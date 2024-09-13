23 жінки вдалося повернути з російського полону, серед них кримськотатарську активістку Умерову, - Коордштаб

У рамках 56-го обміну військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ до України вдалося повернути 23 жінок.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна повернула також жінок, які примусово брали участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.

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Крім того, на волю вийшла кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.

У Координаційному штабі розповіли, що серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро - цивільні.

Звільнені оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.

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В Україну також вдалось повернули полковника медичної служби Віктора Івчука, який керував військовим шпиталем у Маріуполі.

У Координаційному штабі висловили вдячність ОАЕ за допомогу в організації чергового обміну. Там додали, що усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

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