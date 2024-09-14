УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3737 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 156 12

Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець. ВIДЕО

Сьогодні, 14 вересня 2024 року ще 103 українські воїни повернулися на Батьківщину. Другий день поспіль проводиться обмін полоненими. 

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни", - уточнив Лубінець.

"Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують, у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 жінки вдалося повернути з російського полону, серед них кримськотатарську активістку Умерову, - Коордштаб

Також Лубінець наголошує, щоповернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

Він також нагадує, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".

Автор: 

обмін (1157) полонені (2267) Лубінець Дмитро (600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Ці обміни, та ще й з найвеличнішим піар-шоу, мають бути припинені до кінця війни.
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...
показати весь коментар
14.09.2024 16:05
+4
Які бомби падали на "захисників ЧАЕС" які повним складом зі зброєю, не зробивши жодного пострілу здалися в перші години вторгнення?...
показати весь коментар
14.09.2024 16:07
+3
Приїхали помирать. Кацапи здоровим нікого не випустять. Це тільки "гуманна європейська нація" турбується за ворожих вбивць, більш ніж за свій народ.
показати весь коментар
14.09.2024 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець
Ну,то це ще ці "герої", які без жодного пострілу здались кацапам, як барани на бойню.
показати весь коментар
14.09.2024 15:13 Відповісти
Вони виконали наказ головнокомандуючого
Схоже, у вас голівонька бо-бо
Бо не пам"ятаєте, як вони більше 80 днів відтягували на себе
Всі бомби, що падали на їхні голови
Могли і не виконати наказ - всі б загинули
Вам би легше від цього було,герой?
показати весь коментар
14.09.2024 15:34 Відповісти
Які бомби падали на "захисників ЧАЕС" які повним складом зі зброєю, не зробивши жодного пострілу здалися в перші години вторгнення?...
показати весь коментар
14.09.2024 16:07 Відповісти
Ви справді дурень з наросії?
ЧАЕС захищали бійці Нацгвардії, майже місяць !!!!!
Були в оточенні і постійно оберігали ті блоки
від кацапських диверсій
Щоб ви спокійно могли свій зад , без урану, плутонію і торію
сьогодні активно пересувати
і могли тим безсоромним язиком молоти
, а не лежати десь забутим вугликом чи жменею пилин.
показати весь коментар
14.09.2024 16:37 Відповісти
Я ж не про "Азов" писав. А "Азов" ваш "головнокомандуючий" просто здав кацапам як один з найбільш патріотичних підрозділів ЗСУ. От ту і дійсно зрада. І він прекрасно знав, що цей підрозділ знищать у кацапських катівнях.
показати весь коментар
14.09.2024 16:18 Відповісти
До чого тут ваш "головнокомандуючий"?
Чому це він "мій"? Він ваш і лєнкі зєлєнської
Ви писали про визволених сьогодні бійців.
То нагадаю- серед них є азовці
То не скачіть, як блоха
А конкретно пишіть - приміром,
ви вважаєте Кракен неправильними, чи
морську піхоту, чи Нацгвардію
і не меліть тут помелом. 🙃
показати весь коментар
14.09.2024 16:30 Відповісти
Та ні, не мій він "головнокомандуючий". Я в Україні ні однієї години не жив. В УРСР я жив, і коли писав у 80-х в анкеті про громадянство писав UKRAINE, хоча усі в Америці знали тільки RUSSIA. Бог з ним. Час покаже. Навіщо псувати нерви один одному. Життя і так коротке. Слава Україні! Смерть кацапні!
показати весь коментар
14.09.2024 16:39 Відповісти
це чисто російським мозком таке написати - "хто в полоні - зрадник" - сталінізм
показати весь коментар
14.09.2024 16:15 Відповісти
А де ви бачили, що я писав, що хтось зрадник?
показати весь коментар
14.09.2024 16:20 Відповісти
Приїхали помирать. Кацапи здоровим нікого не випустять. Це тільки "гуманна європейська нація" турбується за ворожих вбивць, більш ніж за свій народ.
показати весь коментар
14.09.2024 15:17 Відповісти
Ці обміни, та ще й з найвеличнішим піар-шоу, мають бути припинені до кінця війни.
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...
показати весь коментар
14.09.2024 16:05 Відповісти
Дуже радий поверненню. Одужання.
показати весь коментар
14.09.2024 16:50 Відповісти
 
 