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Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу "Азову" Кротевича на ДБР

Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу Азову Кротевича на ДБР

Шевченківський районний суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Державне бюро розслідувань нібито через "відсутність складу злочину".

Про це повідомив адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

За його словами, суд вважає, що заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про яке йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кротевич заявив, що ДБР не порушило справу проти Содоля. Начштабу "Азову" подав на Бюро у суд

Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив, що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

28 червня Кротевич заявив, що отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, однак відповіддю він не задоволений.

Пізніше Кротевич заявив, що Державне бюро розслідувань не порушило справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Через це Кротевич поскаржився в суді на Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії генерала Содоля перевірять у справі про прорив оборони на Харківщині, - ДБР

Автор: 

суд (11653) Азов (774) Содоль (28) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+18
Если ДБР возбудит дело, то они однозначно выйдут на ОП. Не мог генерал сам принимать такие судьбоносные решения, не получив указания от руководителя ОП, это даже школьники в Украине знают.
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23.08.2024 16:26
+10
Навпаки. Содоль - нездара, м'ясник, який не цінує життя бійців і робить (свідомо чи ні) тупі рішеня, які коштують нам тисяч життів і втрачених позицій - типу його "геніального" рішення провести "ротацію" між двома підрозділами, обидва з которих стояли на нулі - в Торецьку і Часовому Яру. У результаті маємо провал у Торецьку, який а 100% є аслідком дій Содоля. І це лише один з багатьох випадків.
Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
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23.08.2024 16:46
+7
От і все. Нічого ви тут по закону не досягнете.
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23.08.2024 16:34
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даздраствуєт наш суд самий гуманний суд в мірє...
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23.08.2024 16:21 Відповісти
Если ДБР возбудит дело, то они однозначно выйдут на ОП. Не мог генерал сам принимать такие судьбоносные решения, не получив указания от руководителя ОП, это даже школьники в Украине знают.
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23.08.2024 16:26 Відповісти
якщо взяти Содоля та кротевича, то кротевич нуль проти Содоля.
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23.08.2024 16:28 Відповісти
Довго тужився, щоб це висрати?
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23.08.2024 16:37 Відповісти
я написав. а висраться можу тобі і зеленському на ваші тупі голови.
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23.08.2024 16:40 Відповісти
Навпаки. Содоль - нездара, м'ясник, який не цінує життя бійців і робить (свідомо чи ні) тупі рішеня, які коштують нам тисяч життів і втрачених позицій - типу його "геніального" рішення провести "ротацію" між двома підрозділами, обидва з которих стояли на нулі - в Торецьку і Часовому Яру. У результаті маємо провал у Торецьку, який а 100% є аслідком дій Содоля. І це лише один з багатьох випадків.
Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
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23.08.2024 16:46 Відповісти
якщо його валить маряна безугла- то треба задуматись.
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23.08.2024 16:51 Відповісти
Дивитися потрібно на конкретні вчинки, а не на Мар'яу Безуглу орієтуватися!
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23.08.2024 16:54 Відповісти
та які питання! мені досягнення художника кротевича в студію.

З 2014 року - учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. 25-та окрема повітрянодесантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль, п'ять місяців провела в активних боях.

У 2015 році отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського.

З 2015 року - перший заступник командувача ДШВ ЗС України.

6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти.

5 грудня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.
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23.08.2024 16:56 Відповісти
Тобто ти судиш не по вчинках, а по регаліях, чи не доходить?
А вчинки Содоля я тобі навів - Содоль злив Торецьк своїм тупим рішенням, Содоль за нікому не потрібнні Кринки у завідомо невигідних умовах, загубив більше 1000 наших морпіхів.
Тому ж Азову левде вдалося скасувати наказ Содоля через його голову достучавшись до Сирського - бо Содоль намагався зробити, щоб Азов попав у оточення, знявши підрозділи, що стояли на флангах в Азову.
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23.08.2024 17:06 Відповісти
довбойобів не ставлять командиром 25 бригади дшв. давай мені заслуги мєнта -художника кротевича. Содоль звільнив Марік, кротевич просрав. доходчиво пояснив, ти мене зрозумів?
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23.08.2024 17:22 Відповісти
Довбойобів у нас ще й як ставлять командирами бригад і напрямків.

