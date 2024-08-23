Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу "Азову" Кротевича на ДБР
Шевченківський районний суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича (Тавра) на Державне бюро розслідувань нібито через "відсутність складу злочину".
Про це повідомив адвокат Кротевича Валентин Бондарчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
За його словами, суд вважає, що заява Кротевича не містить достатньо інформації про конкретні обставини злочину, про яке йдеться.
Що передувало?
23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив, що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.
24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.
Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
28 червня Кротевич заявив, що отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, однак відповіддю він не задоволений.
Пізніше Кротевич заявив, що Державне бюро розслідувань не порушило справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Через це Кротевич поскаржився в суді на Бюро.
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Тому Содоль або дуже небезпечний дурень, або кацапський агент.
З 2014 року - учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. 25-та окрема повітрянодесантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль, п'ять місяців провела в активних боях.
У 2015 році отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського.
З 2015 року - перший заступник командувача ДШВ ЗС України.
6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти.
5 грудня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.
А вчинки Содоля я тобі навів - Содоль злив Торецьк своїм тупим рішенням, Содоль за нікому не потрібнні Кринки у завідомо невигідних умовах, загубив більше 1000 наших морпіхів.
Тому ж Азову левде вдалося скасувати наказ Содоля через його голову достучавшись до Сирського - бо Содоль намагався зробити, щоб Азов попав у оточення, знявши підрозділи, що стояли на флангах в Азову.
"Содоль звільнив Марік, кротевич просрав"
Марік звільнили Азовці, а не Содоль. А содоль був відповіальним за оборону Маріуполя, але втік звідти одразу. Азовці, на відміну від Содоля з Марика не втікли! І вони билися там доки вистачало ***********!
Кротевич на відміну від содоля - Патріот, який не буде бухати в Одесі, коли у Торецьку через його наказ стався прорив фронту.
"Загальне керівництво операцією здійснював командувач Сектору «М» генерал Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB) М. Климчук "
Тобто Азов до звільнення Мариуполя у 2014му має беспосереднє відношення, а Содоль - жодного.
А от за здачу Мариуполя відповідає якраз Содоль, а не Кротевич, бо саме Содоль був команндуючим у Мариуполі, але втік і залишив війська без командуваня. Через що командування а себе взял Прокопенко.
Тому поменше бреши.
Якщо б Кротевич не підняв бучу проти Содоля - цей покидьок прововжив би своїми злочинними рішеннями рушити фронт та знищувати захисників України!
Немає поваги до людини і до військових загалом, тому втрачати здоров'я чи життя за цю країну не варто...