Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу "Азову" Кротевича на ДБР

Шевченківський районний суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Державне бюро розслідувань нібито через "відсутність складу злочину".

Про це повідомив адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

За його словами, суд вважає, що заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про яке йдеться.

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Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив, що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

28 червня Кротевич заявив, що отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, однак відповіддю він не задоволений.

Пізніше Кротевич заявив, що Державне бюро розслідувань не порушило справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Через це Кротевич поскаржився в суді на Бюро.

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