"Содоль звільнив Марік, кротевич просрав"
Марік звільнили Азовці, а не Содоль. А содоль був відповіальним за оборону Маріуполя, але втік звідти одразу. Азовці, на відміну від Содоля з Марика не втікли! І вони билися там доки вистачало ***********!
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23.08.2024 17:25 Відповісти
і начальниками штабу як кротевича. далеко кротевичу як професіоналу до содоля. і менше читай зелених експєрдів. порозумнішаєш можливо.
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23.08.2024 17:35 Відповісти
Професіонала? Содоль - або кацапський агент, або нездара, що особисто відповідає за здачу Маріуполя - бо саме він був команндуючим там, але втік, особисто відповідає за провал а Торецькому напрямку, особисто відповідає за здачу Суверодонецька і Лисичанська, бо це віннн там командував. І нанйголовійше - Солодь особисто відповідає за загибель багатьої тисяч захиснників України, які загиули через особисті злочинннні ннакази Содоля.
Кротевич на відміну від содоля - Патріот, який не буде бухати в Одесі, коли у Торецьку через його наказ стався прорив фронту.
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23.08.2024 19:31 Відповісти
Ану розкажи мені про марік, так хто його в 2014 році звільнив?
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23.08.2024 18:07 Відповісти
"У спецоперації по звільненю Мариуполя брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецпідрозділ МВС"
"Загальне керівництво операцією здійснював командувач Сектору «М» генерал Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB) М. Климчук "

Тобто Азов до звільнення Мариуполя у 2014му має беспосереднє відношення, а Содоль - жодного.

А от за здачу Мариуполя відповідає якраз Содоль, а не Кротевич, бо саме Содоль був команндуючим у Мариуполі, але втік і залишив війська без командуваня. Через що командування а себе взял Прокопенко.

Тому поменше бреши.
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23.08.2024 19:37 Відповісти
А 72 ка, 25ка, бамбук курили
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24.08.2024 05:44 Відповісти
ЗСУ не брали участі у боях у Мариуполі у 2014му, вони забеспечували зовнішій периметр.
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24.08.2024 12:23 Відповісти
Ти впевнений? На сто відсотків?
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25.08.2024 06:04 Відповісти
Час від часу і у Безуглої правильні речі проскакують. Рідко, але буває.
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23.08.2024 16:57 Відповісти
то нащо нам кишеньковий суд?
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23.08.2024 16:28 Відповісти
Мафія
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23.08.2024 16:32 Відповісти
От і все. Нічого ви тут по закону не досягнете.
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23.08.2024 16:34 Відповісти
А що сам Содоль каже з цього приводу?
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23.08.2024 16:34 Відповісти
Його все влаштовує,він мовчить
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23.08.2024 16:36 Відповісти
Мать заразився від Печерного суда.
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23.08.2024 16:37 Відповісти
Триндець. Нач штабу бригади судиться з тим у кого звання та посада вищі. А над генералом ще є більш високі посади, вони і повинні все контролювати. Якщо так тоді хай Кротевич тягне до суду командування ВСУ. Дожилися!
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23.08.2024 16:38 Відповісти
Жираф великий - йому відійше? Далеко підете з такою позицією.
Якщо б Кротевич не підняв бучу проти Содоля - цей покидьок прововжив би своїми злочинними рішеннями рушити фронт та знищувати захисників України!
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23.08.2024 16:49 Відповісти
Хот б тебе російського троля вкоротив. Гівнє..о на вентилятор роками накидуєш
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24.08.2024 00:29 Відповісти
От ! У нього немає підтримки . Всі Азовці мовчать , і білецький мовчить , бо ... бо ..
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23.08.2024 16:53 Відповісти
Треба створити військовий трибунал та судити усіх злочинців поза українським корумпованим судом!
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23.08.2024 16:54 Відповісти
Ну, власне на цьому, можна всі розкази про необхідність захищати країну згортати. Начштабу, навіть з Азову - ніхто для влади, і звати його ніяк. Що вже казати про рядових бійців.

Немає поваги до людини і до військових загалом, тому втрачати здоров'я чи життя за цю країну не варто...
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23.08.2024 16:56 Відповісти
если хочещь сделать что то хорошо, сделай это сам
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23.08.2024 16:56 Відповісти
Загибель сотень, а можливо і тисяч захисників, через недолуге командуваня, це не вважаєтьця складом злочину? 🤬
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23.08.2024 17:17 Відповісти
То хай кротевич найде собі здорового адвоката, який зможе адекватно висвітлити події в заяві про вчинення злочину. А то напишуть заяви рівня "як бик посцяв" а потім дивуються, що суд їх не вносить в ЄРДР
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24.08.2024 00:11 Відповісти
подібне,що і влада і суд в Україні,своїми рішеннями, можуть дочекатися в Україні щось на зразок "румунського правосуддя"??/
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23.08.2024 17:23 Відповісти
от все... злочини дії генералів непідсудні...судитимуть рядових...солдатів народять..а генерал це рідке явеще
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23.08.2024 17:24 Відповісти
Тільки суд "Лінча" здатен навести лад в наший країні.
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23.08.2024 18:07 Відповісти
Зелене кривосуддя...
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23.08.2024 18:12 Відповісти
Ну зрозуміло Кротевич не кинув псам-суддям пару млн.дешевих гриваків для "правильного" прийнятого рішення.
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23.08.2024 18:36 Відповісти
ці продажні курви в мантіях ********* ім'я Козаря. портново-татарівські недоноски!
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23.08.2024 22:14 Відповісти
 
 