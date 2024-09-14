Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець. ВIДЕО

Сьогодні, 14 вересня 2024 року ще 103 українські воїни повернулися на Батьківщину. Другий день поспіль проводиться обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни", - уточнив Лубінець.

"Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують, у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права", - додає він.

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Також Лубінець наголошує, щоповернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

Він також нагадує, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".