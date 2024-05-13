Бригадный генерал Драпатый назначен командующим ОТГВ "Харьков" вместо Галушкина, - ОСГВ "Хортица"
После начала наступления войск РФ на север Харьковской области было принято решение о замене командующего ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина на этой должности заменил Михаил Драпатый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" изданию РБК-Украина.
"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков", - заверили в ОСГВ "Хортица".
Впрочем Драпатый, как отмечается, также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что заместителями Сырского стали Сухаревский и Лебеденко. Заместителями Баргилевича - Горбатюк, Алексей Шевченко и Драпатий.
Цензор.НЕТ также предлагает вашему вниманию статью о подвиге Михаила Драпатого.
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Та тут будь-яку адекватну людину, лиш би не та мерзота з його зеленим кодлом. Але ж ні, щоб не Порошенко... І як вам, весело, прІкольно? хотіли змін? Маєте, суки, жеріть...
Це пиз*дець....
бригадний генерал !!!! (найнижче генеральське звання) Драпатий, як зазначається, також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
звільняючи Генералів, ЗЄля захищає свою дупу, а не Україну !!!
Трибунал за некомпетентністьЩира подяка і підвищення.
Пам'ятаєте той знаменитий номер 95 кварталу про яйця в Рошені? Все по Фрейду. Про себе ж жартував.
наймолодший за званням бригадний генерал буде розриватись між керівництвом військової групіровки та зам. нач. Генштаба
толку не буде ні там, ні там, бо зам.нач. Генштаба має займатись стратегічним плануванням
Знаєте ж приказку про стадо левів та баранів.
Може вже пора гнати сцяними тряпками всю цю ЗЕлену неволоч, поки вона не здала ***** Україну?
АЛЕ ... хто буде повертати ? ФСБшна та ГРУшна агентура у київській владі та їх ЗЕ-дах ? Риторичне запитання.
Була надія, що після останнього "вирізання" патріотичного генералітета щось, все ж таки, відбудеться, але...ніт, нічого такого, щоб було хоч якось помітно.
Тліє надія, що може то я сліпий і глухих, що я дійсно чогось не бачу і не знаю...
Аби тільки прізвище своє не виправдав...
Навіщо це ЗЕнедорозумєніє?!
То йому кловани у владу
Тепер йому владу військових
Це якась катастрофа, а не люди...