогось не бачу і не знаю...
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13.05.2024 13:55 Ответить
Сподіваємось - бойовий.
Аби тільки прізвище своє не виправдав...
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13.05.2024 13:57 Ответить
Може треба військовим брати всю повноту влади в Україні?
Навіщо це ЗЕнедорозумєніє?!
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13.05.2024 14:04 Ответить
Де ж таких військових взяти. Радянська система вчить лизати сраку начальству і тим просуватися по службі.
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13.05.2024 14:34 Ответить
Це зебіл
То йому кловани у владу
Тепер йому владу військових
Це якась катастрофа, а не люди...
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13.05.2024 14:36 Ответить
Ти *пануте?
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13.05.2024 14:35 Ответить
Отакі як Галушкін її і візьмуть. Краще не стане.
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13.05.2024 17:51 Ответить
Що це за ноунейми типу Галушкіна? Ще ж і явно кацап.
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13.05.2024 14:34 Ответить
Якась гнида в ГШ України постійно ставе каца.ів на Харків,
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13.05.2024 14:49 Ответить
Цікава - папєрєднік захворів на переляк? "Той, що хотів, але не зміг"...
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13.05.2024 14:57 Ответить
Гарна новина...
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13.05.2024 15:08 Ответить
Для кого?
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13.05.2024 16:20 Ответить
Україна буде мати шанс не померти в муках тільки якщо терміново на палю в цетрі Києва посадять Єрмака та інших рос агентів
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13.05.2024 16:10 Ответить
Драпатов - як ви яхту назвете... Значить, будемо драпати і далі...
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13.05.2024 16:19 Ответить
не зробивши фортифікацію та розікравши виделені на неї кошти зелена мразота следи заметает...
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13.05.2024 16:36 Ответить
Не знаю, як він покаже себе тут, але в 58-ій про Драпатого відгуки нормальні.
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13.05.2024 17:23 Ответить
Тут не генералів міняти треба, а верховного говнокомандуючого разом із його ЗЄлайном. І зразу все виправиться
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13.05.2024 19:22 Ответить
Генерал, який звільняв окупований Маріуполь в 2014.
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13.05.2024 22:35 Ответить
Драпатий - не від слова "драпати"? Надіюся......
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14.05.2024 05:20 Ответить
да. теперь точно будем драпать
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14.05.2024 14:53 Ответить
 
 