Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець. ВIДЕО
Сьогодні, 14 вересня 2024 року ще 103 українські воїни повернулися на Батьківщину. Другий день поспіль проводиться обмін полоненими.
Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.
Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни", - уточнив Лубінець.
"Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують, у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права", - додає він.
Також Лубінець наголошує, щоповернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.
Він також нагадує, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".
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Ну,то це ще ці "герої", які без жодного пострілу здались кацапам, як барани на бойню.
Схоже, у вас голівонька бо-бо
Бо не пам"ятаєте, як вони більше 80 днів відтягували на себе
Всі бомби, що падали на їхні голови
Могли і не виконати наказ - всі б загинули
Вам би легше від цього було,герой?
ЧАЕС захищали бійці Нацгвардії, майже місяць !!!!!
Були в оточенні і постійно оберігали ті блоки
від кацапських диверсій
Щоб ви спокійно могли свій зад , без урану, плутонію і торію
сьогодні активно пересувати
і могли тим безсоромним язиком молоти
, а не лежати десь забутим вугликом чи жменею пилин.
Чому це він "мій"? Він ваш і лєнкі зєлєнської
Ви писали про визволених сьогодні бійців.
То нагадаю- серед них є азовці
То не скачіть, як блоха
А конкретно пишіть - приміром,
ви вважаєте Кракен неправильними, чи
морську піхоту, чи Нацгвардію
і не меліть тут помелом. 🙃
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...